Το 35χρονο μοντέλο ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την πλατφόρμα Subs.com , εξηγώντας ότι θα είναι δημιουργός περιεχομένου αλλά και συνιδιοκτήτρια





Το 35χρονο μοντέλο και ηθοποιός ανακοίνωσε τη συνεργασία της την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ακολουθώντας τα βήματα της







«Μεγάλωσα στην εποχή του Tumblr και του Blogspot και υπήρχε κάτι πραγματικά διασκεδαστικό και προσωπικό στο να έχεις τη δική σου μικρή γωνιά στο διαδίκτυο», ανέφερε σε δήλωσή της. «Μπορούσες να δημοσιεύσεις μια φωτογραφία που αγαπούσες, μια τυχαία σκέψη ή κάτι που σε ενέπνεε, χωρίς να το πολυσκέφτεσαι», συνέχισε.





«Το Subs.com μου θυμίζει εκείνη την εποχή. Είναι σαν να δημιουργώ έναν δεύτερο, πιο προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, όπου μπορώ να μοιράζομαι όμορφες φωτογραφίες από μέρη που αγαπώ, πράγματα που μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον και στιγμές που διαφορετικά ίσως να μην έβρισκαν θέση στις αναρτήσεις μου», πρόσθεσε.







Η Μέγκαν Φοξ και οι χρεώσεις που φτάνουν τα 299 δολάρια Το Subs.com δημιουργήθηκε από τον Βρετανό επιχειρηματία Τιμ Στόκλι, ο οποίος έγινε γνωστός ως ιδρυτής του OnlyFans. Εκτός από τη Μέγκαν Φοξ και τον Μικέλε Μορόνε, στην πλατφόρμα έχουν ενταχθεί η Κλόι Φέρι, γνωστή από το ριάλιτι «Geordie Shore», η Αυστραλή ηθοποιός Κάρλα Μπόνερ και η Αμάνζα Σμιθ από το «Selling Sunset».



Σε παλαιότερη δήλωσή της, η Μέγκαν Φοξ είχε εξηγήσει ότι η απόφασή της να συμμετάσχει στο εγχείρημα συνδέεται με την επιθυμία της να έχει τον έλεγχο της δημόσιας εικόνας και της εμπορικής αξιοποίησης του ονόματός της. «Εδώ και δεκαετίες λένε στις γυναίκες ότι η προβολή είναι δύναμη, ενώ κάποιος άλλος έχει στην ιδιοκτησία του την πλατφόρμα, το κοινό ή την εικόνα τους. Με ενδιαφέρει να δω τι συμβαίνει όταν οι γυναίκες έχουν στην κατοχή τους και τα τρία», είχε δηλώσει.



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Σύμφωνα με τη Daily Mail, το ενδιαφέρον του κοινού ήταν τόσο μεγάλο κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε η ιστοσελίδα τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας. «Συνεχίζετε να ρίχνετε την ιστοσελίδα. Εργάζονται σκληρά για να την επαναφέρουν», είχε γράψει η Φοξ στο Instagram.



Η ηθοποιός χρεώνει τους συνδρομητές της 19,99 δολάρια τον μήνα, ενώ διαθέτει και αναρτήσεις με πρόσθετη χρέωση, οι τιμές των οποίων κυμαίνονται από 9,99 έως 299 δολάρια.



Στην πλατφόρμα και ο πρωταγωνιστής του «365 Days» Την ίδια τιμή μηνιαίας συνδρομής έχει ορίσει και ο Μικέλε Μορόνε, συμπρωταγωνιστής της Μέγκαν Φοξ στην ταινία «Subservience», ο οποίος προσφέρει επίσης αποκλειστικές αναρτήσεις με υψηλότερες χρεώσεις.



Στη νέα συνδρομητική πλατφόρμα Subs.com, που δημιούργησε ο συνιδρυτής του OnlyFans, Τιμ Στόκλι, εντάχθηκε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι , η οποία αποκάλυψε ότι εκτός από δημιουργός περιεχομένου θα είναι και συνιδιοκτήτρια.Το 35χρονο μοντέλο και ηθοποιός ανακοίνωσε τη συνεργασία της την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ακολουθώντας τα βήματα της Μέγκαν Φοξ και του Μικέλε Μορόνε , οι οποίοι εντάχθηκαν στην πλατφόρμα τον περασμένο μήνα, επίσης ως δημιουργοί περιεχομένου και συνιδιοκτήτες.Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι είναι γνωστή για τις αποκαλυπτικές φωτογραφίσεις της και τις αισθησιακές αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους ακολούθους της μόνο στο Instagram να ξεπερνούν τα 27 εκατομμύρια. Η ίδια σκοπεύει να προσφέρει στους συνδρομητές της πρόσβαση σε στιγμές της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής μέσα από μια νέα σειρά με τίτλο «Diary with Emily» («Ημερολόγιο με την Έμιλι»).«Μεγάλωσα στην εποχή του Tumblr και του Blogspot και υπήρχε κάτι πραγματικά διασκεδαστικό και προσωπικό στο να έχεις τη δική σου μικρή γωνιά στο διαδίκτυο», ανέφερε σε δήλωσή της. «Μπορούσες να δημοσιεύσεις μια φωτογραφία που αγαπούσες, μια τυχαία σκέψη ή κάτι που σε ενέπνεε, χωρίς να το πολυσκέφτεσαι», συνέχισε.«Το Subs.com μου θυμίζει εκείνη την εποχή. Είναι σαν να δημιουργώ έναν δεύτερο, πιο προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, όπου μπορώ να μοιράζομαι όμορφες φωτογραφίες από μέρη που αγαπώ, πράγματα που μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον και στιγμές που διαφορετικά ίσως να μην έβρισκαν θέση στις αναρτήσεις μου», πρόσθεσε.Η μηνιαία συνδρομή για την πρόσβαση στη σελίδα της Έμιλι Ραταϊκόφσκι ανέρχεται στα 19,99 δολάρια, ενώ για την προβολή συγκεκριμένων αναρτήσεων οι χρήστες καλούνται να πληρώσουν επιπλέον ποσά που φτάνουν έως και τα 50 δολάρια. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί τι είδους περιεχόμενο θα διαθέτει το μοντέλο πέρα από τη σειρά που αφορά την καθημερινότητά της.Το Subs.com δημιουργήθηκε από τον Βρετανό επιχειρηματία Τιμ Στόκλι, ο οποίος έγινε γνωστός ως ιδρυτής του OnlyFans. Εκτός από τη Μέγκαν Φοξ και τον Μικέλε Μορόνε, στην πλατφόρμα έχουν ενταχθεί η Κλόι Φέρι, γνωστή από το ριάλιτι «Geordie Shore», η Αυστραλή ηθοποιός Κάρλα Μπόνερ και η Αμάνζα Σμιθ από το «Selling Sunset».Σε παλαιότερη δήλωσή της, η Μέγκαν Φοξ είχε εξηγήσει ότι η απόφασή της να συμμετάσχει στο εγχείρημα συνδέεται με την επιθυμία της να έχει τον έλεγχο της δημόσιας εικόνας και της εμπορικής αξιοποίησης του ονόματός της. «Εδώ και δεκαετίες λένε στις γυναίκες ότι η προβολή είναι δύναμη, ενώ κάποιος άλλος έχει στην ιδιοκτησία του την πλατφόρμα, το κοινό ή την εικόνα τους. Με ενδιαφέρει να δω τι συμβαίνει όταν οι γυναίκες έχουν στην κατοχή τους και τα τρία», είχε δηλώσει.Από την πλευρά του, ο Τιμ Στόκλι είχε επισημάνει: «Η Μέγκαν δεν δημιουργεί απλώς μια σελίδα στο Subs. Συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων και μας βοηθά να χτίσουμε την πλατφόρμα».Σύμφωνα με τη Daily Mail, το ενδιαφέρον του κοινού ήταν τόσο μεγάλο κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε η ιστοσελίδα τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας. «Συνεχίζετε να ρίχνετε την ιστοσελίδα. Εργάζονται σκληρά για να την επαναφέρουν», είχε γράψει η Φοξ στο Instagram.Η ηθοποιός χρεώνει τους συνδρομητές της 19,99 δολάρια τον μήνα, ενώ διαθέτει και αναρτήσεις με πρόσθετη χρέωση, οι τιμές των οποίων κυμαίνονται από 9,99 έως 299 δολάρια.Την ίδια τιμή μηνιαίας συνδρομής έχει ορίσει και ο Μικέλε Μορόνε, συμπρωταγωνιστής της Μέγκαν Φοξ στην ταινία «Subservience», ο οποίος προσφέρει επίσης αποκλειστικές αναρτήσεις με υψηλότερες χρεώσεις.

Ο Ιταλός ηθοποιός έγινε διεθνώς γνωστός μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο ερωτικό θρίλερ του Netflix «365 Days» και στις συνέχειές του. Ο Μορόνε συμμετείχε επίσης στην ταινία «The Housemaid» με τη Σίντνεϊ Σουίνι, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται στα γυρίσματα του σίκουελ.



Ανακοινώνοντας τη συνεργασία του με το Subs.com τον περασμένο μήνα, είχε γράψει: «Όλοι πιστεύουν ότι με γνωρίζουν. Μέσα από τις ταινίες, τις φωτογραφίες, τις διαφημιστικές συνεργασίες, τη μουσική, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης… Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχετε δει μόνο ένα κομμάτι του εαυτού μου. πάρχει ένας κόσμος που δεν μοιράζομαι με τον καθένα. Μια πιο προσωπική, πιο αυθεντική πλευρά μου. Χωρίς φίλτρα. Και αποφάσισα να ανοίξω αυτή την πόρτα για εσάς», είχε προσθέσει.