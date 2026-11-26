Δείτε αναλυτικά όλες τις εκδηλώσεις από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο

πρόγραμμα στο οποίο συναντιούνται η όπερα, η μουσική δωματίου, οι διεθνείς και οι εγχώριοι δημιουργοί, οι κορυφαίοι ερμηνευτές και οι σημαντικές επέτειοι συνεχίζει την καλλιτεχνική του διαδρομή το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Ο Μπετόβεν και ο Χαίντελ συνυπάρχουν με τον Διονύση Σαββόπουλο και τον Νίκο Κυπουργό, η χορωδία musicAeterna byzantina, που ίδρυσε ο Θεόδωρος Κουρεντζής με την την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής και ο χορός με το ντοκιμαντέρ.



Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα σκηνική παραγωγή του Μεγάρου, ο «Ariodante» του Χαίντελ, με την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, σε σκηνοθεσία και μουσική διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου και διεθνή διανομή σολίστ, σε μια συμπαραγωγή με το Internationale Händel-Festspiele Göttingen (Διεθνές Φεστιβάλ Χαίντελ Γκέντινγκεν) στη Γερμανία, όπου και θα ταξιδέψει στη συνέχεια (30 και 31/1, 5 και 6/2).



musicAeterna byzantina, που ίδρυσε ο Θεόδωρος Κουρεντζής το 2018, παρουσιάζει θεομητορικούς ύμνους σε μια μυσταγωγία, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης.

Jordi Savall

κύκλος «Μπετόβεν 200» φιλοξενεί τον Jordi Savall [Γιόρντι Σαβάλ] με τους Le Concert des Nations και La Capella Nacional de Catalunya (22/1), τον Gautier Capuçon [Γκοτιέ Καπυσόν] με τον Frank Braley [Φρανκ Μπραλέ] που ερμηνεύουν σε μια βραδιά το σύνολο του μπετοβενικού έργου για βιολοντσέλο και πιάνο (19/2) και την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, που αναβιώνει την ιστορική συναυλία της 22ας Δεκεμβρίου 1808 (28/2).



Η Martha Argerich [Μάρτα Άργκεριχ] συναντά την Oxford Philharmonic Orchestra με μαέστρο τον Μάριο Παπαδόπουλο (20/2), ο Arcadi Volodos [Αρκάντι Βολοντος] (3/3) και ο Jean-Yves Thibaudet [Ζαν-Υβ Τιμπωντέ] (16/3) συμπληρώνουν μια χρονιά με κορυφαίους πιανίστες, ενώ ο Akram Khan [Άκραμ Καν] παρουσιάζει το «Thikra: Night of Remembering» (26 έως 28/2).

Άκραμ Καν: παρουσιάζει το «Thikra: Night of Remembering» Κλείσιμο

Επιπλέον, δύο αφιερώματα τιμούν δύο σημαντικούς δημιουργούς της ελληνικής μουσικής, τον Διονύση Σαββόπουλο (8 και 9/1) και τον Νίκο Κυπουργό (29/3).



Με έναστο οποίο συναντιούνται η όπερα, η μουσική δωματίου, οι διεθνείς και οι εγχώριοι δημιουργοί, οι κορυφαίοι ερμηνευτές και οι σημαντικές επέτειοι συνεχίζει την καλλιτεχνική του διαδρομή το, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Οκαι ο Χαίντελ συνυπάρχουν με τονκαι τον Νίκο Κυπουργό, η χορωδία musicAeterna byzantina, που ίδρυσε ο Θεόδωρος Κουρεντζής με την την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής και ο χορός με το ντοκιμαντέρ.Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα σκηνική παραγωγή του Μεγάρου, ο «» του Χαίντελ, με την, σε σκηνοθεσία και μουσική διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου και διεθνή διανομή σολίστ, σε μια συμπαραγωγή με το Internationale Händel-Festspiele Göttingen (Διεθνές Φεστιβάλ Χαίντελ Γκέντινγκεν) στη Γερμανία, όπου και θα ταξιδέψει στη συνέχεια (30 και 31/1, 5 και 6/2).Στις 16 Ιανουαρίου, η χορωδία, που ίδρυσε οτο 2018, παρουσιάζει θεομητορικούς ύμνους σε μια μυσταγωγία, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης.φιλοξενεί τον[Γιόρντι Σαβάλ] με τους Le Concert des Nations και La Capella Nacional de Catalunya (22/1), τον Gautier Capuçon [Γκοτιέ Καπυσόν] με τον Frank Braley [Φρανκ Μπραλέ] που ερμηνεύουν σε μια βραδιά το σύνολο του μπετοβενικού έργου για βιολοντσέλο και πιάνο (19/2) και την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, που αναβιώνει την ιστορική συναυλία της 22ας Δεκεμβρίου 1808 (28/2).Η Martha Argerich [Μάρτα Άργκεριχ] συναντά την Oxford Philharmonic Orchestra με μαέστρο τον Μάριο Παπαδόπουλο (20/2), ο Arcadi Volodos [Αρκάντι Βολοντος] (3/3) και ο Jean-Yves Thibaudet [Ζαν-Υβ Τιμπωντέ] (16/3) συμπληρώνουν μια χρονιά με κορυφαίους πιανίστες, ενώ ο Akram Khan [Άκραμ Καν] παρουσιάζει το «Thikra: Night of Remembering» (26 έως 28/2).Επιπλέον, δύοτιμούν δύο σημαντικούς δημιουργούς της ελληνικής μουσικής, τον Διονύση Σαββόπουλο (8 και 9/1) και τον Νίκο Κυπουργό (29/3).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το νέο ντοκιμαντέρ της Μαρίας Ηλιού «Η Αθήνα των Συγκρούσεων» που προβάλλεται αποκλειστικά στο Μέγαρο (20 έως 26/1) ενώ ο κύκλος Megaron Plus προσκαλεί το κοινό σε διαλέξεις και συζητήσεις με κορυφαίους ομιλητές.



ΠΡOΓΡΑΜΜΑ



Μπαρόκ Όπερα και Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής

Η νέα σκηνική παραγωγή του Μεγάρου, ο αριστουργηματικός Ariodante του Χαίντελ, σε σκηνοθεσία και μουσική διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου, στηρίζεται σε μια απάτη που κλονίζει έναν μεγάλο έρωτα. Η δράση μεταφέρεται από τη μεσαιωνική Σκωτία στο βικτωριανό Λονδίνο, σε μια ατμόσφαιρα γοτθικού τρόμου με έμπνευση από τον «Δράκουλα» του Μπραμ Στόκερ. Τον ρόλο που ο Χαίντελ έγραψε για τον καστράτο Καρεστίνι ερμηνεύει ο κοντρατενόρος Nicolò Balducci [Νικολό Μπαλντούτσι]. Συμπαραγωγή με το Διεθνές Φεστιβάλ Χαίντελ του Γκέτινγκεν, σε τέσσερις παραστάσεις (30 και 31/1, 5 και 6/2).



Στις 28/3 η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής υπό τον Γιώργο Πέτρου, παρουσιάζει την Εισαγωγή «Οι Εβρίδες» του Μέντελσον, το Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 2 του Σοπέν με σολίστ τον Χάρη Δημαρά, και τη Συμφωνία αρ. 2 του Σούμαν.



Μπετόβεν 200

Ο κύκλος «Μπετόβεν 200» συνεχίζεται με τον Jordi Savall [Γιόρντι Σαβάλ], που διευθύνει τη Missa solemnis με τη χορωδία La Capella Nacional de Catalunya και την ορχήστρα Le Concert des Nations (22/1). Ο Μπετόβεν συστήνει το έργο με τα λόγια «Από την καρδιά, ας φτάσει ξανά στην καρδιά», και στο τελευταίο μέρος σημειώνει «Παράκληση για εσωτερική και εξωτερική ειρήνη».

Στις 27/1 το Νέο Κρητικό Κουαρτέτο συναντά τον Μπετόβεν με τη σύγχρονη δημιουργία: το Κουαρτέτο αρ. 13 και η «Μεγάλη φούγκα» συνομιλούν με το «Beethoveniana» του Μπρούνο Μαντοβάνι. Στις 19/2, ο τσελίστας Γκωτιέ Καπυσόν και ο πιανίστας Φρανκ Μπραλέ παρουσιάζουν και τις πέντε σονάτες του Μπετόβεν για τσέλο και πιάνο. Στις 28/2 η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής υπό τον Γιώργο Πέτρου αναβιώνει το ιστορικό πρόγραμμα της 22ας Δεκεμβρίου 1808 στο Theater an der Wien, σε δύο διαδοχικές συναυλίες (17:00 και 20:30), με έκπτωση 20% για τον κύκλο των δύο.



Piano Masters

Η Μάρθα Άργκεριχ επιστρέφει στο Μέγαρο με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Οξφόρδης, υπό τη διεύθυνση του ιδρυτή της, πιανίστα και αρχιμουσικού Μάριου Παπαδόπουλου. Οι ερμηνείες της, από τον Σοπέν και τον Σούμαν έως τον Προκόφιεφ, αποτελούν σημείο αναφοράς για γενιές μουσικών. Θα παρουσιάσει το Κοντσέρτο για πιάνο σε σολ μείζονα του Ραβέλ, έργο με έντονες επιρροές από την τζαζ, που έχει ταυτιστεί με το όνομά της. Η βραδιά ανοίγει με την ορχηστρική Μπαλάντα σε λα ελάσσονα, έργο 33 του Σάμιουελ Κόλεριτζ-Τέιλορ, που γράφτηκε χάρη στη θερμή υποστήριξη του Έντουαρντ Έλγκαρ, και ολοκληρώνεται με την Τέταρτη Συμφωνία του Τσαϊκόφσκι, μια αναμέτρηση με τη μοίρα, γεμάτη δραματικές αντιθέσεις (20/2).



Ο Αρκάντι Βολόντος, πιανίστας με σπάνιο συνδυασμό υπερβατικής δεξιοτεχνίας και ποιητικού λόγου, αντιπαραθέτει τον Λιστ με την τελευταία σονάτα του Σούμπερτ, D960, γραμμένη δύο μήνες πριν από το θάνατο του συνθέτη (3/3)



Ο Ζαν-Υβ Τιμπωντέ, με πολυετή και πολυβραβευμένη δισκογραφία για τη Decca και ιδιαίτερη συνάφεια με τη γαλλική μουσική, ερμηνεύει την ίδια βραδιά και τα δύο βιβλία των Πρελουδίων του Ντεμπυσσύ, 24 μικρογραφίες που άλλαξαν το ηχητικό λεξιλόγιο του πιάνου (16/3).



Χορός

Στον χορό, ο Άκραμ Καν παρουσιάζει το «Thikra: Night of Remembering», την τελευταία παραγωγή της ομάδας του, που έχει ξεχωρίσει διεθνώς για την τόλμη και την πρωτοτυπία των έργων της, κλείνοντας έναν κύκλο μεγάλων περιοδειών μετά από είκοσι πέντε χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στον κόσμο του σύγχρονου χορού (26 έως 28/2). Η παράσταση αντλεί την έμπνευσή της από τον αρχαίο Δρόμο του Θυμιάματος και τα μαγευτικά τοπία της όασης Αλ-Ούλα στη Σαουδική Αραβία, όπου πρωτοπαρουσιάστηκε στις αρχές του 2025, σε μια συναρπαστική συνάντηση του ανθρώπινου και του φυσικού στοιχείου. Είναι καρπός της συνεργασίας του διάσημου χορογράφου με την αναγνωρισμένη visual artist Manal AlDowayan [Μανάλ Αλντοουαγιάν] και προσεγγίζει τη συλλογική γνώση και την αξία του ιστορικού παρελθόντος στην οικοδόμηση του μέλλοντος, μέσα από μια ενδιαφέρουσα μίξη κλασικών ινδικών και σύγχρονων ήχων, με χορογραφία για αποκλειστικά γυναικείο σύνολο. Τη μουσική σύνθεση και τον σχεδιασμό του ηχοτοπίου υπογράφει ο Aditya Prakash [Αντίτια Πρακάς].



Μουσική δωματίου

Στις 11/1, η υψίφωνος Νίνα Κουφοχρήστου, ο βαρύτονος Γιώργος Ιατρού και ο πιανίστας Γιώργος Ζιάβρας παρουσιάζουν μια βραδιά για τον “Έρωτα και τον Αποχωρισμό Πριν από τον Μεγάλο Πόλεμο”, με αφετηρία το τραγούδι του Μάλερ «Εκεί όπου ηχούν οι όμορφες σάλπιγγες». Στις 3/2, η εξάρχουσα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Κατερίνα Χατζηνικολάου και ο πιανίστας Απόστολος Παληός επιστρέφουν στη γαλλική μουσική δωματίου. Στις 24/2, ο φλαουτίστας Στάθης Καραπάνος και η πιανίστα Νεφέλη Μούσουρα διασχίζουν διαφορετικούς κόσμους, από το μεσογειακό φως και την αρχαιοελληνική μυθολογία έως τους ρυθμούς της Λατινικής Αμερικής. Στις 9/3 ο πιανίστας Ηλίας Λιβιεράτος, η τσελίστα Hayoung Choi [Χαγιούνγκ Τσόι] και ο πιανίστας Joachim Carr [Χοακίμ Καρ] παρουσιάζουν Μπετόβεν και Μπραμς, και στις 23/3 ο βραζιλιάνος Ζαν Λουί Στόυερμαν συμπράττει με το ελληνικό Κουαρτέτο Aether σε έργα Σούμαν.



Κυριακή μεσημέρι – Νέοι Δεξιοτέχνες

Στη σειρά Κυριακή μεσημέρι: τέσσερις χαρισματικοί σολίστ της νέας γενιάς που προκρίθηκαν στον διαγωνισμό «Ακούμε τους Νέους 2026» συστήνονται στο κοινό (10/1): ο κλαρινετίστας Πέτρος Ανδρεάδης, ο βιολιστής Στέλιος Μαστρογιάννης και οι πιανίστες Νικόλας Παππάς και Δανιήλ Κολανιάν, αναμετρώνται με κορυφαία έργα, από τη θυελλώδη «Appassionata» του Μπετόβεν έως τις Τρεις ρομάντσες της Κλάρα Σούμαν και τη διασκευή για κλαρινέτο των δεξιοτεχνικών Καπρίτσιων του Παγκανίνι. Στη συνέχεια, ο Θοδωρής Τζοβανάκης δίνει ρεσιτάλ με έργα Περσέλ, Μπετόβεν, Τσαλαχούρη, Τσαϊκόφσκι, Κραμπ και Σοπέν (24/1), η Λευκή Καρποδίνη και ο Μάικλ Μπράουνλη Ουόκερ παρουσιάζουν αποσπάσματα από πασίγνωστες όπερες, σε μεταγραφή για δύο πιάνα (7/2). Στις 21/3 η Νάντια Κοντογεώργη παρουσιάζει τον Πέερ Γκυντ – μια συμφωνική περιπέτεια για όλη την οικογένεια, με τη Συμφωνική της ΕΡΤ σε διεύθυνση Βλαδίμηρου Συμεωνίδη.



Ντοκιμαντέρ

Από τις 20 έως τις 26/1 προβάλλεται “Η Αθήνα των Συγκρούσεων, 1940-1950”, το τέταρτο από τα έξι ντοκιμαντέρ της Μαρίας Ηλιού για την ιστορία της Αθήνας από το 1821 έως το 2021, που παρουσιάζει μέσα από ανέκδοτο οπτικό υλικό από γερμανικά, αγγλικά, αμερικανικά και ελληνικά αρχεία, σε αποκλειστική προβολή μόνο στο Μέγαρο.



Σαββόπουλος, και ξεχωριστές βραδιές

Το νέο έτος ανοίγει με την Πρωτοχρονιά με άρωμα Βιέννης (4/1) και το αφιέρωμα «Για τον Διονύση Σαββόπουλο» του Αλέξη Κυριτσόπουλου (8 και 9/1), με special guest τη Δήμητρα Γαλάνη.

Στις 28/1, μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον Σπύρο Σακκά, έναν από τους κορυφαίους Έλληνες λυρικούς τραγουδιστές, με αφορμή τα 70 χρόνια της μουσικής του διαδρομής.

Στις 14/2, ο Μάριος Φραγκούλης τραγουδά για τον έρωτα, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τον Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο, και στις 15/2 η ορχήστρα Collegium Musicum Αθηνών υπό τον Νίκο Αθηναίο παρουσιάζει Μικρούτσικο, Πιατσόλα και Μαρκές με τη μεσόφωνο Αλεξάνδρα Αχιλλέα.

Στις 18/3, η Σαβίνα Γιαννάτου, η Τζίνα Φωτεινοπούλου, η Μίνα Πολυχρόνου και η Άρτεμις Μπόγρη ερμηνεύουν τις «Τέσσερις εποχές του έρωτα», έργα τεσσάρων Ελλήνων συνθετών, με τη Νεφέλη Μούσουρα στο πιάνο.



Γέφυρες

Στις 16/1, η musicAeterna byzantina αφιερώνει μια βραδιά στους θεομητορικούς ύμνους, όπου η βυζαντινή ψαλτική συναντά τον αφηγηματικό λόγο. Η 25μελής ανδρική χορωδία, που δημιουργήθηκε από τον διεθνούς φήμης μαέστρο Θεόδωρο Κουρεντζή, με μέλη από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ψάλλει υπό τη διεύθυνση του Αντώνιου Κουτρουπή.

Ήδη από τον 5ο αιώνα συντίθενται ύμνοι αφιερωμένοι στη Θεοτόκο, ενώ ο Ρωμανός ο Μελωδός αναδεικνύει με ιδιαίτερη ευαισθησία τη μητρική αγωνία της μπροστά στο Πάθος του Χριστού. Στη συναυλία συναντιούνται τρεις ξεχωριστοί σολίστ: η Ribale Wehbé [Ριμπαλέ Γουεμπέ] από τον Λίβανο, που φέρνει σε διάλογο την ανατολίτικη μουσική παράδοση με τη βυζαντινή ψαλτική, ο Adrian Sîrbu [Αντριάν Σίρμπου] από τη Ρουμανία, ερμηνευτής και μελετητής της βυζαντινής μουσικής, και ο Άρχων Πρωτοψάλτης Γρηγόριος Ζάρκος. Αφήγηση: Αγγελική Παπούλια.



Στις 10/3, ο σαξοφωνίστας Δημήτρης Βασιλάκης και ο γιος του Νέστωρ, μαζί με τους Alan και Stefan Bartus [Άλαν, Στέφαν Μπάρτους] ενώνουν δύο γενιές και δύο μουσικούς κόσμους μέσα από τον αυτοσχεδιασμό. Στις 29/3, ο Νίκος Κυπουργός παρουσιάζει το «Ταξιδεύοντας»: ταξίδια προγραμματισμένα ή αναπάντεχα, προορισμοί γνωστοί ή άγνωστοι, συναντήσεις απρόοπτες. Στο θέατρο, όπως και στον κινηματογράφο, είναι το έργο που σε οδηγεί, και ο ηθοποιός μεταμορφώνεται ταξιδεύοντας. Ερμηνεύουν ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Γιάννης Διονυσίου, η Έβελυν Ασουάντ, η Μαρία Παπαγεωργίου, η Βάσια Ζαχαροπούλου, ο Δημήτρης Πακσόγλου και η Ελίντα Κουνάδη, με τη συμμετοχή της Χορωδίας της ΕΡΤ και της Φιλαρμονικής Δήμου Χαλανδρίου.



Θέατρο, NT Live

Στο θέατρο, «Ήρωες στα χαλάσματα του κόσμου» του Χριστόφορου Χριστοφή (20 έως 24/1), με ταυτόχρονη προβολή ζωγραφικών έργων. Από το National Theatre Live, το «Golden Boy» του Κλίφορντ Όντετς με τον Josh O’Connor [Τζος Ο’Κόννορ] (18/2) και η κωμωδία «Hay Fever» του Νόελ Κάουαρντ με τους Christine Baranski [Κριστίν Μπαράνσκι] και Richard E. Grant [Ρίτσαρντ Ι. Γκραντ] (4/3).



Megaron Plus

Διαλέξεις και συζητήσεις με ελεύθερη είσοδο. Στις 12/1, ο καθηγητής του Κολούμπια Χρίστος Παπαδημητρίου συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Μάκη Προβατά για το «μονοπώλιο της νοημοσύνης»: μπορεί η ανθρωπότητα να αποφύγει τους κινδύνους της νέας νοημοσύνης, και τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα ώστε να έχει μερίδιο στα οφέλη και λόγο στις αποφάσεις; Η εκδήλωση ανήκει στον κύκλο «Ένας αιώνας Ακαδημία Αθηνών», όπως και η ομιλία του Χαράλαμπου Μουτσόπουλου για τα αυτοάνοσα νοσήματα (4/2), σε συνεργασία με την Ακαδημία. Στις 13/1, η ιταλίδα συγγραφέας Νικολέττα Βέρνα, με το βιβλίο «Γυάλινες μέρες» που τιμήθηκε με το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2025, είναι καλεσμένη του ΕΛΙΒΙΠ. Στις 9/2 και στις 11/3, σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, παρουσιάζονται το αρχαίο θέατρο των Αχαρνών και τα αρχαία θέατρα του Πειραιά. Στις 10/2, ο Τόμας Γκάλλαντ μιλά για το ταξίδι του Βενιζέλου στην Αμερική, και στις 16/3 ο Σταύρος Ζουμπουλάκης και ο Νίκος Αλιβιζάτος συζητούν για την ηθική και την πολιτική, και οι δύο εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».



Το Μέγαρο των παιδιών – Εκπαιδευτικές δράσεις

Οι εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται σε άτομα και ομάδες κάθε ηλικίας συνεχίζονται και το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς. Διαδραστικά μουσικοκινητικά εργαστήρια για βρέφη και νήπια, εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά και εφήβους, εργαστήρια ενηλίκων, ανοιχτές πρόβες, και ποικίλες δράσεις για όλη την οικογένεια σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Η προπώληση των Δράσεων για μικρούς και μεγάλους αρχίζει στις 10/12/2026.



Έναρξη προπώλησης για όλες τις εκδηλώσεις: Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου