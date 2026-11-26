Στο Μπουργκάς θα ταξιδέψουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Μπέττυ Μαγγίρα, οι οποίοι θα είναι οι σχολιαστές του Α΄ και του Β΄ ημιτελικού (11 και 13 Μαΐου) και του μεγάλου τελικού (15 Μαΐου) της Eurovision, ζωντανά από την Αρένα Μπουργκάς.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος είναι δημιουργός, σκηνοθέτης και χορογράφος. Το έργο του εκτείνεται από το χοροθέατρο και την όπερα έως τις ζωντανές μουσικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Αντλεί έμπνευση από τη φωτογραφία και τις εικαστικές τέχνες και συνθέτει τη σκηνική δράση μέσα από τη σχέση της κίνησης, του ήχου και της εικόνας.

Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, της οποίας είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2019. Το 1990 ίδρυσε το Χοροθέατρο ΟΚΤΑΝΑ, με το οποίο παρουσίασε έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διετέλεσε καλλιτεχνικός υπεύθυνος του Χοροθεάτρου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και διευθυντής του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Έχει σκηνοθετήσει ζωντανά μουσικά και τηλεοπτικά θεάματα και έχει υπογράψει την σκηνική παρουσίαση ελληνικών συμμετοχών στη Eurovision. Στις ζωντανές μεταδόσεις, η κάμερα αποτελεί μέρος της σκηνοθετικής του σύλληψης. Η μετάβαση από το κοντινό πλάνο του ερμηνευτή στο σύνολο της σκηνής ακολουθεί τη δραματουργία της μουσικής.

Η διαδρομή του προς τη Eurovision 2027 ξεκινά με τη σκηνοθεσία του «Sing for Greece» και συνεχίζεται στη Βουλγαρία, όπου θα υπογράψει τη σκηνική παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής. Η επιστροφή του στη Eurovision έχει πίσω της την εμπειρία όσων προηγήθηκαν και μπροστά της ένα τραγούδι που ζητά τη δική του σκηνική γλώσσα.

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» δήλωσε.

