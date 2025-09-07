Η Ελλάδα να στηρίξει την ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο, είπε ο Φαραντούρης
Μιλώντας στο συνέδριο του Economist, ο ευρωβουλευτής και καθηγητής ενεργειακού δικαίου ζήτησε την επιτάχυνση του έργου για να μην έχει, όπως είπε και αυτό το σημαντικό γεωστρατηγικό και οικονομικό πρότζεκτ την τύχη του EastMed
Την επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, ζήτησε ο ευρωβουλευτής και μέλος των επιτροπών Ασφάλειας & Άμυνας και Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.
Μιλώντας στο συνέδριο του Economist, ο κ. Φαραντούρης ζήτησε την επιτάχυνση του έργου για να μην έχει, όπως είπε και αυτό το σημαντικό γεωστρατηγικό και οικονομικό πρότζεκτ την τύχη του EastMed.
Ο ευρωβουλευτής και καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς χαρακτήρισε «υψηλής σημασίας» την περίοδο που διανύουμε και ζήτησε να μην επιβεβαιωθούν οι «δύο ταφόπλακες» της ενεργειακής πολιτικής που μας στοιχειώνουν: Ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed, όπως είπε, ο οποίος έχει «μπει σε ένα συρτάρι κλειδωμένος» εδώ και τρία χρόνια κατ' απαίτηση της Τουρκίας, ενώ και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ παραμένει σε στασιμότητα, με δημόσιες αντεγκλήσεις ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκωσία.
Ζήτησε συντεταγμένη ενεργειακή πολιτική με προγραμματισμό τονίζοντας την ανάγκη να προχωρήσει το έργο διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, τώρα που «οι συνθήκες το επιτρέπουν».
Αναφέρθηκε, τέλος, σε σχετική μελέτη που εκπόνησε το γραφείο του για τη μεθοδολογία και οργάνωση της αποκατάστασης ζημιών, ένα ζήτημα τραγικά επίκαιρο για τη χώρα μας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού και παρουσίασε αναλυτικό σχέδιο που υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανασυγκρότηση και αποστατάσταση μετά από φυσικές καταστροφές, που καλύπτει νερά, δίκτυα, επικοινωνίες και ενέργεια.
«Η χώρα χρειάζεται στιβαρά και πατριωτικά χέρια στο τιμόνι της»
Ζήτησε συντεταγμένη ενεργειακή πολιτική με προγραμματισμό τονίζοντας την ανάγκη να προχωρήσει το έργο διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, τώρα που «οι συνθήκες το επιτρέπουν».
Στον #Economist χθες ζήτησα επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης 🇬🇷🇨🇾 για να μην έχει την τύχη του #EastMed. Ανακοίνωσα επίσης πρωτοβουλία στη 🇪🇺 για «#ρήτρα_διαφυγής» σε δαπάνες για #ανθεκτικότητα & #αποκατάσταση υποδομών από φυσικές καταστροφές. Παρουσίασα σχετική #μελέτη μου. pic.twitter.com/aLetAfDAua— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) September 6, 2025
Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες πολιτικής προστασίαςΟ Έλληνας ευρωβουλευτής ανακοίνωσε επίσης σχετική πρωτοβουλία του στη ΕΕ, την οποία όπως είπε θα καταθέσει επίσημα την ερχόμενη εβδομάδα στην ολομέλεια στο Στρασβούργο, για θέσπιση «ρήτρας διαφυγής» σε δαπάνες για την ανθεκτικότητα, την πολιτική προστασία και την αποκατάσταση δικτύων και υποδομών από φυσικές καταστροφές.
