ΠΑΣΟΚ: Όλα όσα έγιναν στο Ζάππειο για τα 51 χρόνια από την 3η Σεπτέμβρη - Οι παρουσίες, η αγωνία για τον... Τσίπρα και τα πηγαδάκια
ΠΑΣΟΚ: Όλα όσα έγιναν στο Ζάππειο για τα 51 χρόνια από την 3η Σεπτέμβρη - Οι παρουσίες, η αγωνία για τον... Τσίπρα και τα πηγαδάκια
Το ενωτικό κλίμα, πάντως, χάλασε λίγο αργότερα με την κόντρα Γερουλάνου-Δούκα δια τηλεοράσεως
Χωρίς παρατεταμένα και έντονα χειροκροτήματα αλλά με περισσότερο κόσμο από πέρσι και με διάχυτη την αγωνία για τις επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ στους επόμενους κρίσιμους «σταθμούς» μέχρι και στις εκλογές εξελίχθηκε η 51η επέτειος του κόμματος, χθες στο Ζάππειο.
Η γιορτή ξεκίνησε το απόγευμα με τη θεματική ενότητα στο εσωτερικό του Ζαππείου που αφορούσε στο δημογραφικό ζήτημα και είχε βασικό εισηγητή τον πρώην υπουργό και πανεπιστημιακό Τάσο Γιαννίτση, ενώ για το θέμα ανέλυσαν τις απόψεις τους ειδικοί επιστήμονες και οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ.
Στις πρώτες σειρές από νωρίς βρέθηκαν για να ακούσουν τους ομιλητές εκτός από τον αρχηγό του κόμματος, η επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού, Άννα Διαμαντοπούλου, οι δυο ευρωβουλευτές Νίκος Παπανδρέου και Γιάννης Μανιάτης, κάποιοι βουλευτές και στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Στα πιο πίσω καθίσματα μέλη του ΠΑΣΟΚ άλλοτε άκουγαν προσεκτικά και άλλοτε σχολίαζαν μεταξύ τους τις εξελίξεις με κοφτές λέξεις και με ερωτήματα για το πώς το κόμμα τους θα καταφέρει να ακουστεί και… εκτός τειχών με μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Οι διοργανωτές εν τω μεταξύ στον έξω χώρο, όπου και η εξέδρα με πλάτη φέτος την πύλη του Ζαππείου, τσέκαραν την ίδια ώρα τα καρτελάκια στις καρέκλες των προσκεκλημένων.
Κοντά στη δύση του ηλίου άρχισαν να γεμίζουν τα καθίσματα και να αυξάνεται ο αριθμός των ορθίων, οι περισσότεροι έμειναν και στο κλείσιμο της εκδήλωσης για τη συναυλία του Κώστα Μακεδόνα.
Ευάγγελος Βενιζέλος, Χάρης Δούκας, άλλοι Δήμαρχοι από την Αττική, οι δύο περιφερειάρχες Κρήτης και Θεσσαλίας, οι κκ. Σταύρος Αρναουτάκης και Δημήτρης Κουρέτας, ο Παύλος Γερουλάνος, στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου, ο πρώην πρόεδρος της βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί, όπως ο Μιχάλης Καρχιμάκης, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Δημήτρης Ρέππας, ο Χρήστος Πρωτόπαπας και ο Μανώλης Όθωνας (οι δύο τελευταίοι ήταν στενοί συνεργάτες της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά), κάποιοι νεολαίοι, άνθρωποι απ΄όλες τις γενιές τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση που άρχισε με αναφορά στον ιδρυτή Ανδρέα Παπανδρέου και αφιέρωμα από video wall αφιέρωμα στον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του κόμματος Κώστα Σημίτη, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιανουάριο.
«Πέρσι ο πρόεδρος Σημίτης ήταν εδώ και μας εξήγησε με λίγα λόγια ότι οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες», είπε με νόημα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο διπλανό του, θέλοντας εμφανώς να τονίσει ότι είναι πλέον συγκεκριμένα τα περιθώρια για την ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ.
Στα «πηγαδάκια» εκτός από τον προβληματισμό για τα σκαμπανεβάσματα των τελευταίων μηνών στις δημοσκοπήσεις κυριαρχούσε το ενδεχόμενο επιστροφής από τον Αλέξη Τσίπρα και στο αποτύπωμα που θα αφήσει στο χώρο της κεντροαριστεράς. Η αλήθεια όμως είναι, ότι ακόμη και όσοι είχαν διάθεση σκληρής κριτικής στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, εκτιμούσαν ότι «ο Τσίπρας δεν πρόκειται να κόψει, όσα… εισιτήρια νομίζει με την ίδρυση νέου κόμματος». Ήταν η αγαπημένη φράση πολλών στο Ζάππειο, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να… ξορκίσουν το ενδεχόμενο έσπευδαν να υποτιμήσουν το σχετικό σενάριο.
Η γιορτή ξεκίνησε το απόγευμα με τη θεματική ενότητα στο εσωτερικό του Ζαππείου που αφορούσε στο δημογραφικό ζήτημα και είχε βασικό εισηγητή τον πρώην υπουργό και πανεπιστημιακό Τάσο Γιαννίτση, ενώ για το θέμα ανέλυσαν τις απόψεις τους ειδικοί επιστήμονες και οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ.
Στις πρώτες σειρές από νωρίς βρέθηκαν για να ακούσουν τους ομιλητές εκτός από τον αρχηγό του κόμματος, η επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού, Άννα Διαμαντοπούλου, οι δυο ευρωβουλευτές Νίκος Παπανδρέου και Γιάννης Μανιάτης, κάποιοι βουλευτές και στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Στα πιο πίσω καθίσματα μέλη του ΠΑΣΟΚ άλλοτε άκουγαν προσεκτικά και άλλοτε σχολίαζαν μεταξύ τους τις εξελίξεις με κοφτές λέξεις και με ερωτήματα για το πώς το κόμμα τους θα καταφέρει να ακουστεί και… εκτός τειχών με μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Οι διοργανωτές εν τω μεταξύ στον έξω χώρο, όπου και η εξέδρα με πλάτη φέτος την πύλη του Ζαππείου, τσέκαραν την ίδια ώρα τα καρτελάκια στις καρέκλες των προσκεκλημένων.
Κοντά στη δύση του ηλίου άρχισαν να γεμίζουν τα καθίσματα και να αυξάνεται ο αριθμός των ορθίων, οι περισσότεροι έμειναν και στο κλείσιμο της εκδήλωσης για τη συναυλία του Κώστα Μακεδόνα.
Ευάγγελος Βενιζέλος, Χάρης Δούκας, άλλοι Δήμαρχοι από την Αττική, οι δύο περιφερειάρχες Κρήτης και Θεσσαλίας, οι κκ. Σταύρος Αρναουτάκης και Δημήτρης Κουρέτας, ο Παύλος Γερουλάνος, στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου, ο πρώην πρόεδρος της βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί, όπως ο Μιχάλης Καρχιμάκης, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Δημήτρης Ρέππας, ο Χρήστος Πρωτόπαπας και ο Μανώλης Όθωνας (οι δύο τελευταίοι ήταν στενοί συνεργάτες της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά), κάποιοι νεολαίοι, άνθρωποι απ΄όλες τις γενιές τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση που άρχισε με αναφορά στον ιδρυτή Ανδρέα Παπανδρέου και αφιέρωμα από video wall αφιέρωμα στον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του κόμματος Κώστα Σημίτη, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιανουάριο.
«Πέρσι ο πρόεδρος Σημίτης ήταν εδώ και μας εξήγησε με λίγα λόγια ότι οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες», είπε με νόημα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο διπλανό του, θέλοντας εμφανώς να τονίσει ότι είναι πλέον συγκεκριμένα τα περιθώρια για την ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ.
Στα «πηγαδάκια» εκτός από τον προβληματισμό για τα σκαμπανεβάσματα των τελευταίων μηνών στις δημοσκοπήσεις κυριαρχούσε το ενδεχόμενο επιστροφής από τον Αλέξη Τσίπρα και στο αποτύπωμα που θα αφήσει στο χώρο της κεντροαριστεράς. Η αλήθεια όμως είναι, ότι ακόμη και όσοι είχαν διάθεση σκληρής κριτικής στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, εκτιμούσαν ότι «ο Τσίπρας δεν πρόκειται να κόψει, όσα… εισιτήρια νομίζει με την ίδρυση νέου κόμματος». Ήταν η αγαπημένη φράση πολλών στο Ζάππειο, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να… ξορκίσουν το ενδεχόμενο έσπευδαν να υποτιμήσουν το σχετικό σενάριο.
Το ενωτικό κλίμα δεν άντεξε πολύΑργότερα, μετά από την εκδήλωση στο Ζάππειο, μια άλλη φράση από συνέντευξη του Παύλου Γερουλάνου άρχισε κατά κάποιους να «πειράζει» το ενωτικό κλίμα. «Η πορεία του Δούκα έχει καθυστερήσει επειδή κατέβηκε στις εσωκομματικές εκλογές», είπε ο κ. Γερουλάνος φροντίζοντας ωστόσο να κάνει ξεχωριστή αναφορά στη μεγάλη ταχύτητα που αναπτύσσει τελευταίως ο Δήμαρχος Αθηναίων ο οποίος ως γνωστόν είναι σε ανοιχτή κόντρα με υπουργούς της κυβέρνησης για τη Βασιλίσσης Όλγας.
«Καλός ή κακός δήμαρχος, θα με αξιολογήσουν οι πολίτες. Αυτό που ξέρω είναι ότι δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Όμως με εκπλήσσει πολύ και με στενοχωρεί, σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη, ημέρα ενότητας, ημέρα μνήμης και τιμής, όπου το πρωτεύον είναι να δείξουμε ότι είμαστε μία γροθιά, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη αλλαγής για τη χώρα στο ΠΑΣΟΚ, να υπάρχουν αυτές οι διατυπώσεις. Και επίσης νομίζω ότι θα πρέπει το αμέσως επόμενο διάστημα, ο κ. Γερουλάνος που είναι και βουλευτής Α’ Αθήνας, που νομίζω ότι θέλει να λύσει τα προβλήματα της Αθήνας, να είναι δίπλα μου στις πολύ μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας, όπως τη Β. Όλγας, όπως και πολλές άλλες, στις πολύ μεγάλες ρήξεις που θέλουμε να κάνουμε», απάντησε ο Χάρης Δούκας σημειώνοντας ότι «το γραφείο μου είναι ανοιχτό και τον περιμένω να συζητήσουμε όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες». Το κρίσιμο – πρόσθεσε στο Κόντρα- είναι να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε μία δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και να δημιουργήσουμε συνθήκες αλλαγής και ανατροπής- όχι εσωστρέφεια και όχι φίλια πυρά.
Η Άννα Διαμαντοπούλου μιλώντας στο Action24 στήριξε τις πρωτοβουλίες του Δημάρχου Αθηναίων, ενώ στέλνοντας μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση με αφορμή και την 3η του Σεπτέμβρη υπενθύμισε την ανάγκη να κάνει Συνέδριο άμεσα το κόμμα.
«Το Συνέδριο μας όπως και τότε πρέπει να παρουσιάσει το νέο τύπο κόμματος που μπορεί και πάλι να ενσωματώσει και να συνθέσει μέσα από οργανωμένη λειτουργία, απόψεις διαφορετικότητα, γενιές. Η επιλογή είναι Μια! Παράλληλα με τα δύσκολα, πολύπλοκα και καθημερινά προβλήματα της χώρας μας , να δώσουμε εμείς το πατριωτικό όραμα του 21ου αιώνα που να συνεπάρει τους Millennial, την γενιά Ζ, την γενιά Α , τις γενιές που δεν έχουν σχέση με τις μνήμες αλλά με τα όνειρα», υπογράμμισε η κυρία Διαμαντοπούλου η οποία μαζί με το Λευτέρη Καρχιμάκη έχει αναλάβει κρίσιμο ρόλο για τη συγκρότηση του προγράμματος που το ΠΑΣΟΚ δια της ηγεσίας του θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ.
Τους βασικούς άξονες (όπως για το δημογραφικό και το στεγαστικό) παρουσίασε χθες με την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας ταυτόχρονα επίθεση τόσο στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα όσο και στον νυν, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η Άννα Διαμαντοπούλου μιλώντας στο Action24 στήριξε τις πρωτοβουλίες του Δημάρχου Αθηναίων, ενώ στέλνοντας μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση με αφορμή και την 3η του Σεπτέμβρη υπενθύμισε την ανάγκη να κάνει Συνέδριο άμεσα το κόμμα.
«Το Συνέδριο μας όπως και τότε πρέπει να παρουσιάσει το νέο τύπο κόμματος που μπορεί και πάλι να ενσωματώσει και να συνθέσει μέσα από οργανωμένη λειτουργία, απόψεις διαφορετικότητα, γενιές. Η επιλογή είναι Μια! Παράλληλα με τα δύσκολα, πολύπλοκα και καθημερινά προβλήματα της χώρας μας , να δώσουμε εμείς το πατριωτικό όραμα του 21ου αιώνα που να συνεπάρει τους Millennial, την γενιά Ζ, την γενιά Α , τις γενιές που δεν έχουν σχέση με τις μνήμες αλλά με τα όνειρα», υπογράμμισε η κυρία Διαμαντοπούλου η οποία μαζί με το Λευτέρη Καρχιμάκη έχει αναλάβει κρίσιμο ρόλο για τη συγκρότηση του προγράμματος που το ΠΑΣΟΚ δια της ηγεσίας του θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ.
Τους βασικούς άξονες (όπως για το δημογραφικό και το στεγαστικό) παρουσίασε χθες με την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας ταυτόχρονα επίθεση τόσο στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα όσο και στον νυν, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ειδήσεις σήμερα:
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα προκρίνονται και τι μένει πίσω
Σάλος στη Νέα Υόρκη για τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο - «Γιατί χρειάζονται τόσοι αστυνομικοί για ένα παιδί;», ρωτούν το NYPD
Τραγωδία στην Πορτογαλία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα προκρίνονται και τι μένει πίσω
Σάλος στη Νέα Υόρκη για τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο - «Γιατί χρειάζονται τόσοι αστυνομικοί για ένα παιδί;», ρωτούν το NYPD
Τραγωδία στην Πορτογαλία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα