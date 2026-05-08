Γεωργιάδης: Υπάρχουν υπουργοί που είναι σε αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν

Νέα αιχμή για κάποιους υπουργούς στο πνεύμα της τοποθέτησής του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας , άφησε το πρωί της Παρασκευής ο Άδωνις Γεωργιάδης Αφού επανέλαβε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ τις τρεις κατηγορίες υπουργών:αυτοί που δεν εμφανίζονται καθόλου και τους βλέπεις μόνο στην εκλογική τους περιφέρειες, άντε να κόψουμε και καμία κορδέλααυτοί που μιλάνε για όλααυτοί που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη για το χαρτοφυλάκιό τουςείπε «υπάρχουν και άλλοι που είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάνε το Σύμπαν»Όπως είπε για τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ , «εγώ θα μείνω στη φράση ότι όλοι μαζί πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Ο Μητσοτάκης στο κλείσιμο μου είπε "πράγματι Άδωνι δεν είναι όλοι οι υπουργοί στο ίδιο βαθμό ενθουσιώδεις με το κυβερνητικό έργο". Εγώ έχω μια άποψη ως ιστορικός: Πώς μπόρεσαν οι αρχαίοι Έλληνες να επικρατήσουν στους Πέρσες; Γιατί έγιναν αξιόμαχοι στη μάχη. Πώς το πέτυχαν αυτό; Γιατί εφηύραν τη φάλλαγγα που έκανε τους λίγους να φαίνονται πολλοί. Εν μέρει το κάνει η ΚΟ, όχι όλοι αλλά έχουμε και βουλευτές φοβερούς και μαχητικούς».«Ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει αλλά πηγαίνουμε προς εκλογές» πρόσθεσε με νόημα ο υπουργός Υγείας επιμένοντας ότι «οι δημοσκοπήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά και επιτρέπουν να κερδίσουμε την αυτοδυναμία» Για τη συνεδρίαση της ΚΟ σχολίασε: «Είχαμε έναν πρωθυπουργό που έκατσε 6,5 ώρες άκουσε 50 βουλευτές κράτησε σημειώσεις και στο τέλος απάντησε στον καθένα ξεχωριστά. Τέτοια εσωκομματική συνεδρίαση δεν θυμάμαι να έχει κάνει άλλο κόμμα και κυβέρνηση. Αντίθετα στο ΠΑΣΟΚ, όπως είπε ο Καστανίδης, έβγαλαν πολιτική επιτροπή και δεν συνεδρίασαν ποτέ. Αυτοί κατηγορούν το Μητσοτάκη ότι είναι αντιθεσμικός ενώ αυτός έκατσε και άκουσε για 6,5 ώρες τους βουλευτές»Όσον αφορά το, ο κ. Γεωργιάδης είπε «επειδή έχω την τιμή να είμαι 7 χρόνια υπουργός μπορώ να πω τη γνώμη μου: Είναι πολύ καλό πράγμα. Η Ελλάδα πριν τα μνημόνια δεν είχε επιτελικό κράτος. Το 2011 έγινα υφυπ. Ανάπτυξης για θέματα Ναυτιλίας και ήρθε μια εταιρεία να πάρει κάτι από το δημόσιο που το είχε κάνει από το 2008 και δεν το είχε πάρει γιατί δεν είχε υπογραφεί η ΚΥΑ από τα συναρμόδια υπουργεία. Ήρθε η Τρόικα και αυτό μας το επέβαλε. Για να πιάνουμε τα ορόσημα δεν μπορούσαμε να περιμένουμε τις υπηρεσίες άρα ο Σαμαράς έκανε το επιτελικό κράτος στο γραφείο του. Όταν ήρθε ο Μητσοτάκης το μνημόνιο είχε τελειώσει. Άρα υπήρχε ο κίνδυνος να επιτρέψουμε στο status quo ante. Τι είπε σοφά ο Μητσοτάκης: αυτή τη γνώση που πήραμε πανάκριβα πώς να μην χάνουμε χρόνο με το συναντιόμαστε, θα το κάνουμε νόμο. Το επιτελικό κράτος είναι χρήσιμο και απαραίτητο».«Έχουμε μια κυβέρνηση που θα μειώσει κατά 70& το δημόσιο χρέος σε 7 χρόνια, έχει ξεκινήσει τα μεγαλύτερα έργα υποδομών, έκανε πράξει το η Κύπρος κείται πλησίον, έκανε ψηφιοποίηση του κράτους, έκανε τον υπουργό Οικονομικών πρόεδρο του Eurogroup, μας έκανε κεντρικό γεωπολιτικό παίχτη και συζητάμε αν θα ξαναψηφίσουμε Μητσοτάκη; Μα είμαστε με τα καλά μας; Να επιστρέψετε στα Μνημόνια να ξεβαρεθείτε. Πρέπει να βγούμε να εξηγήσουμε με θάρρος, να τσακωθούμε όταν μας κατηγορούν. Εγώ στους συναδέλφους ότι πρέπει να έχουμε θάρρος και να μη βγαίνουμε φοβισμένοι. Θάρρος έχουμε, αλλά έχουμε ένα στιλ κομ ιλ φο που εγώ το ξεπερνάω» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο υπ. Υγείας άσκησε και αυστηρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρότασή του για την 4ημερη εργασία σημειώνοντας ότι «μετά την κατάρρευση της τελευταίας 15ετιας κατάφερε να κρατήσει κάποια κάστρα. Τα δύο πιο ενδιαφέροντα: στο επιμελητήριο στην Αθήνα ο Χατζηθεοδοσίου και στους μικρομεσαίους ο Καββαθάς. Έχει ως ΠΑΣΟΚ καταφέρει να κρατήσει δύο απόρθητα κάστρα στους μικρομεσαίους και ο Ανδρουλάκης αποφασίζει να στηρίξει την πιάτσα με 4ημερη εργασία χωρίς μείωση μισθών. Οι πρώτοι που έβγαλαν σκληρή δήλωση ήταν αυτοί οι δύο. Είσαι ο Ανδρουλάκης και αποφασίζεις μετά από 2,5 χρόνιας να κάνεις την πρώτη κυβερνητική πρόταση και δεν παίρνεις στο τηλέφωνο τους δύο αυτούς ανθρώπους ; Άρα καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι άσχετοι από διακυβέρνηση, δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν οι ΠΑΣΟΚΟΙ με τους ΠΑΣΟΚους και θα τους εμπιστευτούμε τη διακυβέρνηση της χώρας;»

08.05.2026, 09:13