Άμεση εκεχειρία ζήτησε ο Μητσοτάκης στις τηλεδιασκέψεις των Ευρωπαίων για την Ουκρανία
Άμεση εκεχειρία ζήτησε ο Μητσοτάκης στις τηλεδιασκέψεις των Ευρωπαίων για την Ουκρανία
Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ε.Ε που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Antonio Costa και στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων έγινε ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.
Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα.
Υπογράμμισε ακόμα την ανάγκη για άμεση εκεχειρία και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.
Ο Κόστα σημείωσε ότι η κύρια εγγύηση ασφάλειας – βασικό θέμα συζήτησης από τις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή – πρέπει να είναι η ύπαρξη ενόπλων δυνάμεων ικανών να υπερασπιστούν την κυριαρχία της Ουκρανίας. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη προώθησης των τριμερών συνομιλιών – στις οποίες θα συμμετάσχουν ο Τραμπ, ο Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι – και στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.
Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στις σημερινές εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι οι ηγέτες συζητούν την πορεία που έχει σημειωθεί στις κοινές προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης στην Ουκρανία.
Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων έγινε ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.
Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα.
Υπογράμμισε ακόμα την ανάγκη για άμεση εκεχειρία και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.
Να επιταχύνουμε τις πρακτικές για την ασφάλεια της Ουκρανίας, είπε ο ΚόσταΣτη δική του τοποθέτηση, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα μίλησε για την ασφάλεια της Ουκρανίας. «Τώρα είναι η ώρα να επιταχύνουμε τις πρακτικές μας ενέργειες για τη θέσπιση μιας εγγύησης παρόμοιας με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, με τη συνεχή συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Κόστα. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ο στρατός της Ουκρανίας πρέπει να αποτελεί την «πρώτη γραμμή άμυνας».
Right after our discussion with the members of the European Council, I had a phone call with President @ZelenskyyUa.— António Costa (@eucopresident) August 19, 2025
I underlined the EU’s unity and unwavering support for Ukraine, as well as our commitment to maintaining pressure on Russia.
Our top priorities are to stop the…
Ο Κόστα σημείωσε ότι η κύρια εγγύηση ασφάλειας – βασικό θέμα συζήτησης από τις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή – πρέπει να είναι η ύπαρξη ενόπλων δυνάμεων ικανών να υπερασπιστούν την κυριαρχία της Ουκρανίας. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη προώθησης των τριμερών συνομιλιών – στις οποίες θα συμμετάσχουν ο Τραμπ, ο Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι – και στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.
Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στις σημερινές εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι οι ηγέτες συζητούν την πορεία που έχει σημειωθεί στις κοινές προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης στην Ουκρανία.
At today’s European Council convened by @eucopresident, we are discussing the progress made in our efforts for peace for Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 19, 2025
In Washington D.C. talks advanced on strong security guarantees for Ukraine, ending the bloodshed, sanctions and the return of the abducted children.…
Όπως σημείωσε, στην Ουάσιγκτον, οι συνομιλίες προχώρησαν σχετικά με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τον τερματισμό της αιματοχυσίας, τις κυρώσεις και την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών. Η στενή συνεργασία και το έργο μας συνεχίζονται». Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η στενή συνεργασία των εταίρων συνεχίζεται.
Ειδήσεις σήμερα:
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα