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Με άρωμα Ανατολής η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου
Με άρωμα Ανατολής η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου
Εντυπωσιακές δημιουργίες και εξωτική ατμόσφαιρα στο “Vogue Arabia Ball: Art Edition”
Ηταν μια βραδιά που θύμιζε «Χίλιες και μία νύχτες» και που μετά από καιρό η Ανατολή συνδέθηκε ξανά με μία διάσταση παραμυθιού.
Εντυπωσιακές εικόνες, ρούχα από άλλες εποχές και λαμπεροί καλεσμένοι από όλο τον κόσμο έδωσαν το «παρών» πριν από μερικές ημέρες στο πρώτο “Vogue Arabia Ball: Art Edition”, σε μία προσπάθεια να συνυπάρξει η μόδα με την τέχνη στην Ανατολή. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ Όλγα Κουριλένκο (Olga Kurylenko), γνωστή και από τη συμμετοχή της στην ταινία James Bond «Quantum of Solace», το supermodel και άγγελος της Victoria’s Secret, Cindy Bruna, η Huda Kattan, μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της βιομηχανίας ομορφιάς, η διάσημη Τουρκάλα ηθοποιός Hande Erçel, καθώς και ο επιχειρηματίας Mohamed Hadid, πατέρας των μοντέλων Gigi και Bella Hadid. Το “παρών” έδωσαν και η Λιβανέζα superstar Haifa Wehbe, η διεθνώς ανερχόμενη τραγουδίστρια Elyanna, η Balqees Fathi, η ηθοποιός Razane Jammal και η Jessica Kahawaty. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν ακόμη η ηθοποιός και μοντέλο Azza Slimene, η οποία παρουσίασε τη βραδιά.
Εκεί βρέθηκε και μία Ελληνίδα, η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, η οποία επέλεξε μία δημιουργία haute couture του διεθνούς φήμης σχεδιαστή Rami Kadi. Η ελληνίδα ηθοποιός και μοντέλο, μεταμορφώθηκε και επέλεξε μία απόκοσμη εικόνα, πιο εξωτική και μακριά από τα συνηθισμένα.
Εντυπωσιακές εικόνες, ρούχα από άλλες εποχές και λαμπεροί καλεσμένοι από όλο τον κόσμο έδωσαν το «παρών» πριν από μερικές ημέρες στο πρώτο “Vogue Arabia Ball: Art Edition”, σε μία προσπάθεια να συνυπάρξει η μόδα με την τέχνη στην Ανατολή. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ Όλγα Κουριλένκο (Olga Kurylenko), γνωστή και από τη συμμετοχή της στην ταινία James Bond «Quantum of Solace», το supermodel και άγγελος της Victoria’s Secret, Cindy Bruna, η Huda Kattan, μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της βιομηχανίας ομορφιάς, η διάσημη Τουρκάλα ηθοποιός Hande Erçel, καθώς και ο επιχειρηματίας Mohamed Hadid, πατέρας των μοντέλων Gigi και Bella Hadid. Το “παρών” έδωσαν και η Λιβανέζα superstar Haifa Wehbe, η διεθνώς ανερχόμενη τραγουδίστρια Elyanna, η Balqees Fathi, η ηθοποιός Razane Jammal και η Jessica Kahawaty. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν ακόμη η ηθοποιός και μοντέλο Azza Slimene, η οποία παρουσίασε τη βραδιά.
Εκεί βρέθηκε και μία Ελληνίδα, η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, η οποία επέλεξε μία δημιουργία haute couture του διεθνούς φήμης σχεδιαστή Rami Kadi. Η ελληνίδα ηθοποιός και μοντέλο, μεταμορφώθηκε και επέλεξε μία απόκοσμη εικόνα, πιο εξωτική και μακριά από τα συνηθισμένα.
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