Σκάφος-drone εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα, δείτε βίντεο
Οι ψαράδες το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής ενώ το περισυνέλεξε το Λιμενικό Σώμα
Ένα μυστηριώδες θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος εντόπισαν την Πέμπτη ψαράδες από τη Βασιλική της Λευκάδας κοντά στο ακρωτήριο Δουκάτο (τον Κάβο της Κυράς).
Το μαύρο ταχύπλοο σκάφος βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά, με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία, αναφέρει το thespotlight.gr από όπου και το βίντεο.
Στο πάνω μέρος φέρει ειδικούς αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας.
Άγνωστο είναι αν το σκάφος παρασύρθηκε ως τη Λευκάδα από διεθνή ύδατα ενώ συμμετείχε σε κάποια άσκηση ή για κάτι άλλο.
Οι ψαράδες το έδεσαν και το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής ενώ λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το Λιμενικό Σώμα.
Πρόκειται για USV (Unmanned Surface Vehicle), δηλαδή ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας που χρησιμοποιείται κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις αλλά και για προηγμένες επιστημονικές έρευνες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τοπικές Αρχές έχουν ήδη καταγράψει το συμβάν και το σκάφος βρίσκεται υπό επιτήρηση. Για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο, το οποίο αναλαμβάνει πλέον τη διερεύνηση της προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του συγκεκριμένου σκάφους στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
