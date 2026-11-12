Η Κλόε Καρντάσιαν ξέσπασε κατά του Λαμάρ Όντομ: Είναι νεκρός για εμένα
Η Κλόε Καρντάσιαν ξέσπασε κατά του Λαμάρ Όντομ: Είναι νεκρός για εμένα
Η τηλεπερσόνα μίλησε για τη συμμετοχή της στο ντοκιμαντέρ του πρώην συζύγου της και δήλωσε απογοητευμένη από όσα είπε ο ίδιος για τη σχέση τους
Καμία σχέση δεν θέλει να έχει πλέον με τον πρώην σύζυγό της Λαμάρ Όντομ η Κλόε Καρντάσιαν, μετά τα σχόλια που έκανε για τον γάμο και τη σχέση τους στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «είναι νεκρός» για εκείνη.
Επτά μήνες μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Netflix «Untold: The Death & Life of Lamar Odom», στο οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ο γάμος του με την Καρντάσιαν και η δική της συμβολή στην προσπάθεια να αναρρώσει μετά την παραλίγο θανατηφόρα υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2015, η ίδια ξέσπασε περιγράφοντας πώς ένιωσε με όσα ειπώθηκαν, στο τελευταίο επεισόδιο του ριάλιτι «The Kardashians».
Η Κλόε Καρντάσιαν είπε χαρακτηριστικά: «Είδα το ντοκιμαντέρ του Λαμάρ. Δεν είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με αυτό. Γιατί βλέπω το ντοκιμαντέρ και σκέφτομαι... περίμενε, πήρα χρόνο από τη ζωή μου για να καθίσω εδώ και να σου κάνω μια χάρη. Δεν πληρώνομαι. Το κάνω αυτό επειδή προσπαθώ να είμαι καλή. Υπάρχουν τόσα πράγματα που βρήκα πραγματικά κακόγουστα. Λες ότι στην πραγματικότητα δεν ήσουν ερωτευμένος μαζί μου, ότι με παντρεύτηκες μόνο και μόνο για να γίνεις πιο δημοφιλής στην ποπ κουλτούρα, όλα αυτά τα πράγματα, που είναι τόσο περίεργα. Ακόμα κι αν αυτή είναι η αλήθεια σου, γιατί δεν το λες χωρίς να βρίσκομαι εγώ στην άλλη πλευρά αυτών των συνεντεύξεων; Απλώς θεώρησα ότι ήταν πραγματικά, πραγματικά απαράδεκτο» και πρόσθεσε: «Η γέφυρα έχει καεί και δεν έχει μείνει άλλο σχοινί για να ρίξω απέναντι. Οπότε είναι νεκρός για μένα».
«Αυτό απλώς επιβεβαιώνει τι ψεύτες, απατεώνες, άπιστοι, κλέφτες και τρολ μπορούν να είναι οι άντρες. Απλώς δεν θέλω να εμπλέκομαι. Παίξε με τον εαυτό σου, μην με παίζεις εμένα», πρόσθεσε ακόμη η τηλεπερσόνα.
«Δεν χρειάζομαι να με ευχαριστήσεις. Απλώς μην μιλάς για μένα. Μην με απαξιώνεις», κατέληξε η Καρντάσιαν.
Επτά μήνες μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Netflix «Untold: The Death & Life of Lamar Odom», στο οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ο γάμος του με την Καρντάσιαν και η δική της συμβολή στην προσπάθεια να αναρρώσει μετά την παραλίγο θανατηφόρα υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2015, η ίδια ξέσπασε περιγράφοντας πώς ένιωσε με όσα ειπώθηκαν, στο τελευταίο επεισόδιο του ριάλιτι «The Kardashians».
Η Κλόε Καρντάσιαν είπε χαρακτηριστικά: «Είδα το ντοκιμαντέρ του Λαμάρ. Δεν είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με αυτό. Γιατί βλέπω το ντοκιμαντέρ και σκέφτομαι... περίμενε, πήρα χρόνο από τη ζωή μου για να καθίσω εδώ και να σου κάνω μια χάρη. Δεν πληρώνομαι. Το κάνω αυτό επειδή προσπαθώ να είμαι καλή. Υπάρχουν τόσα πράγματα που βρήκα πραγματικά κακόγουστα. Λες ότι στην πραγματικότητα δεν ήσουν ερωτευμένος μαζί μου, ότι με παντρεύτηκες μόνο και μόνο για να γίνεις πιο δημοφιλής στην ποπ κουλτούρα, όλα αυτά τα πράγματα, που είναι τόσο περίεργα. Ακόμα κι αν αυτή είναι η αλήθεια σου, γιατί δεν το λες χωρίς να βρίσκομαι εγώ στην άλλη πλευρά αυτών των συνεντεύξεων; Απλώς θεώρησα ότι ήταν πραγματικά, πραγματικά απαράδεκτο» και πρόσθεσε: «Η γέφυρα έχει καεί και δεν έχει μείνει άλλο σχοινί για να ρίξω απέναντι. Οπότε είναι νεκρός για μένα».
Khloé Kardashian Says Ex Lamar Odom Is ‘Dead to Me’ After His ‘Really Distasteful’ Comments About Her https://t.co/pxy2gAbGxK— People (@people) November 12, 2026
«Αυτό απλώς επιβεβαιώνει τι ψεύτες, απατεώνες, άπιστοι, κλέφτες και τρολ μπορούν να είναι οι άντρες. Απλώς δεν θέλω να εμπλέκομαι. Παίξε με τον εαυτό σου, μην με παίζεις εμένα», πρόσθεσε ακόμη η τηλεπερσόνα.
«Δεν χρειάζομαι να με ευχαριστήσεις. Απλώς μην μιλάς για μένα. Μην με απαξιώνεις», κατέληξε η Καρντάσιαν.
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