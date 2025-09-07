Η Ελλάδα να στηρίξει την ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο, είπε ο Φαραντούρης
Η Ελλάδα να στηρίξει την ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο, είπε ο Φαραντούρης

Μιλώντας στο συνέδριο του Economist, ο ευρωβουλευτής και καθηγητής ενεργειακού δικαίου ζήτησε την επιτάχυνση του έργου για να μην έχει, όπως είπε και αυτό το σημαντικό γεωστρατηγικό και οικονομικό πρότζεκτ την τύχη του EastMed

Η Ελλάδα να στηρίξει την ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο, είπε ο Φαραντούρης
Την επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, ζήτησε ο ευρωβουλευτής και μέλος των επιτροπών Ασφάλειας & Άμυνας και Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

Μιλώντας στο συνέδριο του Economist, ο κ. Φαραντούρης ζήτησε την επιτάχυνση του έργου για να μην έχει, όπως είπε και αυτό το σημαντικό γεωστρατηγικό και οικονομικό πρότζεκτ την τύχη του EastMed.


«Η χώρα χρειάζεται στιβαρά και πατριωτικά χέρια στο τιμόνι της»

Ο ευρωβουλευτής και καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς χαρακτήρισε «υψηλής σημασίας» την περίοδο που διανύουμε και ζήτησε να μην επιβεβαιωθούν οι «δύο ταφόπλακες» της ενεργειακής πολιτικής που μας στοιχειώνουν: Ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed, όπως είπε, ο οποίος έχει «μπει σε ένα συρτάρι κλειδωμένος» εδώ και τρία χρόνια κατ' απαίτηση της Τουρκίας, ενώ και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ παραμένει σε στασιμότητα, με δημόσιες αντεγκλήσεις ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκωσία.

Ζήτησε συντεταγμένη ενεργειακή πολιτική με προγραμματισμό τονίζοντας την ανάγκη να προχωρήσει το έργο διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, τώρα που «οι συνθήκες το επιτρέπουν».

Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες πολιτικής προστασίας

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής ανακοίνωσε επίσης σχετική πρωτοβουλία του στη ΕΕ, την οποία όπως είπε θα καταθέσει επίσημα την ερχόμενη εβδομάδα στην ολομέλεια στο Στρασβούργο, για θέσπιση «ρήτρας διαφυγής» σε δαπάνες για την ανθεκτικότητα, την πολιτική προστασία και την αποκατάσταση δικτύων και υποδομών από φυσικές καταστροφές.

Αναφέρθηκε, τέλος, σε σχετική μελέτη που εκπόνησε το γραφείο του για τη μεθοδολογία και οργάνωση της αποκατάστασης ζημιών, ένα ζήτημα τραγικά επίκαιρο για τη χώρα μας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού και παρουσίασε αναλυτικό σχέδιο που υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανασυγκρότηση και αποστατάσταση μετά από φυσικές καταστροφές, που καλύπτει νερά, δίκτυα, επικοινωνίες και ενέργεια.

