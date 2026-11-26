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Πέντε συλλήψεις για ρευματοκλοπές σε Γέρακα και Χαλάνδρι, ξηλώθηκαν 3.400 μέτρα καλωδίων
Πέντε συλλήψεις για ρευματοκλοπές σε Γέρακα και Χαλάνδρι, ξηλώθηκαν 3.400 μέτρα καλωδίων
Στο πλαίσιο των ελέγχων συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις συνεργάστηκαν με τον ΔΕΔΔΗΕ για την απομάκρυνση των παράνομων καλωδιώσεων
Ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις σε οικισμούς Ρομά του Γέρακα και του Χαλανδρίου οδήγησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ αποξήλωσε καλώδια συνολικού μήκους 3.400 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.
Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες της Τετάρτης και της Πέμπτης αντίστοιχα, μετά από σχεδιασμό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις είχαν ως στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις συγκεκριμένες περιοχές. Βασική επιδίωξη ήταν η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, η προστασία της δημόσιας περιουσίας και η διασφάλιση της εύρυθμης κοινωνικής συμβίωσης.
Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα για ρευματοκλοπή.
Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 3.400 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., οι παράνομες παρεμβάσεις στο δίκτυο εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.
Στις αστυνομικές δράσεις συμμετείχαν, κατά περίπτωση, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, των Αστυνομικών Τμημάτων Παλλήνης και Χαλανδρίου, της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), καθώς και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Στην επιχείρηση συμμετείχε επίσης αστυνομικός σκύλος.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες της Τετάρτης και της Πέμπτης αντίστοιχα, μετά από σχεδιασμό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις είχαν ως στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις συγκεκριμένες περιοχές. Βασική επιδίωξη ήταν η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, η προστασία της δημόσιας περιουσίας και η διασφάλιση της εύρυθμης κοινωνικής συμβίωσης.
Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα για ρευματοκλοπή.
Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 3.400 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., οι παράνομες παρεμβάσεις στο δίκτυο εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.
Στις αστυνομικές δράσεις συμμετείχαν, κατά περίπτωση, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, των Αστυνομικών Τμημάτων Παλλήνης και Χαλανδρίου, της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), καθώς και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Στην επιχείρηση συμμετείχε επίσης αστυνομικός σκύλος.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
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