Η τηλεπερσόνα δήλωσε ανοιχτή στο ενδεχόμενο να κάνει ένα «γάμο λεβάντας», δηλαδή να παντρευτεί άτομο με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό από τον δικό της





Η τηλεπερσόνα μίλησε για το ενδεχόμενο ενός τέτοιου γάμου, θέτοντας μάλιστα με χιούμορ ως προϋπόθεση ο μελλοντικός της σύζυγος να την κάνει να δείχνει όμορφη κάθε μέρα.







«Χρειάζεσαι έναν άντρα, όλες οι αδελφές σου βγαίνουν ραντεβού», της είπε εκείνος, προσθέτοντας: «Μπορείς πάντα να κάνεις έναν γάμο λεβάντας. Αν ποτέ το χρειαστείς, είμαι εδώ». «Α, ναι, αυτό; Είμαι μέσα ανά πάσα στιγμή», απάντησε η Καρντάσιαν.



Στη συνέχεια, στην οθόνη εμφανίστηκε ο ορισμός του συγκεκριμένου τύπου γάμου, ο οποίος περιγράφεται ως «ένας γάμος σκοπιμότητας μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας, όπου ο ένας ή και οι δύο είναι queer».







«Εξαρτάται από το τι μπορεί να κάνει αυτός ο γκέι άντρας για εμένα. Θα με κάνει, για παράδειγμα, να δείχνω όμορφη κάθε μέρα; Έκλεισε. Μόνο αυτό χρειάζεται», πρόσθεσε με χιούμορ.



Οι αποκαλύψεις για τη σεξουαλικότητά της Το συγκεκριμένο επεισόδιο προβλήθηκε λίγες ημέρες αφότου η Καρντάσιαν προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα και την προσωπική της ζωή μετά τον επεισοδιακό χωρισμό της από τον Τρίσταν Τόμπσον.



Στο podcast της «Khloé in Wonderland», η ιδρύτρια της Good American συζήτησε με τον στενό της φίλο, Σάιμον Χακ, το ενδεχόμενο να είναι demisexual (ντεμισέξουαλ), δηλαδή να αισθάνεται σεξουαλική έλξη για κάποιον μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η ανάπτυξη ενός συναισθηματικού δεσμού.



«Ένα ντεμισέξουαλ άτομο μπορεί να συνδεθεί ερωτικά και σεξουαλικά με κάποιον μόνο εφόσον έχει προηγουμένως αναπτύξει μια συναισθηματική σχέση μαζί του. Επομένως, είναι σχεδόν αδύνατο να έχει μια ερωτική περιπέτεια της μίας νύχτας. Και πιστεύω ότι εσύ ανήκεις σε αυτή την κατηγορία», της εξήγησε ο Χακ. «Δεν νομίζω ότι είχα ποτέ μια περιπέτεια της μίας νύχτας. Είμαι ντεμισέξουαλ; Ουάου», αποκρίθηκε τότε η Καρντάσιαν.



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Όταν ο Χακ τη ρώτησε εάν της λείπει ο ενθουσιασμός του φλερτ, εκείνη απάντησε: «Αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι… Μερικές φορές θέλω απλώς κάποιος να με φιλήσει. Δεν είναι απαραίτητα ότι αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω σεξ. Μερικές φορές μου λείπει απλώς μια αγκαλιά, αλλά από κάποιον που θέλω πραγματικά να με αγκαλιάσει», ενώ συμφώνησε με τον φίλο της ότι δεν αναζητά μια περιστασιακή ερωτική συνεύρεση με κάποιον άγνωστο σε ένα βεστιάριο.



Η προσωπική της ζωή μετά τον χωρισμό από τον Τρίσταν Τόμπσον



Ανοιχτή στο ενδεχόμενο να παντρευτεί έναν γκέι άντρα, χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους ερωτική σχέση, εμφανίστηκε η Κλόε Καρντάσιαν , η οποία τα τελευταία πέντε χρόνια απέχει από τα ραντεβού και έχει επικεντρωθεί στην ανατροφή των δύο παιδιών της.Η τηλεπερσόνα μίλησε για το ενδεχόμενο ενός τέτοιου γάμου, θέτοντας μάλιστα με χιούμορ ως προϋπόθεση ο μελλοντικός της σύζυγος να την κάνει να δείχνει όμορφη κάθε μέρα.Στο νεό επεισόδιο του ριάλιτι «The Kardashians», η 42χρονη συζήτησε με τον influencer Κολτ Πόλσεν την προοπτική ενός λεγόμενου «lavender marriage» («γάμου λεβάντας»), ενός γάμου μεταξύ άντρα και γυναίκας, όπου ο ένας ή και οι δύο έχουν διαφορετικό από τον ετεροφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό.«Χρειάζεσαι έναν άντρα, όλες οι αδελφές σου βγαίνουν ραντεβού», της είπε εκείνος, προσθέτοντας: «Μπορείς πάντα να κάνεις έναν γάμο λεβάντας. Αν ποτέ το χρειαστείς, είμαι εδώ». «Α, ναι, αυτό; Είμαι μέσα ανά πάσα στιγμή», απάντησε η Καρντάσιαν.Στη συνέχεια, στην οθόνη εμφανίστηκε ο ορισμός του συγκεκριμένου τύπου γάμου, ο οποίος περιγράφεται ως «ένας γάμος σκοπιμότητας μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας, όπου ο ένας ή και οι δύο είναι queer».Η Κλόε Καρντάσιαν αναφέρθηκε εκτενέστερα στο ενδεχόμενο μιας πλατωνικής συντροφικής σχέσης, κατά τη διάρκεια ατομικής συνέντευξης στο ριάλιτι. «Θα έκανα έναν γάμο λεβάντας; Υπάρχουν στιγμές που λέω ναι και άλλες που σκέφτομαι: Να φροντίζω ακόμη έναν άνθρωπο; Δεν ξέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά.«Εξαρτάται από το τι μπορεί να κάνει αυτός ο γκέι άντρας για εμένα. Θα με κάνει, για παράδειγμα, να δείχνω όμορφη κάθε μέρα; Έκλεισε. Μόνο αυτό χρειάζεται», πρόσθεσε με χιούμορ.Το συγκεκριμένο επεισόδιο προβλήθηκε λίγες ημέρες αφότου η Καρντάσιαν προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα και την προσωπική της ζωή μετά τον επεισοδιακό χωρισμό της από τον Τρίσταν Τόμπσον.Στο podcast της «Khloé in Wonderland», η ιδρύτρια της Good American συζήτησε με τον στενό της φίλο, Σάιμον Χακ, το ενδεχόμενο να είναι demisexual (ντεμισέξουαλ), δηλαδή να αισθάνεται σεξουαλική έλξη για κάποιον μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η ανάπτυξη ενός συναισθηματικού δεσμού.«Ένα ντεμισέξουαλ άτομο μπορεί να συνδεθεί ερωτικά και σεξουαλικά με κάποιον μόνο εφόσον έχει προηγουμένως αναπτύξει μια συναισθηματική σχέση μαζί του. Επομένως, είναι σχεδόν αδύνατο να έχει μια ερωτική περιπέτεια της μίας νύχτας. Και πιστεύω ότι εσύ ανήκεις σε αυτή την κατηγορία», της εξήγησε ο Χακ. «Δεν νομίζω ότι είχα ποτέ μια περιπέτεια της μίας νύχτας. Είμαι ντεμισέξουαλ; Ουάου», αποκρίθηκε τότε η Καρντάσιαν.Η τηλεπερσόνα, η οποία δεν έχει βγει ραντεβού εδώ και πέντε χρόνια, εξομολογήθηκε ότι δυσκολεύεται να υιοθετήσει τη νοοτροπία των περιστασιακών ερωτικών επαφών, καθώς θέλει να αποφύγει το ενδεχόμενο να επαναληφθούν όσα βίωσε στις προηγούμενες σχέσεις της.Όταν ο Χακ τη ρώτησε εάν της λείπει ο ενθουσιασμός του φλερτ, εκείνη απάντησε: «Αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι… Μερικές φορές θέλω απλώς κάποιος να με φιλήσει. Δεν είναι απαραίτητα ότι αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω σεξ. Μερικές φορές μου λείπει απλώς μια αγκαλιά, αλλά από κάποιον που θέλω πραγματικά να με αγκαλιάσει», ενώ συμφώνησε με τον φίλο της ότι δεν αναζητά μια περιστασιακή ερωτική συνεύρεση με κάποιον άγνωστο σε ένα βεστιάριο.

Τα τελευταία χρόνια, η Κλόε Καρντάσιαν έχει επιλέξει να παραμείνει χωρίς σύντροφο και να αφοσιωθεί στην ανατροφή των δύο παιδιών της, της οκτάχρονης Τρου και του τετράχρονου Τέιτουμ, τα οποία έχει αποκτήσει με τον Τρίσταν Τόμπσον.



Το πρώην ζευγάρι διατηρούσε σχέση με διαδοχικούς χωρισμούς και επανασυνδέσεις από το 2016 έως το 2021. Οι δυο τους χώρισαν οριστικά μετά τις επανειλημμένες αποκαλύψεις για τις απιστίες του μπασκετμπολίστα. Η Καρντάσιαν είχε παντρευτεί το 2009 τον Λαμάρ Όντομ, με το διαζύγιό τους να οριστικοποιείται το 2016, έπειτα από τα προβλήματα του πρώην μπασκετμπολίστα με την κατάχρηση ουσιών και τις απιστίες του.