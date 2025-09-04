Γερουλάνος για Δούκα: Η πορεία του έχει καθυστερήσει επειδή κατέβηκε στις εσωκομματικές εκλογές
Γερουλάνος για Δούκα: Η πορεία του έχει καθυστερήσει επειδή κατέβηκε στις εσωκομματικές εκλογές
«Καλός ή κακός δήμαρχος, θα με αξιολογήσουν οι πολίτες, όμως με στενοχωρεί που σε μια ημέρα ενότητας, μνήμης και τιμής, υπάρχουν αυτές οι διατυπώσεις» απάντησε ο Χάρης Δούκας
Κόντρα ανάμεσα στον Παύλο Γερουλάνο και τον Χάρη Δούκα εξελίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης με φόντο την εκδήλωση για τα 51 χρόνια του ΠΑΣΟΚ, με ορισμένους να σχολιάζουν ότι «πείραξε» το ενωτικό κλίμα που επικράτησε στο Ζάππειο.
«Η πορεία του Δούκα έχει καθυστερήσει επειδή κατέβηκε στις εσωκομματικές εκλογές», είπε ο Παύλος Γερουλάνος φροντίζοντας ωστόσο να κάνει ξεχωριστή αναφορά στη μεγάλη ταχύτητα που αναπτύσσει τελευταίως ο Δήμαρχος Αθηναίων ο οποίος ως γνωστόν είναι σε ανοιχτή κόντρα με υπουργούς της κυβέρνησης για τη Βασιλίσσης Όλγας.
«Καλός ή κακός δήμαρχος, θα με αξιολογήσουν οι πολίτες. Αυτό που ξέρω είναι ότι δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Όμως με εκπλήσσει πολύ και με στενοχωρεί, σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη, ημέρα ενότητας, ημέρα μνήμης και τιμής, όπου το πρωτεύον είναι να δείξουμε ότι είμαστε μία γροθιά, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη αλλαγής για τη χώρα στο ΠΑΣΟΚ, να υπάρχουν αυτές οι διατυπώσεις. Και επίσης νομίζω ότι θα πρέπει το αμέσως επόμενο διάστημα, ο κ. Γερουλάνος που είναι και βουλευτής Α’ Αθήνας, που νομίζω ότι θέλει να λύσει τα προβλήματα της Αθήνας, να είναι δίπλα μου στις πολύ μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας, όπως τη Β. Όλγας, όπως και πολλές άλλες, στις πολύ μεγάλες ρήξεις που θέλουμε να κάνουμε», απάντησε ο Χάρης Δούκας σημειώνοντας ότι «το γραφείο μου είναι ανοιχτό και τον περιμένω να συζητήσουμε όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες». Το κρίσιμο – πρόσθεσε στο Κόντρα- είναι να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε μία δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και να δημιουργήσουμε συνθήκες αλλαγής και ανατροπής- όχι εσωστρέφεια και όχι φίλια πυρά.
Η Άννα Διαμαντοπούλου μιλώντας στο Action24 στήριξε τις πρωτοβουλίες του Δημάρχου Αθηναίων, ενώ στέλνοντας μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση με αφορμή και την 3η του Σεπτέμβρη υπενθύμισε την ανάγκη να κάνει Συνέδριο άμεσα το κόμμα.
«Το Συνέδριο μας όπως και τότε πρέπει να παρουσιάσει το νέο τύπο κόμματος που μπορεί και πάλι να ενσωματώσει και να συνθέσει μέσα από οργανωμένη λειτουργία, απόψεις διαφορετικότητα, γενιές. Η επιλογή είναι Μια! Παράλληλα με τα δύσκολα, πολύπλοκα και καθημερινά προβλήματα της χώρας μας , να δώσουμε εμείς το πατριωτικό όραμα του 21ου αιώνα που να συνεπάρει τους Millennial, την γενιά Ζ, την γενιά Α , τις γενιές που δεν έχουν σχέση με τις μνήμες αλλά με τα όνειρα», υπογράμμισε η κυρία Διαμαντοπούλου η οποία μαζί με το Λευτέρη Καρχιμάκη έχει αναλάβει κρίσιμο ρόλο για τη συγκρότηση του προγράμματος που το ΠΑΣΟΚ δια της ηγεσίας του θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ.
