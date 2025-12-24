Άριελ Κωνσταντινίδη: Ήταν στις ευχές μου να νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου και αυτό έγινε
Νιώθω ότι έχω μία ωραία αρμονία και ησυχία, ανέφερε ακόμη η ηθοποιός
Για την ευχή που έκανε και έγινε πραγματικότητα μίλησε η Άριελ Κωνσταντινίδη, εξηγώντας πως πάντα ήθελε να αισθάνεται ότι έχει μία ολοκληρωμένη οικογένεια και πλέον το έχει καταφέρει.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο Πρωινό την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου και ανέφερε πως παλαιότερα τα Χριστούγεννα δεν της άρεσαν γιατί δεν υπήρχε αυτό το όμορφο οικογενειακό κλίμα που θα ήθελε, ωστόσο από τότε που ήρθαν στη ζωή της τα παιδιά της, αυτό άλλαξε.
Η Άριελ Κωνσταντινίδη δήλωσε ειδικότερα: «Είναι το ίδιο όμορφα, χαρούμενα, όπως ήταν και τα άλλα Χριστούγεννα. Νομίζω, βασικά, ότι από τότε που γεννήθηκαν τα αγόρια μου, ήμουν ακόμη πιο ενθουσιασμένη, γιατί όταν ήμουν εγώ μικρή, δεν μου άρεσαν πάρα πολύ τα Χριστούγεννα. Καμία νοσταλγία. Άγχος που πρέπει να είμαστε αγαπημένοι και γιορτινοί, με έμφαση στην οικογενειακή θαλπωρή... και δεν υπήρχε. Οπότε φέτος νιώθω ότι είμαι χαλαρή. Έχω μια ικανοποίηση και μία αγάπη, χωρίς να πρέπει να τα φτιάξω όλα. Πιο πολύ έχουν επιμεληθεί τα αγόρια και το δέντρο και το τι θέλουν πάνω. Η αλήθεια είναι πως ήταν στις ευχές μου να είμαστε όλοι μαζί, γιατί τώρα νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου. Αυτό έγινε και νιώθω ότι έχω μία ωραία αρμονία, ησυχία. Θα ζητούσα από τον Άγιο Βασίλη να μου φέρει ένα ωραίο ταξίδι, έχω πολλά να ευχηθώ και να ζητήσω».
Όταν ρωτήθηκε, στη συνέχεια, πώς είναι η καθημερινότητά της ως μητέρα τριών παιδιών πλέον, είπε: «Ήμουν μανούλα με δύο παιδιά και πέντε γάτες. Είμαι τώρα με τρία παιδιά και πέντε γάτες. Μια χαρά. Δεν κοιμάμαι το βράδυ. Ξυπνάω από τις 6. Είναι όλη μέρα που κάνω διάφορα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχω μια κοπέλα μόνιμη στο σπίτι, γιατί έτσι κι αλλιώς και με τα αγόρια δεν θα μπορούσα. Για λόγους ασφαλείας, δεν είναι μόνο η φροντίδα. Τα αγόρια υποδέχθηκαν το νέο μέλος με τέτοιο ενθουσιασμό και ανυπομονησία. Τη φανταζόντουσαν και τη ζωγράφιζαν όταν ήμουν έγκυος».
