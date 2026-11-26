Το Ιράν αρνείται ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση με drones που προκάλεσε τον θάνατο δύο Ιταλών στο Κουβέιτ
Το Ιράν αρνείται ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση με drones που προκάλεσε τον θάνατο δύο Ιταλών στο Κουβέιτ
«Δεν πραγματοποίηθηκε καμία στρατιωτική επιχείρηση ή επίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού
Το Ιράν αρνείται ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση με drones που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους δύο δύο Ιταλοί σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Κουβέιτ σήμερα (26/11).
«Δεν πραγματοποίηθηκε καμία στρατιωτική επιχείρηση ή επίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, αφού η επίθεση αποδόθηκε στην Ισλαμική Δημοκρατία από τις ιταλικές και τις κουβεϊτιανές αρχές.
Νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τέσσερις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σε επίθεση μετά την αναχαίτιση drones σε μια επίθεση που απέδωσε στο Ιράν. «Η ιρανική επιθετικότητα στόχευσε μια ζωτικής σημασίας τοποθεσία, με αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων που τραυμάτισαν τέσσερα άτομα», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι το περιστατικό προκάλεσε επίσης «υλικές ζημιές».
Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές στην επίθεση σκοτώθηκαν δύο Ιταλοί εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα πρόκειται για δυο τεχνικούς της εταιρίας Rheinmetall Italia, ηλικίας 65 και 36 ετών, οι οποίοι εργάζονταν σε εγκαταστάσεις της αντιαεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ.
«Δεν πραγματοποίηθηκε καμία στρατιωτική επιχείρηση ή επίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, αφού η επίθεση αποδόθηκε στην Ισλαμική Δημοκρατία από τις ιταλικές και τις κουβεϊτιανές αρχές.
Νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τέσσερις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σε επίθεση μετά την αναχαίτιση drones σε μια επίθεση που απέδωσε στο Ιράν. «Η ιρανική επιθετικότητα στόχευσε μια ζωτικής σημασίας τοποθεσία, με αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων που τραυμάτισαν τέσσερα άτομα», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι το περιστατικό προκάλεσε επίσης «υλικές ζημιές».
Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές στην επίθεση σκοτώθηκαν δύο Ιταλοί εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα πρόκειται για δυο τεχνικούς της εταιρίας Rheinmetall Italia, ηλικίας 65 και 36 ετών, οι οποίοι εργάζονταν σε εγκαταστάσεις της αντιαεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ.
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