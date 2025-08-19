Άμεση εκεχειρία ζήτησε ο Μητσοτάκης στις τηλεδιασκέψεις των Ευρωπαίων για την Ουκρανία

Να επιταχύνουμε τις πρακτικές για την ασφάλεια της Ουκρανίας, είπε ο Κόστα

Κλείσιμο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ε.Ε που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Antonio Costa και στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων έγινε ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα.Υπογράμμισε ακόμα την ανάγκη για άμεση εκεχειρία και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.Στη δική του τοποθέτηση, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,μίλησε για την ασφάλεια της Ουκρανίας. «Τώρα είναι η ώρα να επιταχύνουμε τις πρακτικές μας ενέργειες για τη θέσπιση μιας εγγύησης παρόμοιας με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, με τη συνεχή συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Κόστα. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ο στρατός της Ουκρανίας πρέπει να αποτελεί την «πρώτη γραμμή άμυνας».Ο Κόστα σημείωσε ότι η κύρια εγγύηση ασφάλειας – βασικό θέμα συζήτησης από τις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή – πρέπει να είναι η ύπαρξη ενόπλων δυνάμεων ικανών να υπερασπιστούν την κυριαρχία της Ουκρανίας. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη προώθησης των τριμερών συνομιλιών – στις οποίες θα συμμετάσχουν ο Τραμπ, ο Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι – και στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόναναφέρθηκε στις σημερινές εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι οι ηγέτες συζητούν την πορεία που έχει σημειωθεί στις κοινές προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης στην Ουκρανία.