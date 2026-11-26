Σελίν Ντιόν: Είμαι ευγνώμων για τη στήριξη των θαυμαστών μου και το απίστευτο δώρο της επιστροφής μου στη σκηνή
Σελίν Ντιόν: Είμαι ευγνώμων για τη στήριξη των θαυμαστών μου και το απίστευτο δώρο της επιστροφής μου στη σκηνή
Η επιστροφή μου έπειτα από τόσες δυσκολίες έγινε δυνατή χάρη σε έναν εξαιρετικό κύκλο ανθρώπων, έγραψε η τραγουδίστρια
Την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που λαμβάνει από τους θαυμαστές της εξέφρασε η Σελίν Ντιόν, χαρακτηρίζοντας την επιστροφή της στη σκηνή ένα απίστευτο δώρο.
Με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών, η τραγουδίστρια έκανε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα ευχαρίστησε την οικογένειά της, τους θαυμαστές της, την ιατρική ομάδα και τους συνεργάτες της, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση των συναυλιών της έπειτα από μια δύσκολη περίοδο.
Στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε, η Σελίν Ντιόν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη και τη στήριξη που έλαβε, γράφοντας: «Αυτή την Ημέρα των Ευχαριστιών, η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη. Για την αγάπη της οικογένειάς μου, την αμέριστη στήριξη των θαυμαστών μου και το απίστευτο δώρο της επιστροφής στη σκηνή φέτος. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω πόσο ευγνώμων είμαι».
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της και συνέβαλαν ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στις εμφανίσεις της, επισημαίνοντας τη σημασία της υποστήριξής τους: «Η επιστροφή στη σκηνή έπειτα από τόσες δυσκολίες έγινε δυνατή χάρη σε έναν εξαιρετικό κύκλο ανθρώπων: την ιατρική μου ομάδα, την προσωπική μου ομάδα, τους υπέροχους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στο σόου και αμέτρητους άλλους σε όλο τον κόσμο, των οποίων οι προσπάθειες, μεγάλες και μικρές, έκαναν αυτή τη στιγμή πραγματικότητα».
Ολοκληρώνοντας το μήνυμά της, ευχαρίστησε όσους δεν έπαψαν να πιστεύουν σε εκείνη και της έδειξαν την αγάπη τους: «Σε καθεμία και καθέναν από εσάς, καθώς και στην οικογένειά μου και στους θαυμαστές μου που δεν σταμάτησαν ποτέ να πιστεύουν σε εμένα, σας ευχαριστώ. Θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων. Εύχομαι σε όλους μια υπέροχη Ημέρα των Ευχαριστιών, γεμάτη αγάπη. - Σελίν».
Το 2022 η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (Stiff-Person Syndrome), μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον έλεγχο των μυών και συνδέεται με δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Η Ντιόν επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις στις 12 Σεπτεμβρίου, έπειτα από έξι χρόνια απουσίας από τη σκηνή, με την πρώτη συναυλία της σειράς εμφανίσεων που πραγματοποίησε στο Παρίσι, στην Plenitude Arena.
Με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών, η τραγουδίστρια έκανε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα ευχαρίστησε την οικογένειά της, τους θαυμαστές της, την ιατρική ομάδα και τους συνεργάτες της, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση των συναυλιών της έπειτα από μια δύσκολη περίοδο.
Στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε, η Σελίν Ντιόν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη και τη στήριξη που έλαβε, γράφοντας: «Αυτή την Ημέρα των Ευχαριστιών, η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη. Για την αγάπη της οικογένειάς μου, την αμέριστη στήριξη των θαυμαστών μου και το απίστευτο δώρο της επιστροφής στη σκηνή φέτος. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω πόσο ευγνώμων είμαι».
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της και συνέβαλαν ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στις εμφανίσεις της, επισημαίνοντας τη σημασία της υποστήριξής τους: «Η επιστροφή στη σκηνή έπειτα από τόσες δυσκολίες έγινε δυνατή χάρη σε έναν εξαιρετικό κύκλο ανθρώπων: την ιατρική μου ομάδα, την προσωπική μου ομάδα, τους υπέροχους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στο σόου και αμέτρητους άλλους σε όλο τον κόσμο, των οποίων οι προσπάθειες, μεγάλες και μικρές, έκαναν αυτή τη στιγμή πραγματικότητα».
Ολοκληρώνοντας το μήνυμά της, ευχαρίστησε όσους δεν έπαψαν να πιστεύουν σε εκείνη και της έδειξαν την αγάπη τους: «Σε καθεμία και καθέναν από εσάς, καθώς και στην οικογένειά μου και στους θαυμαστές μου που δεν σταμάτησαν ποτέ να πιστεύουν σε εμένα, σας ευχαριστώ. Θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων. Εύχομαι σε όλους μια υπέροχη Ημέρα των Ευχαριστιών, γεμάτη αγάπη. - Σελίν».
Το 2022 η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (Stiff-Person Syndrome), μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον έλεγχο των μυών και συνδέεται με δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Η Ντιόν επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις στις 12 Σεπτεμβρίου, έπειτα από έξι χρόνια απουσίας από τη σκηνή, με την πρώτη συναυλία της σειράς εμφανίσεων που πραγματοποίησε στο Παρίσι, στην Plenitude Arena.
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