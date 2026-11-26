Η στιγμή της πρόσκρουσης καταγράφηκε σε βίντεο από οδηγό διερχόμενου αυτοκινήτου





Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, στο ύψος του 132ου χιλιομέτρου της οδού, στην περιοχή Σααβέδρα της επαρχίας του Μπουένος Άιρες. Η στιγμή της πρόσκρουσης καταγράφηκε σε βίντεο από οδηγό διερχόμενου αυτοκινήτου και στη συνέχεια κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.







Δείτε βίντεο με την στιγμή που χτυπάει την γέφυρα



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο οδηγός είχε σταματήσει λίγο νωρίτερα σε πρατήριο καυσίμων, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες στο σύστημα της ανατρεπόμενης καρότσας και να τακτοποιήσει το κάλυμμά της.



Όπως εξήγησε ο συντονιστής της Πολιτικής Προστασίας της Πιγκουέ, Χαβιέρ Πόρτα, ο οδηγός φέρεται να ξέχασε να αποσυνδέσει τον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που ενεργοποιεί την υδραυλική αντλία. Έτσι, όταν έβαλε ξανά μπροστά το φορτηγό, το υδραυλικό σύστημα τέθηκε σε λειτουργία και η καρότσα άρχισε να ανυψώνεται ενώ το όχημα κινούνταν.



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«Δεν το κατάλαβα», φέρεται να είπε ο οδηγός μετά τη σύγκρουση, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας.



Από την πρόσκρουση έσπασε τμήμα της ανώτερης δοκού της γέφυρας, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την έκταση των ζημιών και την κατάσταση της στατικής επάρκειας της κατασκευής.



Η κυκλοφορία στην εθνική οδό 33 διακόπηκε και στα δύο ρεύματα, με την Εθνική Υπηρεσία Οδικών Υποδομών να οργανώνει υποχρεωτικές παρακάμψεις μέσω των παράπλευρων δρόμων.



Σοβαρές ζημιές σε ιστορική γέφυρα στην πόλη Πιγκουέ της Αργεντινής προκάλεσε ένα φορτηγό που κινούνταν με την ανατρεπόμενη καρότσα του ανασηκωμένη, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με δύναμη στο πάνω μέρος της κατασκευής. Από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκε κανείς, ωστόσο η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα της εθνικής οδού 33 διακόπηκε.Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, στο ύψος του 132ου χιλιομέτρου της οδού, στην περιοχή Σααβέδρα της επαρχίας του Μπουένος Άιρες. Η στιγμή της πρόσκρουσης καταγράφηκε σε βίντεο από οδηγό διερχόμενου αυτοκινήτου και στη συνέχεια κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Στο βίντεο διακρίνεται το φορτηγό να πλησιάζει τη γέφυρα με την καρότσα σε όρθια θέση. Ο οδηγός φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται το ύψος του οχήματος και συνεχίζει την πορεία του, μέχρι που η ανασηκωμένη κατασκευή προσκρούει στις μεταλλικές δοκούς της γέφυρας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και ακινητοποιώντας το όχημα.Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο οδηγός είχε σταματήσει λίγο νωρίτερα σε πρατήριο καυσίμων, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες στο σύστημα της ανατρεπόμενης καρότσας και να τακτοποιήσει το κάλυμμά της.Όπως εξήγησε ο συντονιστής της Πολιτικής Προστασίας της Πιγκουέ, Χαβιέρ Πόρτα, ο οδηγός φέρεται να ξέχασε να αποσυνδέσει τον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που ενεργοποιεί την υδραυλική αντλία. Έτσι, όταν έβαλε ξανά μπροστά το φορτηγό, το υδραυλικό σύστημα τέθηκε σε λειτουργία και η καρότσα άρχισε να ανυψώνεται ενώ το όχημα κινούνταν.Ο οδηγός, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Ντανιέλ Γκονσάλες και κατάγεται από την Μπαΐα Μπλάνκα, φέρεται να μην αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με τον Πόρτα, διένυσε περίπου 800 έως 1.000 μέτρα με την καρότσα ανασηκωμένη, μέχρι να φτάσει στη γέφυρα.«Δεν το κατάλαβα», φέρεται να είπε ο οδηγός μετά τη σύγκρουση, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας.Από την πρόσκρουση έσπασε τμήμα της ανώτερης δοκού της γέφυρας, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την έκταση των ζημιών και την κατάσταση της στατικής επάρκειας της κατασκευής.Η κυκλοφορία στην εθνική οδό 33 διακόπηκε και στα δύο ρεύματα, με την Εθνική Υπηρεσία Οδικών Υποδομών να οργανώνει υποχρεωτικές παρακάμψεις μέσω των παράπλευρων δρόμων.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς την Μπαΐα Μπλάνκα και το Τρενκε Λαουκέν καλούνται να ακολουθούν τις εναλλακτικές διαδρομές και να επιστρέφουν στον κεντρικό δρόμο αφού περάσουν από το σημείο της γέφυρας.



Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί της Τροχαίας, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας οδικών υποδομών, οι οποίοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία και ελέγχουν τις ζημιές. Η αποκατάσταση της διέλευσης θα εξαρτηθεί από την τεχνική αξιολόγηση της γέφυρας και τις εργασίες που ενδεχομένως απαιτηθούν.