Άριελ Κωνσταντινίδη: Κάποια στιγμή μου λέει ο ένας γιος μου, «εγώ δεν σου ζήτησα ούτε αδερφό ούτε αδερφή»
Η ηθοποιός μίλησε για τα στάδια που πέρασαν οι δίδυμοι γιοι της από όταν έμαθαν πως θα αποκτούσαν αδερφή
Για την καθημερινότητά της με τους δύο γιους και την κόρη της μίλησε η Άριελ Κωνσταντινίδη, εξηγώντας πως τα δίδυμα παιδιά της πέρασαν από διάφορα στάδια συνειδητοποιώντας τον ερχομό της αδερφής τους. Ο ένας από τους δύο γιους της ηθοποιού κάποια στιγμή της είχε πει χαρακτηριστικά πως δεν ήθελε ούτε αδερφή αλλά ούτε και αδερφό.
Η Άριελ Κωνσταντινίδη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου και εξήγησε πως τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της ήταν καθηλωμένη στο κρεβάτι και δεν ήξερε πώς να εξηγήσει στους γιους της τι συνέβαινε. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μίλησε και για τα επαγγελματικά της, αποκαλύπτοντας ένα σκηνικό με κριτικό που ζήτησε σε σκηνοθέτη να μην την πάρει στη δουλειά.
Όσον αφορά στην εγκυμοσύνη της και στη ζωή με τρία παιδιά πλέον, η Άριελ Κωνσταντινίδη είπε: «Τους πρώτους τρεις μήνες, εκτός του ότι είχα πολύ στρες να πάνε όλα καλά, ήμουν καθηλωμένη σε ένα κρεβάτι. Το θέμα μου ήταν με τα αγόρια, τι να τους πω. Τους έλεγα ότι είχα μία ίωση. Και κάποια στιγμή μου λέει ο ένας μου γιος "μαμά ας αφήσουμε τώρα τα αστεία, μήπως πεθαίνεις;". 8,5 χρονών. Όταν του είπα του είπα τι συνέβαινε, η χαρά στα μάτια του... Μου λέει "Είναι αδερφούλα ή αδερφός; Καλύτερα αδερφός για να παίζουμε ποδόσφαιρο". Πρώτα απ' όλα, δεν το έχω συνειδητοποιήσει εγώ. Τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα, κάνουν επίδειξη ότι έχουν αδερφή. Και κατά την εγκυμοσύνη, χαιρόμουν πολύ που μιλούσαν με φίλους τους στο σχολείο, τους λέγανε πώς περιμένουν την αδερφή τους, πώς τη φαντάζονται. Θα περάσουν από διάφορα στάδια. Κάποια στιγμή μου λέει ο ένας "Εγώ δεν σου ζήτησα ούτε αδερφό ούτε αδερφή"».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Κοιμάμαι με το μωρό, ξυπνάω μέσα στη νύχτα, αλλά δεν είναι πρόβλημα, το φανταζόμουν και το ήξερα. Είναι πολύ ήσυχη, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Η εμπειρία σε βάζει σε άλλη πίστα. Τα δίδυμα είναι άλλο πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχεις χέρια, δεν έχεις μάτια, δεν έχεις τις αισθήσεις σου για το αυτονόητο».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Άριελ Κωνσταντινίδη, εξήγησε πως η σύγκριση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη την επηρέαζε στη δουλειά της, με αποτέλεσμα μία κριτικός να ζητήσει από σκηνοθέτη να μην την πάρει σε δουλειά: «Για πάρα πολλά χρόνια με ζόριζε η σύγκριση και η ταύτιση με την Αλίκη. Τη σύγκριση την είχα πάρα πολύ ακόμα και στις εξετάσεις. Ας πούμε, στη δραματική σχολή, ήταν a priori… "και αυτά που ήξερες θα τα ξεχάσεις". Μα ποια; Δηλαδή υπήρχε μία ιδέα, όχι με το πραγματικό της ταλέντο, σαν ηθοποιός ή σαν οτιδήποτε, αλλά με την περσόνα, με το σταριλίκι. Μετά μου ζητούσαν συγγνώμη. Δηλαδή και μία κριτικός είχε πει σε έναν σκηνοθέτη ότι "μην την πάρεις, αυτή δεν θα έρχεται στο γύρισμα, παίζει χαρτιά μέχρι το πρωί". Επειδή παίζανε μπιρίμπα μία παρέα, ότι κι εγώ ήμουνα σε αυτό. Ούτε κατά διάνοια. Και έπρεπε μετά να μου πουν και συγγνώμη. Αλλά και ιδιοσυγκρασιακά δεν μπορούσα να υποστηρίξω εγώ αυτή την περσόνα», σημείωσε.
