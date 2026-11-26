Διαψεύδει το Πεντάγωνο - Ο νόμος του 1950 δίνει στον Αμερικανό πρόεδρο ευρείες εξουσίες παρέμβασης στη λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων για λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για την αλλαγή ηγεσίας εταιρείας

περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στο διοικητικό συμβούλιο της



Στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου φέρονται να συμμετείχαν ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και ο αναπληρωτής του, Στιβ Φάινμπεργκ, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η Nvidia έχει καθοριστική σημασία για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.







Η νομοθεσία έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την κινητοποίηση ιδιωτικών επιχειρήσεων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ο νόμος είχε ενεργοποιηθεί για την παραγωγή αναπνευστήρων από την General Motors στη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.



Πώς θα μπορούσε να ασκηθεί πίεση στη Nvidia Παρότι η συγκεκριμένη νομοθεσία δεν προβλέπει σαφή διαδικασία για την τοποθέτηση ή την επαναφορά διευθύνοντος συμβούλου σε ιδιωτική επιχείρηση, κυβερνητικοί αξιωματούχοι φέρονται να εξέτασαν τη δυνατότητα αξιοποίησής της ως μέσου πίεσης προς το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia.



αναγκάσουν τη Nvidia να κατευθύνει μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της σε στρατιωτικά προγράμματα» ανέφερε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, υπό καθεστώς ανωνυμίας.



Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει τον παραγωγικό σχεδιασμό της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ, καθώς και την κερδοφορία της.



Δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς μεταφέρθηκε τελικά στη διοίκηση της Nvidia ούτε εάν η πρόταση για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου νόμου τέθηκε υπόψη του Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.



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Η προσωπική παρέμβαση Τραμπ και ο ρόλος του Βανς Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο αντιπρόεδρός του είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η επιστροφή του Χουάνγκ ήταν σημαντική τόσο για την αμερικανική οικονομία όσο και για τη σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών.



Καθώς το σκάνδαλο που οδήγησε στην απομάκρυνση του επικεφαλής της Nvidia προκαλούσε αναταράξεις στη χρηματιστηριακή αγορά, ο Τραμπ ζήτησε προσωπικά από τον Βανς να αναλάβει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την επαναφορά του.



Στις συντονισμένες επαφές κυβερνητικών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου συμμετείχαν, σύμφωνα με τις πηγές, τόσο ο Χέγκσεθ όσο και ο Φάινμπεργκ. Ο Χουάνγκ επέστρεψε τελικά στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia το πρωί της Δευτέρας.



Το ενδεχόμενο ενεργοποίησης ενός νόμου που χρονολογείται από τηνπροκειμένου να ασκηθεί πίεση στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia για την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, εξέτασαν ανώτατοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται η Washington Post.Στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου φέρονται να συμμετείχαν ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ,, και ο αναπληρωτής του, Στιβ Φάινμπεργκ, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η Nvidia έχει καθοριστική σημασία για τηντων Ηνωμένων Πολιτειών.Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ο Νόμος περί Αμυντικής Παραγωγής (Defense Production Act – DPA), που θεσπίστηκε το 1950 και παρέχει στον Αμερικανό πρόεδρο ευρείες εξουσίες παρέμβασης στην οικονομία, κυρίως σε περιόδους πολέμου ή έκτακτης ανάγκης.Η νομοθεσία έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την κινητοποίησημε σκοπό την κάλυψη των αναγκών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ο νόμος είχε ενεργοποιηθεί για την παραγωγή αναπνευστήρων από τηνστη διάρκεια τηςΠαρότι η συγκεκριμένη νομοθεσία δεν προβλέπει σαφή διαδικασία για την τοποθέτηση ή την επαναφορά διευθύνοντος συμβούλου σε ιδιωτική επιχείρηση, κυβερνητικοί αξιωματούχοι φέρονται να εξέτασαν τη δυνατότητα αξιοποίησής της ως μέσουπρος το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia.«Ουσιαστικά, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον νόμο για νανα κατευθύνει μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της σε» ανέφερε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, υπό καθεστώς ανωνυμίας.Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει τοντης εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ, καθώς και την κερδοφορία της.Δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς μεταφέρθηκε τελικά στη διοίκηση της Nvidia ούτε εάν η πρόταση για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου νόμου τέθηκε υπόψη του Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κυβερνητικά στελέχη υπογράμμισαν κατά τις επαφές τους τη σημασία της επιστροφής του Χουάνγκ για την αμερικανική εθνική ασφάλεια. Ωστόσο, πηγή με γνώση των θέσεων του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia ανέφερε ότι η εταιρεία δεν εξέλαβε τις συγκεκριμένες επισημάνσεις ως απειλή.Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο αντιπρόεδρός του είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η επιστροφή του Χουάνγκ ήταν σημαντική τόσο για την αμερικανική οικονομία όσο και για τη σταθεροποίηση τωνΚαθώς το σκάνδαλο που οδήγησε στην απομάκρυνση του επικεφαλής της Nvidia προκαλούσε αναταράξεις στη χρηματιστηριακή αγορά, ο Τραμπ ζήτησε προσωπικά από τον Βανς να αναλάβει ενεργό ρόλο στιςΣτις συντονισμένες επαφές κυβερνητικών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου συμμετείχαν, σύμφωνα με τις πηγές, τόσο ο Χέγκσεθ όσο και ο Φάινμπεργκ. Ο Χουάνγκ επέστρεψε τελικά στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia το πρωί της Δευτέρας.

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στο Πεντάγωνο τις ερωτήσεις σχετικά με την κυβερνητική στρατηγική, με αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας να διαψεύδει κατηγορηματικά τις πληροφορίες.



«Οι συζητήσεις που περιγράφονται μεταξύ ανώτατων στελεχών του υπουργείου δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ και καμία τέτοια πρόταση δεν υποβλήθηκε από τον υπουργό, τον αναπληρωτή υπουργό ή τον υφυπουργό», ανέφερε ο αξιωματούχος. Ο εκπρόσωπος της Nvidia, Πάτρικ Ράδερφορντ, αρνήθηκε να σχολιάσει.



Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της στρατιωτικής στρατηγικής των ΗΠΑ Υπό την ηγεσία του Χέγκσεθ, το Πεντάγωνο έχει αναγάγει την ανάπτυξη δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης σε βασικό πυλώνα της στρατιωτικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών.



Σε υπόμνημα που εξέδωσε στις αρχές του έτους, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας ζήτησε τη μετατροπή των ενόπλων δυνάμεων σε μια δύναμη που θα θέτει την τεχνητή νοημοσύνη σε πρώτη προτεραιότητα, επισημαίνοντας ότι «ο πόλεμος με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η ανάπτυξη δυνατοτήτων που βασίζονται σε αυτήν θα επαναπροσδιορίσουν τον χαρακτήρα των στρατιωτικών υποθέσεων κατά την επόμενη δεκαετία».