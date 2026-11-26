Από την αγαπημένη μας μουσική και τις στιγμές χαλάρωσης μέχρι τη βραδινή κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι, η Sonos επαναπροσδιορίζει τον ήχο του σύγχρονου σπιτιού μέσα από ένα ενιαίο, ασύρματο και επεκτάσιμο οικοσύστημα, που αλλάζει τη ζωή μας.
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :
Μαρίνα Ραφαήλ
New York Diaries
Oι πηγές έμπνευσης, τα στέκια, η καθημερινότητα στην αμερικανική μητρόπολη: η διεθνής σχεδιάστρια μιλά για τη ζωή της στο μέρος του κόσμου που λατρεύει
Σάλμα Χάγιεκ
«Οταν συμφιλιώνεσαι με την αποτυχία, αποκτάς δύναμη»
Η αληθινή φιλία με την Αντζελίνα Τζολί, τα απωθημένα τραύματα που βρίσκουν τον δρόμο προς την επιφάνεια, το θάρρος να ρισκάρεις για τα όνειρά σου: η διάσημη ηθοποιός σε μια προσωπική εξομολόγηση
Julien MacDonald
O Λάγκερφελντ, ο Ρουβάς & ο Μαζωνάκης
Λίγο πριν ξεκινήσει τις εμφανίσεις του στο γερμανικό «Next Top Model» δίπλα στη Χάιντι Κλουμ, ο Βρετανός σχεδιαστής μάς αφηγήθηκε τη ζωή του στην Αθήνα
Ελίζα Σκολίδη
Οκτώ ρόλοι, ένας ο εαυτός της
Στη σειρά «Σύγκρουση» στο MEGA και στην παράσταση «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει», στο θέατρο Μπέλλος, ένας από τους οκτώ ρόλους που ερμηνεύει είναι όντως ο εαυτός της. Ενα κορίτσι που αξίζει να γνωρίσεις
Λουθ Κασάλ
Η ντίβα της Ιβηρικής στην Αθήνα
Η αισθαντική ερμηνεύτρια και μούσα του Αλμοδόβαρ επιστρέφει στην Ελλάδα για τη μεγάλη συναυλία του Σωματείου «Aurora» στο Μέγαρο Μουσικής με φιλανθρωπικό σκοπό
Ακόμα:
Τίμοθι Γουάιτ
Αγνωστες ιστορίες πίσω από διάσημες φωτογραφίες
Βασίλης Αθανασόπουλος
«Με το χιούμορ μπορείς να βάλεις όρια»
Style
Alchemy of gold
Χρυσός & πολύτιμοι λίθοι σε μαγικές συμφωνίες
Beauty
Swinging 60s
Το look της Τουίγκι επιστρέφει ανανεωμένο στο μακιγιάζ
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
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