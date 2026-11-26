87 ετών πέθανε η Βερούσκα , το θρυλικό μοντέλο από τη Γερμανία

Βέρα Γκότλιμπε Άννα Γκρέφιν φον Λέντορφ-Στάινoρτ,

σύμφωνα με το περιοδικό Vogue

Ο φωτογράφος Ρίτσαρντ Άβεντον την είχε χαρακτηρίσει «





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Σε ηλικίαπου μεσουράνησε στον χώρο της μόδας τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 και έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην εμβληματική ταινία του Μικελάντζελο Αντονιόνι «Blow-Up».Την είδηση του θανάτου της μετέδωσε η γερμανική εφημερίδα Bild. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου της, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της στο Βερολίνο, έχοντας στο πλευρό της φίλους και συγγενείς. Ως ημερομηνία θανάτου της αναφέρεται η 24η Νοεμβρίου.Η Βερούσκα κατά κόσμονγεννήθηκε στις 14 Μαΐου του 1939 στο Κένιγκσμπεργκ της τότε Ανατολικής Πρωσίας. Όταν ήταν μόλις πέντε ετών, ο πατέρας της, κόμης Χάινριχ φον Λέντορφ-Στάινoρτ εκτελέστηκε, καθώςείχε συμμετάσχει στην αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Αδόλφου Χίτλερ το 1944.Σε ηλικία 20 ετών, το μοντέλομετακόμισε στη Φλωρεντία, όπου ξεκίνησε την καριέρα της στο μόντελινγκ, αφού γνώρισε τον φωτογράφο Ούγκο Μούλας. Μέσα στα επόμενα χρόνια υιοθέτησε το όνομα Βερούσκα, το οποίο ταίριαζε στην επιβλητική σιλουέτα και την ιδιαίτερη, αυστηρή ομορφιά της. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη και συνεργάστηκε με το πρακτορείο μοντέλων Ford, εξελισσόμενη στην πρώτη Γερμανίδα που απέκτησε τον τίτλο του supermodel.την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμοΥπήρξε μία από τις αγαπημένες παρουσίες σημαντικών φωτογράφων της εποχής, όπως ο Άβεντον, ο Ντέιβιντ Μπέιλι και ο Ίρβινγκ Πεν. Η σύντομη εμφάνισή της στην ταινία «Blow-Up» του Αντονιόνι, το 1966, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη φήμη της στον χώρο της μόδας, όπου κυριαρχούσαν τότε μοντέλα όπως η Τουίγκι και η Τζιν Σρίμπτον. Σύντομα, το πρόσωπό της κοσμούσε τα εξώφυλλα του Vogue, του Life και άλλων μεγάλων περιοδικών.Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 αποσύρθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον χώρο της μόδας, αναφέροντας συχνά ως έναν από τους λόγους την αλλαγή στη διεύθυνση του Vogue. Σε συνέντευξή της το 2009 είχε εξηγήσει ότι η νέα διευθύντρια του περιοδικού, Γκρέις Μιραμπέλα, ήθελε να την παρουσιάσει ως μια πιο συμβατική γυναίκα, κάτι που η ίδια δεν επιθυμούσε: «Ήθελε να είμαι αστή και εγώ δεν ήθελα να είμαι έτσι. Δεν εργάστηκα ως μοντέλο για πολύ καιρό μετά από αυτό».Παρότι επέστρεφε περιστασιακά στο μόντελινγκ τις επόμενες δεκαετίες, η Βερούσκα παρέμεινε διαχρονικό σύμβολο της μόδας. Το 2006 εμφανίστηκε στην ταινία «Casino Royale», όπου υποδύθηκε μια παίκτρια πόκερ που καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον Τζέιμς Μποντ, τον οποίο ενσάρκωνε ο Ντάνιελ Κρεγκ.: Getty Images / Ideal Image