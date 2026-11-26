θαυμασμό που έτρεφε για τον πρωταγωνιστή των ταινιών πολεμικών τεχνών, έκανε γνωστό

Η ενασχόλησή της με το καράτε ήρθε αργότερα, όταν συμμετείχε στη θεατρική παράσταση «Ραντεβού στο Τμήμα Ηθών». Εκεί γνώρισε τον Μάρκο Λεζέ, ο οποίος ασχολούνταν με το συγκεκριμένο άθλημα, και τον ρώτησε πού έκανε μαθήματα. Όπως εξήγησε, την είχε ήδη γοητεύσει η ιδέα των πολεμικών τεχνών, αλλά και η φιλοσοφία που τις συνοδεύει:

«Ήμουν εκεί με τον Παπαγιαννόπουλο, τον Φαρμάκη, τον Κομνηνό, ήταν και ο Μάρκος ο Λεζές. Αυτό έκανε και βρήκα αφορμή, τον ρώτησα πού έκανε. Εγώ ήμουν ερωτευμένη από τα 13-14 με τον Μπρους Λι και ξαφνικά βρέθηκε ο Μάρκος που έκανε καράτε. Με μάγευε. Είχε και μία φιλοσοφία το καράτε».

Η ηθοποιός θυμήθηκε, επίσης, πόσο έντονα είχε βιώσει τον θάνατο του Μπρους Λι:

«Θυμάμαι τότε που πέθανε, κλάμα και στενοχώρια, πέρασα μαύρα».

Αναφερόμενη στην εμπειρία της από το καράτε, η Ελένη Φιλίνη δήλωσε ότι είχε καλή επίδοση στην ταχύτητα, ενώ παραδέχτηκε ότι μετάνιωσε που εγκατέλειψε τις προπονήσεις:

«Ήμουν καλή στην ταχύτητα. Ήμουν καλή στο καράτε. Χαζομάρα που σταμάτησα. Ήμουν μονίμως μελανιασμένη. Τα πόδια μου ήταν γεμάτα μελανιές».