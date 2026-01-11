Άριελ Κωνσταντινίδη: Μου πήρε 8 χρόνια να αποκτήσω ένα ακόμη παιδί
Άριελ Κωνσταντινίδη: Μου πήρε 8 χρόνια να αποκτήσω ένα ακόμη παιδί
Εγώ ήμουν ξεκάθαρη για το τι θέλει η καρδιά μου, ανέφερε η ηθοποιός για τη γέννηση της κόρης της
Για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται σχετικά με την ηλικία που έκανε το τρίτο της παιδί απάντησε η Άριελ Κωνσταντινίδη, εξηγώντας πως ήταν μία συνειδητή απόφαση που είχε πάρει και είχε δρομολογήσει πριν από περίπου 8 χρόνια.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» την Κυριακή 11 Ιανουαρίου και ανέφερε πως το μόνο που την ενοχλεί όταν την κριτικάρουν είναι το ενδεχόμενο να επηρεάσουν τα σχόλια αυτά τα παιδιά της κάποια στιγμή στο μέλλον.
Η Άριελ Κωνσταντινίδη είπε σχετικά με την απόκτηση της κόρης της: «Δεν με ενοχλούν τα σχόλια, με ενοχλεί μόνο πώς μπορεί αυτό να πειράξει κάποια στιγμή τα παιδιά μου, γιατί δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν, αλλά ήδη εγώ τους έχω πει ότι δεν μας αφορούν αυτά και ότι ο καθένας λέει αυτό που αφορά εκείνον. Εγώ ήμουν ξεκάθαρη για το τι θέλει η καρδιά μου. Ήταν ένας δρόμος σχεδόν 8 χρόνια, δεν είπα "ξύπνησα τώρα, είμαι 53 και θα το κάνω". Είχα ήδη παιδιά, ήξερα ακριβώς πού πάω και ήταν πολύ συγκεκριμένες οι συνθήκες που εγώ ένιωθα καλά να το κάνω».
Στη συνέχεια με αφορμή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως μονογονεϊκή οικογένεια, εξήγησε πως τα παιδικά της χρόνια ήταν πολύ πιο δύσκολα και δεν έχει μάθει αλλιώς: «Το γεγονός ότι είμαι μία μονογονεϊκή οικογένεια με δυσκολεύει, αλλά δεν έχω μάθει αλλιώς, δεν έχω μάθει πώς είναι. Παρόλο που μεγάλωσα σε μία οικογένεια, δεν λειτουργούσε πραγματικά σαν μία οικογένεια. Δεν υπήρχε συνεργασία. Οπότε εγώ τη συνεργασία και τη συντροφικότητα δεν την ξέρω. Δεν θεωρώ ότι ήταν λάθη οι επιλογές μου, ήταν όμως επακόλουθα αυτών που είχα ζήσει σαν παιδί. Κουβαλούσα μία πολύ μεγάλη ντροπή. Με έλεγαν "παιδί θαύμα" και ντρεπόμουν. Δεν ήθελα να διαφέρω από τα άλλα παιδιά. Άρα δεν άνηκα πουθενά, ένιωθα ορφανό. Έψαχνα τρόπο να επιβιώσω σε ένα σπίτι πάρα πολύ λυπημένο. Υπήρχε λύπη, υπήρχε θυμός, μια σχεδόν νεκρή κατάσταση. Ήταν χάος. Έχω διαταραχή άγχους οπότε όλο αυτό ήταν ένα σασπένς, το να βρω τρόπο να χωρέσω τα δικά μου συναισθήματα, περισσότερο τα συναισθήματα χαράς που δεν υπήρχαν στο περιβάλλον μου ούτε από τις αδερφές μου ούτε από τους γονείς μου», είπε.
Για τη σχέση της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Άριελ Κωνσταντινίδη ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης: «Η Αλίκη ήταν πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Με στενοχωρούσε να με συγκρίνουν γιατί με σύγκριναν με ένα είδωλο. Ήταν η πρώτη πολύ μεγάλη απώλεια της ζωής μου. Την αγάπησα παράφορα. Ήταν τέτοιο το δέσιμο μαζί της... Τις τελευταίες της στιγμές τις έζησα κάπως, γιατί είχα τεράστια άρνηση, είχα πολύ θυμό. Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω με τίποτα».
Όσον αφορά στο κομμάτι της συντροφικότητας, επισήμανε στο τέλος: «Η συντροφικότητα με ενδιαφέρει 100%, γι' αυτό θέλω έναν άντρα για εμένα».
