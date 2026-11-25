Η Σίντι Λόπερ και ο σύζυγός της γιόρτασαν 35 χρόνια γάμου, η ανάρτηση της τραγουδίστριας
Η Σίντι Λόπερ και ο σύζυγός της γιόρτασαν 35 χρόνια γάμου, η ανάρτηση της τραγουδίστριας
Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός Ντέιβιντ Θόρντον γνωρίστηκαν το 1990 στα γυρίσματα της ταινίας «Off and Running»
Τριάντα πέντε χρόνια γάμου γιόρτασαν η Σίντι Λόπερ και σύζυγός της, Ντέιβιντ Θόρντον, με την 73χρονη τραγουδίστρια να κάνει για την ξεχωριστή μέρα μια νοσταλγική ανάρτηση στο Instagram.
Η Λόπερ δημοσίευσε μια φωτογραφία από την κοινή τους εμφάνιση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, στην προβολή της ταινίας «Miller’s Crossing» στο Lincoln Center, στις 21 Σεπτεμβρίου 1990, τη χρονιά που γνωρίστηκαν και ξεκίνησε η ιστορία αγάπης τους.
Η γνωριμία τους έγινε στα γυρίσματα της ταινίας «Off and Running», η οποία κυκλοφόρησε το 1991. Αν και αρχικά ήταν φίλοι, σύντομα άρχισαν να αναπτύσσουν αισθήματα ο ένας για τον άλλο.
Σε συνέντευξή της στον Independent το 1992, η Λόπερ είχε δηλώσει ότι «όλα άλλαξαν» όταν γνώρισε τον Θόρντον. Άρχισε να του στέλνει πειρακτικά σημειώματα, ενώ οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά μέσα από συχνά δείπνα και νυχτερινές βόλτες στην παραλία. «Ύστερα από μερικές εβδομάδες συνειδητοποίησα ότι μου άρεσε πάρα πολύ . Τα συναισθήματα ήταν αμοιβαία, καθώς, όπως είχε πει ο ηθοποιός, η Λόπερ τον αγαπούσε «τόσο ολοκληρωτικά όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό», είχε αναφέρει ο Θόρντον.
Η ανάρτησή της
Μόλις δύο εβδομάδες αφότου έγιναν ουσιαστικά ζευγάρι, είχαν ήδη αρχίσει να συζητούν το ενδεχόμενο του γάμου, όπως είχε αποκαλύψει η τραγουδίστρια. Αρραβωνιάστηκαν στο Λος Άντζελες και παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη στις 24 Νοεμβρίου 1991.
«Επιλέξαμε έναν χώρο συνάθροισης των Κουάκερων στη Νέα Υόρκη για τον γάμο μας. Κανείς από τους δυο μας δεν είναι Κουάκερος, αλλά μας άρεσε η ιδέα η φιλία και η ανεκτικότητα να αποτελούν το κεντρικό θέμα, καθώς οι φίλοι μας προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα και έχουν διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις και σεξουαλικούς προσανατολισμούς», είχε δηλώσει ο Θόρντον στον Independent.
Η Λόπερ είχε προσθέσει τότε: «Θέλω να ζούμε με κομψότητα και να βιώνουμε ποιητικές στιγμές. Όταν θα είμαι 80 ετών, ελπίζω να εξακολουθούμε να θέλουμε να πέφτουμε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου με πάθος». Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο και μοναδικό του παιδί, τον Ντέκλιν «Ντεξ» Λόπερ, στις 19 Νοεμβρίου 1997.
Τον Οκτώβριο του 2024, η Λόπερ αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο PEOPLE το μυστικό του μακροχρόνιου γάμου της, εξηγώντας ότι η ίδια και ο σύζυγός της δίνουν προτεραιότητα στον ποιοτικό χρόνο που περνούν μαζί και αποφεύγουν να αγχώνονται για ασήμαντα πράγματα.
«Φυσικά υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Αλλά μερικές φορές, τα πράγματα που θεωρείς σημαντικά όταν είσαι νέος τελικά δεν έχουν σημασία», είχε δηλώσει η τραγουδίστρια. Είχε επισημάνει επίσης ότι είναι σημαντικό να θυμάται κανείς πως ο άνθρωπος που έχει παντρευτεί δεν είναι απλώς ο σύζυγός του, αλλά και η οικογένειά του.
«Ο σύντροφός σου είναι ο καλύτερος φίλος που θα έχεις ποτέ, ο άνθρωπος με τον οποίο θα περάσεις τον περισσότερο χρόνο. Γι’ αυτό πρέπει να μιλάτε και να μοιράζεστε πράγματα», είχε καταλήξει.
Η Λόπερ δημοσίευσε μια φωτογραφία από την κοινή τους εμφάνιση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, στην προβολή της ταινίας «Miller’s Crossing» στο Lincoln Center, στις 21 Σεπτεμβρίου 1990, τη χρονιά που γνωρίστηκαν και ξεκίνησε η ιστορία αγάπης τους.
Η γνωριμία τους έγινε στα γυρίσματα της ταινίας «Off and Running», η οποία κυκλοφόρησε το 1991. Αν και αρχικά ήταν φίλοι, σύντομα άρχισαν να αναπτύσσουν αισθήματα ο ένας για τον άλλο.
Σε συνέντευξή της στον Independent το 1992, η Λόπερ είχε δηλώσει ότι «όλα άλλαξαν» όταν γνώρισε τον Θόρντον. Άρχισε να του στέλνει πειρακτικά σημειώματα, ενώ οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά μέσα από συχνά δείπνα και νυχτερινές βόλτες στην παραλία. «Ύστερα από μερικές εβδομάδες συνειδητοποίησα ότι μου άρεσε πάρα πολύ . Τα συναισθήματα ήταν αμοιβαία, καθώς, όπως είχε πει ο ηθοποιός, η Λόπερ τον αγαπούσε «τόσο ολοκληρωτικά όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό», είχε αναφέρει ο Θόρντον.
Η ανάρτησή της
Μόλις δύο εβδομάδες αφότου έγιναν ουσιαστικά ζευγάρι, είχαν ήδη αρχίσει να συζητούν το ενδεχόμενο του γάμου, όπως είχε αποκαλύψει η τραγουδίστρια. Αρραβωνιάστηκαν στο Λος Άντζελες και παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη στις 24 Νοεμβρίου 1991.
«Επιλέξαμε έναν χώρο συνάθροισης των Κουάκερων στη Νέα Υόρκη για τον γάμο μας. Κανείς από τους δυο μας δεν είναι Κουάκερος, αλλά μας άρεσε η ιδέα η φιλία και η ανεκτικότητα να αποτελούν το κεντρικό θέμα, καθώς οι φίλοι μας προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα και έχουν διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις και σεξουαλικούς προσανατολισμούς», είχε δηλώσει ο Θόρντον στον Independent.
Η Λόπερ είχε προσθέσει τότε: «Θέλω να ζούμε με κομψότητα και να βιώνουμε ποιητικές στιγμές. Όταν θα είμαι 80 ετών, ελπίζω να εξακολουθούμε να θέλουμε να πέφτουμε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου με πάθος». Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο και μοναδικό του παιδί, τον Ντέκλιν «Ντεξ» Λόπερ, στις 19 Νοεμβρίου 1997.
Cyndi Lauper Marks 35th Wedding Anniversary with Throwback Photo of Husband David Thornton: A Look Back at Their Love Story https://t.co/npSVHlRrKN— People (@people) November 25, 2026
«Φυσικά υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Αλλά μερικές φορές, τα πράγματα που θεωρείς σημαντικά όταν είσαι νέος τελικά δεν έχουν σημασία», είχε δηλώσει η τραγουδίστρια. Είχε επισημάνει επίσης ότι είναι σημαντικό να θυμάται κανείς πως ο άνθρωπος που έχει παντρευτεί δεν είναι απλώς ο σύζυγός του, αλλά και η οικογένειά του.
«Ο σύντροφός σου είναι ο καλύτερος φίλος που θα έχεις ποτέ, ο άνθρωπος με τον οποίο θα περάσεις τον περισσότερο χρόνο. Γι’ αυτό πρέπει να μιλάτε και να μοιράζεστε πράγματα», είχε καταλήξει.
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