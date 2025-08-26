Χατζηδάκης: Ούτε μέρα χαμένη για την αποκατάσταση και ανάταξη της Βόρειας Χίου

Διερεύνηση της δυνατότητας θέσπισης ειδικών μέτρων στήριξης για επιχειρήσεις, ώστε να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και να τονωθεί η οικονομία της περιοχής.

«Δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε ούτε μία ημέρα»

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν, ύστερα από πρόταση του συμμετέχοντα επίσης στη σύσκεψη Βουλευτή Χίου κ. Νότη Μηταράκη, να συναντηθούν εκ νέου στο τέλος του φθινοπώρου για αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των επιμέρους μέτρων.Ο κ.υπογράμμισε ότι «Δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε ούτε ημέρα για τη στήριξη της Βόρειας Χίου, για την αποκατάσταση των ζημιών και των πληγέντων και για την ανάταξη της περιοχής. Τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και εγώ προσωπικά θα παρακολουθούμε συνεχώς την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν και όσων θα αποφασιστούν το επόμενο διάστημα, ώστε η Βόρεια Χίος να σταθεί ξανά στα πόδια της και να αποκτήσει νέα πνοή».Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, οι γενικοί γραμματείς Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣ), Δασών Στάθης Σταθόπουλος (ΥΠΕΝ) και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης (ΥΝΑΝΠ), ο Βουλευτής ΝΔ Χίου Νότης Μηταράκης, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου Παντελής Βρουλής, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής και ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. Ανδρέας Λυκουρέντζος.