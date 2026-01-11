Άριελ Κωνσταντινίδη: Μου πήρε 8 χρόνια να αποκτήσω ένα ακόμη παιδί

Η Άριελ Κωνσταντινίδη είπε σχετικά με την απόκτηση της κόρης της: «Δεν με ενοχλούν τα σχόλια, με ενοχλεί μόνο πώς μπορεί αυτό να

κάποια στιγμή τα παιδιά μου, γιατί δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν, αλλά ήδη εγώ τους έχω πει ότι δεν μας αφορούν αυτά και ότι ο καθένας λέει αυτό που αφορά εκείνον. Εγώ ήμουν ξεκάθαρη για το τι θέλει η καρδιά μου. Ήταν ένας δρόμος σχεδόν 8 χρόνια, δεν είπα "ξύπνησα τώρα, είμαι 53 και θα το κάνω". Είχα ήδη παιδιά, ήξερα ακριβώς πού πάω και ήταν πολύ συγκεκριμένες οι συνθήκες που εγώ ένιωθα καλά να το κάνω».

