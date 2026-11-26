Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :New York DiariesOι πηγές έμπνευσης, τα στέκια, η καθημερινότητα στην αμερικανική μητρόπολη: η διεθνής σχεδιάστρια μιλά για τη ζωή της στο μέρος του κόσμου που λατρεύει«Οταν συμφιλιώνεσαι με την αποτυχία, αποκτάς δύναμη»Η αληθινή φιλία με την Αντζελίνα Τζολί, τα απωθημένα τραύματα που βρίσκουν τον δρόμο προς την επιφάνεια, το θάρρος να ρισκάρεις για τα όνειρά σου: η διάσημη ηθοποιός σε μια προσωπική εξομολόγησηO Λάγκερφελντ, ο Ρουβάς & ο ΜαζωνάκηςΛίγο πριν ξεκινήσει τις εμφανίσεις του στο γερμανικό «Next Top Model» δίπλα στη Χάιντι Κλουμ, ο Βρετανός σχεδιαστής μάς αφηγήθηκε τη ζωή του στην ΑθήναΟκτώ ρόλοι, ένας ο εαυτός τηςΣτη σειρά «Σύγκρουση» στο MEGA και στην παράσταση «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει», στο θέατρο Μπέλλος, ένας από τους οκτώ ρόλους που ερμηνεύει είναι όντως ο εαυτός της. Ενα κορίτσι που αξίζει να γνωρίσειςΗ ντίβα της Ιβηρικής στην ΑθήναΗ αισθαντική ερμηνεύτρια και μούσα του Αλμοδόβαρ επιστρέφει στην Ελλάδα για τη μεγάλη συναυλία του Σωματείου «Aurora» στο Μέγαρο Μουσικής με φιλανθρωπικό σκοπόΑκόμα:Αγνωστες ιστορίες πίσω από διάσημες φωτογραφίες«Με το χιούμορ μπορείς να βάλεις όρια»Alchemy of goldΧρυσός & πολύτιμοι λίθοι σε μαγικές συμφωνίεςSwinging 60sΤο look της Τουίγκι επιστρέφει ανανεωμένο στο μακιγιάζToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.