Γερουλάνος για Δούκα: Η πορεία του έχει καθυστερήσει επειδή κατέβηκε στις εσωκομματικές εκλογές

«Καλός ή κακός δήμαρχος, θα με αξιολογήσουν οι πολίτες, όμως με στενοχωρεί που σε μια ημέρα ενότητας, μνήμης και τιμής, υπάρχουν αυτές οι διατυπώσεις» απάντησε ο Χάρης Δούκας