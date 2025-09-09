Από τον Οκτώβριο «κόφτης» στα μικρόφωνα της Βουλής
Από τον Οκτώβριο «κόφτης» στα μικρόφωνα της Βουλής
Για όποιον ξεπερνά τον προβλεπόμενο χρόνο το μικρόφωνο θα κλείνει αυτόματα
Με κόφτη στα μικρόφωνα της Βουλής για τους αρχηγούς των κομμάτων και τους βουλευτές που παραβιάζουν τους χρόνους ομιλίας αναμένεται να ξεκινήσει η νέα κοινοβουλευτική περίοδος τον προσεχή Οκτώβριο.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες το απαραίτητο λογισμικό έχει ήδη εγκατασταθεί και απομένουν οι τελευταίες τεχνικές εργασίες για να γίνει πλήρως λειτουργικό.
Θα ακολουθήσουν τροποποιήσεις στον Κανονισμό λειτουργίας του κοινοβουλίου ενώ όπως ανέφερε ανώτερη κοινοβουλευτική πηγή «θα υπάρξει πιθανότατα μικρή αύξηση περίπου 2 λεπτών στους προβλεπόμενους χρόνους ομιλιών. Για όποιον όμως ξεπερνά τον προβλεπόμενο χρόνο το μικρόφωνο θα κλείνει αυτόματα».
