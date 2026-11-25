Βίκυ Χατζηβασιλείου: Δεν θέλω να επιστρέψω στην τηλεόραση με την τοξικότητα που υπάρχει
Βίκυ Χατζηβασιλείου: Δεν θέλω να επιστρέψω στην τηλεόραση με την τοξικότητα που υπάρχει
Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει τηλεοπτικά
Την τοξικότητα που, σύμφωνα με την ίδια, επικρατεί σήμερα στην τηλεόραση ανέδειξε η Βίκυ Χατζηβασιλείου ως βασικό λόγο για τον οποίο δεν θα ήθελε να επιστρέψει στο τηλεοπτικό τοπίο. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια εξέφρασε επίσης την άποψη ότι οι εντάσεις και οι αντιπαραθέσεις στις εκπομπές μπορούν να αποφευχθούν, εφόσον υπάρχει πρόθεση από τους συντελεστές.
Η Βίκυ Χατζηβασιλείου έκανε δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών και ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει τηλεοπτικά. Με τη σειρά της, εκείνη ξεκαθάρισε πως το τοξικό κλίμα που, όπως είπε, επικρατείτην αποθαρρύνει.
«Την τηλεόραση τη βλέπω σήμερα με την τοξικότητα που υπάρχει. Με αυτή την τοξικότητα, όμως, δεν θα ήθελα να επιστρέψω. Πιστεύω ότι οι εντάσεις στις εκπομπές μπορούν να αποφευχθούν. Όταν θέλεις να μαλώσεις, θα βρεις 1000 λόγους για να μαλώσεις. Όταν δεν θέλεις να συγκρουστείς, θα βρεις 1000 λόγους για να μην το κάνεις», είπε χαρακτηριστικά, με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΕΡΤ, ενώ αναφέρθηκε στο εξαιρετικό κλίμα που επικρατούσε στην ομάδα της, επισημαίνοντας ότι κάθε τηλεοπτική ομάδα μπορεί να διαμορφώνει το δικό της εργασιακό περιβάλλον. «Δεν συζητάω με την ΕΡΤ, όχι. Είχα ένα εξαιρετικό κλίμα στην ομάδα μου. Ο καθένας στον χώρο του δημιουργεί το δικό του μικρό κλίμα, δεν σημαίνει ότι το γενικότερο κλίμα της τηλεόρασης μπορεί να καπελώσει το μικρό κλίμα κάθε ομάδας που λειτουργεί υπό άλλες συνθήκες δικές της», σημείωσε.
Η Βίκυ Χατζηβασιλείου έκανε δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών και ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει τηλεοπτικά. Με τη σειρά της, εκείνη ξεκαθάρισε πως το τοξικό κλίμα που, όπως είπε, επικρατείτην αποθαρρύνει.
«Την τηλεόραση τη βλέπω σήμερα με την τοξικότητα που υπάρχει. Με αυτή την τοξικότητα, όμως, δεν θα ήθελα να επιστρέψω. Πιστεύω ότι οι εντάσεις στις εκπομπές μπορούν να αποφευχθούν. Όταν θέλεις να μαλώσεις, θα βρεις 1000 λόγους για να μαλώσεις. Όταν δεν θέλεις να συγκρουστείς, θα βρεις 1000 λόγους για να μην το κάνεις», είπε χαρακτηριστικά, με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΕΡΤ, ενώ αναφέρθηκε στο εξαιρετικό κλίμα που επικρατούσε στην ομάδα της, επισημαίνοντας ότι κάθε τηλεοπτική ομάδα μπορεί να διαμορφώνει το δικό της εργασιακό περιβάλλον. «Δεν συζητάω με την ΕΡΤ, όχι. Είχα ένα εξαιρετικό κλίμα στην ομάδα μου. Ο καθένας στον χώρο του δημιουργεί το δικό του μικρό κλίμα, δεν σημαίνει ότι το γενικότερο κλίμα της τηλεόρασης μπορεί να καπελώσει το μικρό κλίμα κάθε ομάδας που λειτουργεί υπό άλλες συνθήκες δικές της», σημείωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα