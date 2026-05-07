Αμερικανίδα ψηφιακή νομάς αποθεώνει το σύστημα περίθαλψης στην Ελλάδα: Το βίντεο που ανέβασε ο Γεωργιάδης
Πηγαίνω στον γιατρό και δεν φοβάμαι ότι θα με χρεοκοπήσει, αναφέρει η Κάρα - Να αντιληφθούμε την αξία του ΕΣΥ, υπογραμμίζει ο υπουργός Υγείας
Βίντεο μιας Αμερικανίδας που είναι ψηφιακός νομάς και ζει με την οικογένειά της στην Ελλάδα, ανάρτησε στην προσωπική του σελίδα στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Στο βίντεο, η Κάρα, αναφερόμενη στο σύστημα περίθαλψης στην Ελλάδα υπογραμμίζει ότι μπορεί να πάει στον γιατρό χωρίς να φοβάται ότι θα την χρεοκοπήσει...
Αναφέρει επίσης ότι συνέστησε σε μια φίλη της να επισκεφθεί το τοπικό νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει τον στρεπτόκοκκο που αντιμετώπιζε στον λαιμό και σημειώνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις που χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο δεν ξόδεψαν πάνω από 150 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων. Στην πραγματικότητα ο υψηλότερος λογαριασμός ήταν όταν η κόρη μας είχε ιογενή λοίμωξη και ο λογαριασμός ήταν 86 ευρώ , τονίζει και προσθέτει ότι την τελευταία φορά που χρειάστηκε να πάει η ίδια στο νοσοκομείο για να κάνει μια εξέταση, η νοσοκόμα ήταν απολογητική για το γεγονός ότι έπρεπε να την χρεώσει. «Πήρα τον λογαριασμό και ήταν μόλις 6 ευρώ!».
«Αυτή η περίπτωση μου θύμισε πόσο τραυματισμένοι είναι οι Αμερικανοί που καθυστερούν να λάβουν την φροντίδα που χρειάζονται γιατί φοβούνται τόσο πολύ το κόστος» σημειώνει και προσθέτει ότι αν δεν ταξίδευε τόσο συχνά με την οικογένειά της θα επέλεγε τα προγράμματα που υπάρχουν στην Ελλάδα για ιδιωτική ασφάλιση και αυτό θα κόστιζε μόνο €200 ανά άτομο.
«Ειλικρινά η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ποιοτική περίθαλψη είναι ένας μεγάλος λόγος που αποφασίσαμε να φύγουμε από τις ΗΠΑ» λέει καταλήγοντας στο βίντεο.
«Έπρεπε να έρθουν οι ψηφιακοί νομάδες από τις ΗΠΑ για να αντιληφθούμε την αξία του ΕΣΥ» ήταν το σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη για το βίντεο.
Δείτε το βίντεο
Έπρεπε να έρθουν οι ψηφιακοί νομάδες από τις ΗΠΑ για να αντιληφθούμε την αξία του ΕΣΥ. Δείτε το βίντεο pic.twitter.com/I3pZ9K93cL— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 7, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
