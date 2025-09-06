Τα πολιτικά μηνύματα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Συναίνεση και θεσμικές αλλαγές σε ένα σκοτεινό διεθνές περιβάλλον

Εθνικό Απολυτήριο, νέο ΕΣΥ, σύγχρονες πολεοδομίες με πλήρες Κτηματολόγιο και ο ενεργειακός χάρτης μπορούν να γίνουν πεδία δυνητικών συγκλίσεων ανέφερε ο πρωθυπουργός - Ολόκληρη η ομιλία του στην 89η ΔΕΘ