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Νταλίκα που μετέφερε κοντέινερ ανετράπη έξω από τον σταθμό των ΚΤΕΛ Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Νταλίκα που μετέφερε κοντέινερ ανετράπη έξω από τον σταθμό των ΚΤΕΛ Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Τα κοντέινερ που μετέφερε η νταλίκα είχαν μέσα μάρμαρα
Τροχαίο με μια νταλίκα που μετέφερε κοντέινερ μέσα στο οποίο υπήρχαν μάρμαρα και η οποία δίπλωσε και τελικώς σύρθηκε στο οδόστρωμα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον κόμβο του ΚΤΕΛ Μακεδονίας με κατεύθυνση το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Ο οδηγός που ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κατάφερε και βγήκε μόνος του από την καμπίνα σπάζοντας το παρμπριζ.
Στο σημείο βρίσκονται γερανός για να σηκώσει το βαρύ όχημα και το φορτίο, ενώ η κίνηση διεξάγεται κανονικά με μικρές καθυστερήσεις λόγω του ότι είναι κλειστή μία λωρίδα κυκλοφορίας από τη νταλίκα που ανετράπη.
Ο οδηγός που ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κατάφερε και βγήκε μόνος του από την καμπίνα σπάζοντας το παρμπριζ.
Στο σημείο βρίσκονται γερανός για να σηκώσει το βαρύ όχημα και το φορτίο, ενώ η κίνηση διεξάγεται κανονικά με μικρές καθυστερήσεις λόγω του ότι είναι κλειστή μία λωρίδα κυκλοφορίας από τη νταλίκα που ανετράπη.
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