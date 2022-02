Rafale: Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζει την προμήθεια των επιπλέον 6 μαχητικών αεροσκαφών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την πρόσκτηση των 6 επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών Rafale καταψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον εισηγητή του κόμματος για την επίμαχη σύμβαση Γιώργο Τσίπρα να υποστηρίζει πως η απόκτησή τους είναι … «out of the blue».«Γιατί έπρεπε ξαφνικά να πάμε σε άλλα 6 Rafale; Κανείς από τους βουλευτές της ΝΔ δεν μπορεί να μας εξηγήσει γιατί την απόφαση την πήρε μόνος του ο πρωθυπουργός και το ανακοίνωσε στην ΔΕΘ. Αυτά τα επιπλέον 6 Rafale είναι όπως λένε στο χωριό μου «out of the blue». Δεν μπορεί να γίνει δεκτή αυτή η απόφαση» είπε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής Ο κ. Τσίπρας, πρόσθεσε ωστόσο ότι ο ΣΥΡΙΖΑΥπενθυμίζεται ότι και για την πρώτη σύμβαση προμήθειας 18 Rafale που είχε έρθει στην Βουλή των περασμένο Ιανουάριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε αρχικά την ακύρωσή της στην αρμόδια επιτροπή, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτους τους όρους πληρωμής και παραλαβής, για να αλλάξει πλεύση στην συνέχεια και τελικά να υπερψηφίσει στην Ολομέλεια.Να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο θα εισαχθεί αύριο στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.