Ελένη Φιλίνη: Μικρή ήμουν ερωτευμένη με τον Μπρους Λι και αποφάσισα να ασχοληθώ με τις πολεμικές τέχνες
Ελένη Φιλίνη: Μικρή ήμουν ερωτευμένη με τον Μπρους Λι και αποφάσισα να ασχοληθώ με τις πολεμικές τέχνες
Μιλάμε για έρωτα, να τον βλέπω και να λιώνω, είχα τεράστια αφίσα στο δωμάτιό μου, είπε η ηθοποιός
Την αδυναμία που είχε όταν ήταν μικρή στον Μπρους Λι θυμήθηκε η Ελένη Φιλίνη, εξηγώντας πως ο θαυμασμός της για εκείνον την οδήγησε στην απόφαση να ασχοληθεί με τις πολεμικές τέχνες.
Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την εποχή που αποφάσισε να ξεκινήσει καράτε. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενη στον θαυμασμό που έτρεφε για τον πρωταγωνιστή των ταινιών πολεμικών τεχνών, έκανε γνωστό ότι είχε αφίσα του Μπρους Λι στο εφηβικό της δωμάτιο. Αρχικά, η Ελένη Φιλίνη είπε: «Ήμουν ερωτευμένη με τον Μπρους Λι μικρή. Μιλάμε για έρωτα τώρα παιδικό. Να τον βλέπω και να λιώνω. Είχα τεράστια αφίσα στο δωμάτιό μου».
Δείτε το βίντεο
Η ενασχόλησή της με το καράτε ήρθε αργότερα, όταν συμμετείχε στη θεατρική παράσταση «Ραντεβού στο Τμήμα Ηθών». Εκεί γνώρισε τον Μάρκο Λεζέ, ο οποίος ασχολούνταν με το συγκεκριμένο άθλημα, και τον ρώτησε πού έκανε μαθήματα. Όπως εξήγησε, την είχε ήδη γοητεύσει η ιδέα των πολεμικών τεχνών, αλλά και η φιλοσοφία που τις συνοδεύει: «Ήμουν εκεί με τον Παπαγιαννόπουλο, τον Φαρμάκη, τον Κομνηνό, ήταν και ο Μάρκος ο Λεζές. Αυτό έκανε και βρήκα αφορμή, τον ρώτησα πού έκανε. Εγώ ήμουν ερωτευμένη από τα 13-14 με τον Μπρους Λι και ξαφνικά βρέθηκε ο Μάρκος που έκανε καράτε. Με μάγευε. Είχε και μία φιλοσοφία το καράτε».
Η ηθοποιός θυμήθηκε, επίσης, πόσο έντονα είχε βιώσει τον θάνατο του Μπρους Λι: «Θυμάμαι τότε που πέθανε, κλάμα και στενοχώρια, πέρασα μαύρα».
Αναφερόμενη στην εμπειρία της από το καράτε, η Ελένη Φιλίνη δήλωσε ότι είχε καλή επίδοση στην ταχύτητα, ενώ παραδέχτηκε ότι μετάνιωσε που εγκατέλειψε τις προπονήσεις: «Ήμουν καλή στην ταχύτητα. Ήμουν καλή στο καράτε. Χαζομάρα που σταμάτησα. Ήμουν μονίμως μελανιασμένη. Τα πόδια μου ήταν γεμάτα μελανιές».
Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την εποχή που αποφάσισε να ξεκινήσει καράτε. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενη στον θαυμασμό που έτρεφε για τον πρωταγωνιστή των ταινιών πολεμικών τεχνών, έκανε γνωστό ότι είχε αφίσα του Μπρους Λι στο εφηβικό της δωμάτιο. Αρχικά, η Ελένη Φιλίνη είπε: «Ήμουν ερωτευμένη με τον Μπρους Λι μικρή. Μιλάμε για έρωτα τώρα παιδικό. Να τον βλέπω και να λιώνω. Είχα τεράστια αφίσα στο δωμάτιό μου».
Δείτε το βίντεο
Η ενασχόλησή της με το καράτε ήρθε αργότερα, όταν συμμετείχε στη θεατρική παράσταση «Ραντεβού στο Τμήμα Ηθών». Εκεί γνώρισε τον Μάρκο Λεζέ, ο οποίος ασχολούνταν με το συγκεκριμένο άθλημα, και τον ρώτησε πού έκανε μαθήματα. Όπως εξήγησε, την είχε ήδη γοητεύσει η ιδέα των πολεμικών τεχνών, αλλά και η φιλοσοφία που τις συνοδεύει: «Ήμουν εκεί με τον Παπαγιαννόπουλο, τον Φαρμάκη, τον Κομνηνό, ήταν και ο Μάρκος ο Λεζές. Αυτό έκανε και βρήκα αφορμή, τον ρώτησα πού έκανε. Εγώ ήμουν ερωτευμένη από τα 13-14 με τον Μπρους Λι και ξαφνικά βρέθηκε ο Μάρκος που έκανε καράτε. Με μάγευε. Είχε και μία φιλοσοφία το καράτε».
Η ηθοποιός θυμήθηκε, επίσης, πόσο έντονα είχε βιώσει τον θάνατο του Μπρους Λι: «Θυμάμαι τότε που πέθανε, κλάμα και στενοχώρια, πέρασα μαύρα».
Αναφερόμενη στην εμπειρία της από το καράτε, η Ελένη Φιλίνη δήλωσε ότι είχε καλή επίδοση στην ταχύτητα, ενώ παραδέχτηκε ότι μετάνιωσε που εγκατέλειψε τις προπονήσεις: «Ήμουν καλή στην ταχύτητα. Ήμουν καλή στο καράτε. Χαζομάρα που σταμάτησα. Ήμουν μονίμως μελανιασμένη. Τα πόδια μου ήταν γεμάτα μελανιές».
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