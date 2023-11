Κλείσιμο

The Prodigy change lyrics to ‘Smack My B***h Up’ – 26 years after song was released https://t.co/F0YQz9Ab0b — The Independent (@Independent) November 27, 2023

Οι «» άλλαξαν τους στίχους της αμφιλεγόμενης επιτυχίας τους «Smack My B***h Up» περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της.Το τραγούδι, το οποίο έφτασε στο νούμερο οκτώ των βρετανικών charts, όπου πέρασε 16 εβδομάδες στο top 10, κυκλοφόρησε το 1997. Όλοι οι στίχοι του τραγουδιού αποτελούνται από τις γραμμές: «Change my pitch up/Smack my b***h up» και κατηγορήθηκε ότι εξυμνεί την ενδοοικογενειακή βία - σε τέτοιο βαθμό που απαγορεύτηκε από ορισμένους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Το τραγούδι ψηφίστηκε μάλιστα ως το πιο αμφιλεγόμενο όλων των εποχών σε δημοσκόπηση του 2010 από την Performing Right Society (PRS).Ωστόσο, το συγκρότημα, συμπεριλαμβανομένου του εκλιπόντος τραγουδιστή Κιθ Φλιντ, επέμενε ότι είχε παρεξηγηθεί και ότι οι στίχοι σήμαιναν απλώς «να κάνεις οτιδήποτε έντονα».Οι «Prodigy» βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκή περιοδεία και είχαν δύο βραδιές στο Alexandra Palace του Λονδίνου αυτό το Σαββατοκύριακο.Πλάνα από τη συναυλία, τα οποία μοιράστηκε ένας θαυμαστής στο Twitter - δείχνουν τον Μαξίμ να επαναλαμβάνει: «Change my pitch up/Change my pitch up» καθώς τραγουδάει το τραγούδι, παραμελώντας φαινομενικά το δεύτερο μισό των στίχων.Σύμφωνα με τη Sun, η αλλαγή των στίχων χρησιμοποιήθηκε και στις δύο βραδιές στο «Ally Pally» και οι θαυμαστές στο κοινό δεν ενημερώθηκαν γι' αυτό πριν από την εκτέλεση του τραγουδιού.Σε συνέντευξή του στο «Rolling Stone» την εποχή που κυκλοφόρησε το τραγούδι, ο ιδρυτής της μπάντας και τραγουδιστής, Μαξίμ, δήλωσε: «Όταν ακούς το Smack My B***h Up, δεν βγαίνεις έξω να δείρεις τη γυναίκα σου, έτσι δεν είναι;».Ενώ ο Φλιντ -που πέθανε το 2019 σε ηλικία 49 ετών- πρόσθεσε: «Στο τέλος της ημέρας, τα κορίτσια που έρχονται στις συναυλίες μας είναι σκληροπυρηνικά κορίτσια και δεν το βλέπουν έτσι. Αν κάποια κοπέλα με λουλουδάτο φόρεμα αποφασίσει ότι κάπου υπάρχει κάποιο συγκρότημα που τραγουδάει για το ξύλο στις σκ**ες, ας γίνει λίγο μαχητική. Δεν μας ξέρουν. Ποτέ δεν μας ξέρουν. Ποτέ δεν θα μας γνωρίσουν».Το συγκρότημα έκανε ένα διάλειμμα τεσσάρων ετών μετά τον θάνατο του Φλιντ, με τον Μαξίμ να λέει: «Δεν μπορείς να αντικαταστήσεις τον Κιθ. Ποιος θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό του; Δεν υπάρχει κανείς. Αν ανεβαίναμε στη σκηνή και δεν νιώθαμε ότι δούλευε, τότε δεν θα το κάναμε. Αλλά, ήμασταν ενθουσιασμένοι και μας άρεσε και ποτέ δεν μπορείς να καταλάβεις μέχρι να κάνεις την πρώτη συναυλία».Φωτογραφία: Shutterstock