Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πέρασε την Ημέρα των Ευχαριστιών με την οικογένειά της: Η επανένωση έπειτα από χρόνια εντάσεων
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πέρασε την Ημέρα των Ευχαριστιών με την οικογένειά της: Η επανένωση έπειτα από χρόνια εντάσεων
H τραγουδίστρια ταξίδεψε στη Λουιζιάνα, όπου βρέθηκε με τους γιους, την αδερφή και τις ανιψιές της
Με μέλη της οικογένειάς της πέρασε την Ημέρα των Ευχαριστιών η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, έπειτα από χρόνια συγκρούσεων.
Σύμφωνα με το Page Six, η τραγουδίστρια ταξίδεψε στη Λουιζιάνα, όπου βρέθηκε με τους γιους της, Σον Πρέστον και Τζέιντεν Τζέιμς, την αδερφή της, Τζέιμι Λιν Σπίαρς, τον σύζυγό της, Τζέιμι Γουάτσον και τις ανιψιές της, Μάντι και Άιβι. «Όλοι περνούν πολύ όμορφα μέχρι στιγμής» ανέφερε πηγή.
Το TMZ, που μετέδωσε πρώτο την είδηση, ανέφερε επίσης ότι η Σπίαρς συναντήθηκε ξανά με τους γονείς της, Τζέιμι και Λιν Σπίαρς.
Η οικογενειακή επανασύνδεση ήρθε μετά την ανάρτηση που έκανε η 44χρονη ποπ σταρ το περασμένο Σαββατοκύριακο, την οποία στη συνέχεια διέγραψε. Σε αυτήν εξέφραζε την επιθυμία της να βρίσκεται κοντά στους δικούς της ανθρώπους και ζητούσε συγγνώμη για την αναφορά σε παλαιότερες διαφωνίες.
«Είμαι τόσο ευλογημένη που έχω μια τόσο όμορφη οικογένεια. Λυπάμαι πολύ που έφερα ξανά στην επιφάνεια παλιά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι το έκανα επειδή συνειδητοποίησα πως έπρεπε να προστατεύσω την καρδιά μου. Έτσι αγαπώ και όταν αγαπώ κάποιον, τον αγαπώ πραγματικά» έγραψε.
«Το πείσμα μου είναι παιδαριώδες και ντροπιαστικό» πρόσθεσε, ενώ στο τέλος της ανάρτησης σημείωσε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια ψυχολογική εξήγηση για όσα είχε πει στο παρελθόν, ωστόσο ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά της που επανέφερε εκείνες τις αναμνήσεις. Όπως εξήγησε, δεν είχε συζητήσει ποτέ από κοντά μαζί τους όσα την απασχολούσαν, τονίζοντας ότι της είχαν λείψει πολύ.
Η σχέση της Σπίαρς με την οικογένειά της έχει περάσει από πολλές διακυμάνσεις, με την ίδια να έχει αναφερθεί κατά διαστήματα δημόσια στις εντάσεις που έχουν υπάρξει. Στις αρχές Νοεμβρίου, είχε εξαπολύσει επίθεση μέσω Instagram κατά της αδερφής της, Τζέιμι Λιν, αλλά και του πρώην συζύγου της, Κέβιν Φέντερλαϊν.
Τότε είχε κατηγορήσει την αδελφή της ότι δεν την άφηνε να κρατήσει στην αγκαλιά της την οκτάχρονη κόρη της, Άιβι κατά τις επισκέψεις της στη Λουιζιάνα την περίοδο της πανδημίας. «Η Τζέιμι Λιν δεν με άφησε ούτε μία φορά να κρατήσω την Άιβι, όταν την επισκεπτόμουν στη Λουιζιάνα, κατά τη διάρκεια του κορονοϊου, σε ταξίδια δύο εβδομάδων» είχε γράψει. Σε άλλη ανάρτηση είχε υποστηρίξει ότι η οικογένειά της την έκανε να αισθάνεται σαν σκλάβα, ενώ είχε προσθέσει ότι θα έβρισκε μια νέα οικογένεια.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με το Page Six, η τραγουδίστρια ταξίδεψε στη Λουιζιάνα, όπου βρέθηκε με τους γιους της, Σον Πρέστον και Τζέιντεν Τζέιμς, την αδερφή της, Τζέιμι Λιν Σπίαρς, τον σύζυγό της, Τζέιμι Γουάτσον και τις ανιψιές της, Μάντι και Άιβι. «Όλοι περνούν πολύ όμορφα μέχρι στιγμής» ανέφερε πηγή.
Το TMZ, που μετέδωσε πρώτο την είδηση, ανέφερε επίσης ότι η Σπίαρς συναντήθηκε ξανά με τους γονείς της, Τζέιμι και Λιν Σπίαρς.
Britney Spears reuniting with estranged family for Thanksgiving following surprise apology after years of feuding https://t.co/cMWOJd1Ao5 pic.twitter.com/U8FyF2ICr6— Page Six (@PageSix) November 26, 2026
«Είμαι τόσο ευλογημένη που έχω μια τόσο όμορφη οικογένεια. Λυπάμαι πολύ που έφερα ξανά στην επιφάνεια παλιά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι το έκανα επειδή συνειδητοποίησα πως έπρεπε να προστατεύσω την καρδιά μου. Έτσι αγαπώ και όταν αγαπώ κάποιον, τον αγαπώ πραγματικά» έγραψε.
«Το πείσμα μου είναι παιδαριώδες και ντροπιαστικό» πρόσθεσε, ενώ στο τέλος της ανάρτησης σημείωσε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια ψυχολογική εξήγηση για όσα είχε πει στο παρελθόν, ωστόσο ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά της που επανέφερε εκείνες τις αναμνήσεις. Όπως εξήγησε, δεν είχε συζητήσει ποτέ από κοντά μαζί τους όσα την απασχολούσαν, τονίζοντας ότι της είχαν λείψει πολύ.
Η σχέση της Σπίαρς με την οικογένειά της έχει περάσει από πολλές διακυμάνσεις, με την ίδια να έχει αναφερθεί κατά διαστήματα δημόσια στις εντάσεις που έχουν υπάρξει. Στις αρχές Νοεμβρίου, είχε εξαπολύσει επίθεση μέσω Instagram κατά της αδερφής της, Τζέιμι Λιν, αλλά και του πρώην συζύγου της, Κέβιν Φέντερλαϊν.
Τότε είχε κατηγορήσει την αδελφή της ότι δεν την άφηνε να κρατήσει στην αγκαλιά της την οκτάχρονη κόρη της, Άιβι κατά τις επισκέψεις της στη Λουιζιάνα την περίοδο της πανδημίας. «Η Τζέιμι Λιν δεν με άφησε ούτε μία φορά να κρατήσω την Άιβι, όταν την επισκεπτόμουν στη Λουιζιάνα, κατά τη διάρκεια του κορονοϊου, σε ταξίδια δύο εβδομάδων» είχε γράψει. Σε άλλη ανάρτηση είχε υποστηρίξει ότι η οικογένειά της την έκανε να αισθάνεται σαν σκλάβα, ενώ είχε προσθέσει ότι θα έβρισκε μια νέα οικογένεια.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα