Η Άννα Βίσση φωτογραφήθηκε σε στούντιο της Νέας Υόρκης όπου έχει ηχογραφήσει και η Μαντόνα
Η Άννα Βίσση φωτογραφήθηκε σε στούντιο της Νέας Υόρκης όπου έχει ηχογραφήσει και η Μαντόνα
Αυτό το συναίσθημα, έγραψε η τραγουδίστρια ποζάροντας μέσα στο στούντιο
Σε στούντιο ηχογράφησης στη Νέα Υόρκη φωτογραφήθηκε η Άννα Βίσση, στο οποίο μεταξύ άλλων καλλιτεχνών έχει βρεθεί και η Μαντόνα.
Η τραγουδίστρια βρίσκεται αυτό το διάστημα στην Αμερική, όπου ζει η κόρη της, συνδυάζοντας επαγγελματικές υποχρεώσεις με οικογενειακές στιγμές.
Μέσα από ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άννα Βίσση πόζαρε μέσα στο Bentley House Studios. Συγκεκριμένα μοιράστηκε ένα στιγμιότυπό της την ώρα που έγραφε μουσική, φορώντας ακουστικά. «Αυτό το συναίσθημα» έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στην εικόνα.
Δείτε την ανάρτησή της
Το συγκεκριμένο στούντιο έχει συνδεθεί και με τη νέα δισκογραφική δουλειά της Μαντόνα, καθώς τα φωνητικά και η παραγωγή του τραγουδιού της «I Feel So Free», από το άλμπουμ «Confessions II» πραγματοποιήθηκαν στο Bentley House Studios.
Η τραγουδίστρια βρίσκεται αυτό το διάστημα στην Αμερική, όπου ζει η κόρη της, συνδυάζοντας επαγγελματικές υποχρεώσεις με οικογενειακές στιγμές.
Μέσα από ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άννα Βίσση πόζαρε μέσα στο Bentley House Studios. Συγκεκριμένα μοιράστηκε ένα στιγμιότυπό της την ώρα που έγραφε μουσική, φορώντας ακουστικά. «Αυτό το συναίσθημα» έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στην εικόνα.
Δείτε την ανάρτησή της
Το συγκεκριμένο στούντιο έχει συνδεθεί και με τη νέα δισκογραφική δουλειά της Μαντόνα, καθώς τα φωνητικά και η παραγωγή του τραγουδιού της «I Feel So Free», από το άλμπουμ «Confessions II» πραγματοποιήθηκαν στο Bentley House Studios.
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