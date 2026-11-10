Η Βίσση έβγαλε φωτογραφία μέσα από το στούντιο, ο Καρβέλας κυκλοφόρησε νέο τραγούδι
Η Βίσση έβγαλε φωτογραφία μέσα από το στούντιο, ο Καρβέλας κυκλοφόρησε νέο τραγούδι
«After hours...», έγραψε η τραγουδίστρια ενώ πόζαρε μπροστά στο μικρόφωνο - Ο συνθέτης ετοιμάζει νέο άλμπουμ
Στο στούντιο ηχογράφησης επέστρεψε η Άννα Βίσση και μοιράστηκε φωτογραφία με τους θαυμαστές της.
Η τραγουδίστρια, εν μέσω της κόντρας της με τον Νίκο Καρβέλα, δημοσίευσε το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου ένα ασπρόμαυρο story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την ίδια να στέκεται μπροστά στο μικρόφωνο και να φορά ακουστικά.
«After hours...», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ στην εικόνα είχε προσθέσει την ένδειξη «REC».
Δείτε τη φωτογραφία
Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Καρβέλας παρουσίασε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Καλημέρα», που κυκλοφορεί από την NK Music a member of Panik Entertainment Group.
Όπως αναφέρεται, πρόκειται για ένα τραγούδι με ρεμπέτικη ψυχή, που αποτελεί προπομπό του νέου album που ετοιμάζει ο συνθέτης.
Η τραγουδίστρια, εν μέσω της κόντρας της με τον Νίκο Καρβέλα, δημοσίευσε το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου ένα ασπρόμαυρο story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την ίδια να στέκεται μπροστά στο μικρόφωνο και να φορά ακουστικά.
«After hours...», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ στην εικόνα είχε προσθέσει την ένδειξη «REC».
Δείτε τη φωτογραφία
Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Καρβέλας παρουσίασε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Καλημέρα», που κυκλοφορεί από την NK Music a member of Panik Entertainment Group.
Όπως αναφέρεται, πρόκειται για ένα τραγούδι με ρεμπέτικη ψυχή, που αποτελεί προπομπό του νέου album που ετοιμάζει ο συνθέτης.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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