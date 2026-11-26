Eurovision 2027: Μπέττυ Μαγγίρα, Νίκος Μουτσινάς και Κατερίνα Βρανά θα παρουσιάσουν το «Sing for Greece»
Eurovision 2027: Μπέττυ Μαγγίρα, Νίκος Μουτσινάς και Κατερίνα Βρανά θα παρουσιάσουν το «Sing for Greece»
Καλλιτεχνικός διευθυντής των τριών βραδιών και της συμμετοχής της Ελλάδας στη Eurovision θα είναι o Κωνσταντίνος Ρήγος
Οι οικοδεσπότες του «Sing for Greece 2027» που θα παρουσιαστεί στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης θα είναι ο Νίκος Μουτσινάς, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά.
Η μεγάλη μουσική γιορτή της Eurovision αρχίζει πρώτα από τη Θεσσαλονίκη και τις τρεις βραδιές του «Sing for Greece 2027», από τις οποίες θα αναδειχθεί το τραγούδι και οι καλλιτέχνες/-ιδες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.
Στο Μπουργκάς θα ταξιδέψουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Μπέττυ Μαγγίρα, οι οποίοι θα είναι οι σχολιαστές του Α΄ και του Β΄ ημιτελικού (11 και 13 Μαΐου) και του μεγάλου τελικού (15 Μαΐου) της Eurovision, ζωντανά από την Αρένα Μπουργκάς.
Ο Κωνσταντίνος Ρήγος αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία των δύο ημιτελικών (Τρίτη 9 και Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου) και του μεγάλου τελικού (Σάββατο 13 Φεβρουαρίου), καθώς και της συμμετοχής της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
Ο Κωνσταντίνος Ρήγος είναι δημιουργός, σκηνοθέτης και χορογράφος. Το έργο του εκτείνεται από το χοροθέατρο και την όπερα έως τις ζωντανές μουσικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Αντλεί έμπνευση από τη φωτογραφία και τις εικαστικές τέχνες και συνθέτει τη σκηνική δράση μέσα από τη σχέση της κίνησης, του ήχου και της εικόνας.
Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, της οποίας είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2019. Το 1990 ίδρυσε το Χοροθέατρο ΟΚΤΑΝΑ, με το οποίο παρουσίασε έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διετέλεσε καλλιτεχνικός υπεύθυνος του Χοροθεάτρου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και διευθυντής του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Έχει σκηνοθετήσει ζωντανά μουσικά και τηλεοπτικά θεάματα και έχει υπογράψει την σκηνική παρουσίαση ελληνικών συμμετοχών στη Eurovision. Στις ζωντανές μεταδόσεις, η κάμερα αποτελεί μέρος της σκηνοθετικής του σύλληψης. Η μετάβαση από το κοντινό πλάνο του ερμηνευτή στο σύνολο της σκηνής ακολουθεί τη δραματουργία της μουσικής.
Η διαδρομή του προς τη Eurovision 2027 ξεκινά με τη σκηνοθεσία του «Sing for Greece» και συνεχίζεται στη Βουλγαρία, όπου θα υπογράψει τη σκηνική παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής. Η επιστροφή του στη Eurovision έχει πίσω της την εμπειρία όσων προηγήθηκαν και μπροστά της ένα τραγούδι που ζητά τη δική του σκηνική γλώσσα.
«Η Eurovision μου έχει μάθει πολλά, κι αυτός είναι ένας από τους λόγους που χαίρομαι που επιστρέφω. Πρώτα έχουμε το “Sing for Greece”. Εκεί θέλω να δώσουμε σε κάθε τραγούδι τον χώρο να ακουστεί και σε κάθε καλλιτεχνική φωνή την ελευθερία να εκφραστεί πάνω στη σκηνή. Η δουλειά μου για τη Eurovision θα ξεκινήσει από το τραγούδι που θα επιλεγεί και από τη συνάντησή μου με το πρόσωπο που θα το ερμηνεύσει. Το πρώτο πράγμα που θα ψάξουμε μαζί είναι τι μπορεί να πει η σκηνή που δεν έχουμε ήδη ακούσει στη μουσική» δήλωσε.
Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν οι υποψήφιοι/-ες που θα διαγωνιστούν στο «Sing for Greece», καθώς θα κυκλοφορήσει ένα πρώτο δείγμα από τα τραγούδια τους.
Η μεγάλη μουσική γιορτή της Eurovision αρχίζει πρώτα από τη Θεσσαλονίκη και τις τρεις βραδιές του «Sing for Greece 2027», από τις οποίες θα αναδειχθεί το τραγούδι και οι καλλιτέχνες/-ιδες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.
Στο Μπουργκάς θα ταξιδέψουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Μπέττυ Μαγγίρα, οι οποίοι θα είναι οι σχολιαστές του Α΄ και του Β΄ ημιτελικού (11 και 13 Μαΐου) και του μεγάλου τελικού (15 Μαΐου) της Eurovision, ζωντανά από την Αρένα Μπουργκάς.
Ο Κωνσταντίνος Ρήγος αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία των δύο ημιτελικών (Τρίτη 9 και Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου) και του μεγάλου τελικού (Σάββατο 13 Φεβρουαρίου), καθώς και της συμμετοχής της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
Ο Κωνσταντίνος Ρήγος είναι δημιουργός, σκηνοθέτης και χορογράφος. Το έργο του εκτείνεται από το χοροθέατρο και την όπερα έως τις ζωντανές μουσικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Αντλεί έμπνευση από τη φωτογραφία και τις εικαστικές τέχνες και συνθέτει τη σκηνική δράση μέσα από τη σχέση της κίνησης, του ήχου και της εικόνας.
Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, της οποίας είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2019. Το 1990 ίδρυσε το Χοροθέατρο ΟΚΤΑΝΑ, με το οποίο παρουσίασε έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διετέλεσε καλλιτεχνικός υπεύθυνος του Χοροθεάτρου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και διευθυντής του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Έχει σκηνοθετήσει ζωντανά μουσικά και τηλεοπτικά θεάματα και έχει υπογράψει την σκηνική παρουσίαση ελληνικών συμμετοχών στη Eurovision. Στις ζωντανές μεταδόσεις, η κάμερα αποτελεί μέρος της σκηνοθετικής του σύλληψης. Η μετάβαση από το κοντινό πλάνο του ερμηνευτή στο σύνολο της σκηνής ακολουθεί τη δραματουργία της μουσικής.
Η διαδρομή του προς τη Eurovision 2027 ξεκινά με τη σκηνοθεσία του «Sing for Greece» και συνεχίζεται στη Βουλγαρία, όπου θα υπογράψει τη σκηνική παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής. Η επιστροφή του στη Eurovision έχει πίσω της την εμπειρία όσων προηγήθηκαν και μπροστά της ένα τραγούδι που ζητά τη δική του σκηνική γλώσσα.
«Η Eurovision μου έχει μάθει πολλά, κι αυτός είναι ένας από τους λόγους που χαίρομαι που επιστρέφω. Πρώτα έχουμε το “Sing for Greece”. Εκεί θέλω να δώσουμε σε κάθε τραγούδι τον χώρο να ακουστεί και σε κάθε καλλιτεχνική φωνή την ελευθερία να εκφραστεί πάνω στη σκηνή. Η δουλειά μου για τη Eurovision θα ξεκινήσει από το τραγούδι που θα επιλεγεί και από τη συνάντησή μου με το πρόσωπο που θα το ερμηνεύσει. Το πρώτο πράγμα που θα ψάξουμε μαζί είναι τι μπορεί να πει η σκηνή που δεν έχουμε ήδη ακούσει στη μουσική» δήλωσε.
Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν οι υποψήφιοι/-ες που θα διαγωνιστούν στο «Sing for Greece», καθώς θα κυκλοφορήσει ένα πρώτο δείγμα από τα τραγούδια τους.
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