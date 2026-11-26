Πώς θα γίνει η ανταλλαγή των τίτλων

Οι εταίροι της κοινοπραξίας και οι αποχωρήσεις

Ο ρόλος του DFC και οι προηγούμενες προσφορές

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε αρχικά απορρίψει την πρόταση της κοινοπραξίας για ανταλλαγή τίτλων, η οποία στη συνέχεια εξασφάλισε τη στήριξη τουΟι τίτλοι της Lukoil που θα χρησιμοποιηθούν στη συναλλαγή αγοράστηκαν από αμερικανικά και βρετανικά επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και από αμερικανικές θεματοφύλακες τράπεζες που τους κατείχαν για λογαριασμό ιδιωτών επενδυτών.Πολλοί διεθνείς επενδυτές κατείχαν μετοχές τηςεπειδή η εταιρεία συμμετείχε σε μεγάλους χρηματιστηριακούς δείκτες αναδυόμενων αγορών. Οι μετοχές αυτές πάγωσαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και η λογιστική τους αξία μειώθηκε.«Ουσιαστικά ανταλλάσσουμε μετοχές που δεν έχουν αξία για τους Αμερικανούς με μετρητά που επιστρέφουν σε αυτούς», δήλωσε ο Μπόελι, διευθύνων σύμβουλος και ιδιοκτήτης της Έλντριτζ, εταιρείας συμμετοχών στους κλάδους της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και των ασφαλίσεων, με κεφάλαιαυπό διαχείριση. Παράλληλα, τόνισε ότι οι μετοχές ανταλλάσσονται με «ένα χαρτοφυλάκιο πραγματικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκεται στον εξαιρετικά σημαντικό Μεσαίο Διάδρομο, ο οποίος συνδέει την Κεντρική Ασία με την Ευρώπη και περνά νότια της Ρωσίας και βόρεια του Ιράν».Οι μετοχές που θα χρησιμοποιηθούν στην ανταλλαγή θα παραμείνουν σε δεσμευμένο λογαριασμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της έγκρισης του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο έκτακτου οικονομικού οφέλους για τηαπό τη συναλλαγή.Ο Μπόελι εκτίμησε ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής μπορεί να χρειαστεί έως έναν χρόνο και πρόσθεσε ότι το νέο επιχειρηματικό σχήμα θα μετονομαστεί. Δεν αποκάλυψε τα ποσοστά των τεσσάρων εταίρων της κοινοπραξίας, στους οποίους συγκαταλέγονται η αμερικανική τράπεζακαι η, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.Την περασμένη εβδομάδα αποχώρησαν από την κοινοπραξία δύο άλλοι εταίροι, οι Συροκαταριανοί αδελφοίκαι ημε έδρα το Άμπου Ντάμπι.Οι επιχειρηματικοί δεσμοί των αποχωρησάντων επενδυτών με τονγαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσαν να προσελκύσουν τον έλεγχο των Δημοκρατικών, οι οποίοι θα έχουν τον έλεγχο του Κογκρέσου την επόμενη χρονιά. Ο DFC έχει πρόσφατα αποστασιοποιηθεί από άλλες συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται οι γιοι του Τραμπ.Η αποχώρηση των αδελφών αλ Χαγιάτ επιβεβαιώθηκε, ενώ η IHC δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Ερωτηθείς για τις αποχωρήσεις, ο Μπόελι είπε ότι η σύνθεση της κοινοπραξίας είχε αλλάξει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και ότι η συναλλαγή θα προχωρήσει με το σημερινό σχήμα.Ο Μπόελι, ο οποίος κατέχει μερίδια στουςκαι στουςκαι μέχρι πρόσφατα κατείχε μειοψηφικό ποσοστό στην ποδοσφαιρική ομάδα της Τσέλσι, έδωσε πέρυσι 1 εκατ. δολάρια στη, πολιτική επιτροπή που συνδέεται με τον Τραμπ. Φέτος έκανε μικρότερες δωρεές στις προεκλογικές εκστρατείες τεσσάρων Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, ενώ στο παρελθόν είχε κάνει μικρότερες δωρεές και σε υποψηφίους των Δημοκρατικών.Κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, ο DFC έχει δώσει μεγαλύτερο βάρος στην ενέργεια, στα κρίσιμα ορυκτά και στις τηλεπικοινωνίες. Η συμμετοχή του στη συμφωνία δείχνει πώς η αμερικανική κυβέρνηση παρεμβαίνει σε στρατηγικούς κλάδους αποκτώντας μερίδια σε σημαντικές επιχειρήσεις. Ο οργανισμός είχε πραγματοποιήσει ορισμένες επενδύσεις με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και επί προεδρίαςΟ DFC είχε συνομιλήσει με διάφορους ενδιαφερομένους, μεταξύ των οποίων η, ηκαι ο όμιλος, για την πιθανή εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της Lukoil. Σύμφωνα με αξιωματούχο του οργανισμού, οι ιδιώτες επενδυτές επιζητούσαν την κάλυψη που θα τους παρείχε η συμμετοχή της αμερικανικής κυβέρνησης ως εταίρου.Άλλοι διεκδικητές είχαν προηγουμένως υπογράψει συμφωνίες με τηγια το χαρτοφυλάκιο, χωρίς να ολοκληρώσουν την εξαγορά. Η, η οποία μετονομάστηκε σε, ανακοίνωσε το 2025 ότι η Lukoil είχε αποδεχθεί την προσφορά της, αλλά την απέσυρε όταν ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικώντη χαρακτήρισεΟ όμιλος Κάρλαϊλ ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι είχε υπογράψει συμφωνία, αλλά δεν έλαβε άδεια από το OFAC.