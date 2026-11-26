Ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι συμφώνησε να αποκτήσει τα διεθνή στοιχεία της Lukoil με την αρωγή της Ουάσινγκτον
Ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι συμφώνησε να αποκτήσει τα διεθνή στοιχεία της Lukoil με την αρωγή της Ουάσινγκτον
Κοινοπραξία υπό τον Τοντ Μπόελι συμφώνησε να ανταλλάξει τίτλους της Lukoil αξίας 10 δισ. δολαρίων με το διεθνές χαρτοφυλάκιο της ρωσικής εταιρείας, το οποίο αποτιμάται σε περίπου 16 δισ. δολάρια - Εκκρεμεί η έγκριση της Ουάσινγκτον, που θα έχει μερίδιο στα μελλοντικά κέρδη της εταιρείας
Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Τοντ Μπόελι ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι υπέγραψε συμφωνία με τη Lukoil για την απόκτηση των διεθνών ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας, η οποία τελεί υπό κυρώσεις. Στην κοινοπραξία που θα αναλάβει την εξαγορά συμμετέχει ο αμερικανικός κρατικός οργανισμός χρηματοδότησης διεθνούς ανάπτυξης (DFC).
Η συμφωνία, η οποία έρχεται έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν περισσότερο από έναν χρόνο, προβλέπει την ανταλλαγή τίτλων της Lukoil αξίας 10 δισ. δολαρίων με τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, όπως ανέφεραν ο Μπόελι και αξιωματούχος του DFC.
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, το οποίο επέβαλε κυρώσεις στη Lukoil τον Οκτώβριο του 2025, θα εξετάσει τη συμφωνία προκειμένου να διασφαλίσει ότι προστατεύεται η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.
«Η μεταβίβαση στρατηγικών ενεργειακών υποδομών σε αμερικανικά χέρια ή σε εταίρους από συμμαχικές χώρες αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης», δήλωσε αξιωματούχος του DFC, του επενδυτικού βραχίονα της αμερικανικής κυβέρνησης στο εξωτερικό.
Το ποσοστό συμμετοχής του DFC δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί. Η συμμετοχή θα δίνει στις ΗΠΑ ρόλο στο διοικητικό συμβούλιο και μερίδιο από τα μελλοντικά κέρδη, αφού πρώτα οι ιδιώτες επενδυτές της κοινοπραξίας ανακτήσουν τα κεφάλαιά τους και λάβουν τη συμφωνημένη απόδοση.
Η συμφωνία χρειάζεται την έγκριση του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών. Ο πλήρης έλεγχος ενδέχεται να διαρκέσει αρκετό χρόνο λόγω της έκτασης του διεθνούς χαρτοφυλακίου της Lukoil.
Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επίσης διυλιστήρια στην Ολλανδία, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, καθώς και μεγάλο δίκτυο πρατηρίων καυσίμων με παρουσία και στις ΗΠΑ. Ο Μπόελι επισήμανε ότι η αποτίμηση μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών του πετρελαίου.
Η συμφωνία, η οποία έρχεται έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν περισσότερο από έναν χρόνο, προβλέπει την ανταλλαγή τίτλων της Lukoil αξίας 10 δισ. δολαρίων με τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, όπως ανέφεραν ο Μπόελι και αξιωματούχος του DFC.
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, το οποίο επέβαλε κυρώσεις στη Lukoil τον Οκτώβριο του 2025, θα εξετάσει τη συμφωνία προκειμένου να διασφαλίσει ότι προστατεύεται η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.
Μερίδιο στα μελλοντικά κέρδη για τις ΗΠΑΕφόσον εγκριθεί η συμφωνία, η Ουάσινγκτον θα λάβει μερίδιο από τα μελλοντικά κέρδη. Σύμφωνα με τον Μπόελι και τον αξιωματούχο του DFC, η συναλλαγή θα συμβάλει στις προσπάθειες να περιοριστεί η δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία και να ενισχυθεί η αμερικανική επιρροή σε στρατηγικές αγορές όπου σήμερα έχει παρουσία η Ρωσία.
«Η μεταβίβαση στρατηγικών ενεργειακών υποδομών σε αμερικανικά χέρια ή σε εταίρους από συμμαχικές χώρες αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης», δήλωσε αξιωματούχος του DFC, του επενδυτικού βραχίονα της αμερικανικής κυβέρνησης στο εξωτερικό.
Το ποσοστό συμμετοχής του DFC δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί. Η συμμετοχή θα δίνει στις ΗΠΑ ρόλο στο διοικητικό συμβούλιο και μερίδιο από τα μελλοντικά κέρδη, αφού πρώτα οι ιδιώτες επενδυτές της κοινοπραξίας ανακτήσουν τα κεφάλαιά τους και λάβουν τη συμφωνημένη απόδοση.
Η συμφωνία χρειάζεται την έγκριση του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών. Ο πλήρης έλεγχος ενδέχεται να διαρκέσει αρκετό χρόνο λόγω της έκτασης του διεθνούς χαρτοφυλακίου της Lukoil.
Το χαρτοφυλάκιο των 16 δισ. δολαρίων σε περίπου 40 χώρεςΤο διεθνές χαρτοφυλάκιο της Lukoil αποτιμάται σε περίπου 16 δισ. δολάρια και καλύπτει δραστηριότητες σε περίπου 40 χώρες. Περιλαμβάνει πετρελαϊκά κοιτάσματα στο Αζερμπαϊτζάν, στο Καζακστάν και σε άλλες εννέα χώρες, με συνολική παραγωγή περίπου 350.000 βαρελιών ημερησίως.
Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επίσης διυλιστήρια στην Ολλανδία, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, καθώς και μεγάλο δίκτυο πρατηρίων καυσίμων με παρουσία και στις ΗΠΑ. Ο Μπόελι επισήμανε ότι η αποτίμηση μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών του πετρελαίου.
Πώς θα γίνει η ανταλλαγή των τίτλωνΤο αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε αρχικά απορρίψει την πρόταση της κοινοπραξίας για ανταλλαγή τίτλων, η οποία στη συνέχεια εξασφάλισε τη στήριξη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι τίτλοι της Lukoil που θα χρησιμοποιηθούν στη συναλλαγή αγοράστηκαν από αμερικανικά και βρετανικά επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και από αμερικανικές θεματοφύλακες τράπεζες που τους κατείχαν για λογαριασμό ιδιωτών επενδυτών.
Πολλοί διεθνείς επενδυτές κατείχαν μετοχές της Lukoil επειδή η εταιρεία συμμετείχε σε μεγάλους χρηματιστηριακούς δείκτες αναδυόμενων αγορών. Οι μετοχές αυτές πάγωσαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και η λογιστική τους αξία μειώθηκε.
«Ουσιαστικά ανταλλάσσουμε μετοχές που δεν έχουν αξία για τους Αμερικανούς με μετρητά που επιστρέφουν σε αυτούς», δήλωσε ο Μπόελι, διευθύνων σύμβουλος και ιδιοκτήτης της Έλντριτζ, εταιρείας συμμετοχών στους κλάδους της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και των ασφαλίσεων, με κεφάλαια 75 δισ. δολαρίων υπό διαχείριση. Παράλληλα, τόνισε ότι οι μετοχές ανταλλάσσονται με «ένα χαρτοφυλάκιο πραγματικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκεται στον εξαιρετικά σημαντικό Μεσαίο Διάδρομο, ο οποίος συνδέει την Κεντρική Ασία με την Ευρώπη και περνά νότια της Ρωσίας και βόρεια του Ιράν».
Οι μετοχές που θα χρησιμοποιηθούν στην ανταλλαγή θα παραμείνουν σε δεσμευμένο λογαριασμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της έγκρισης του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο έκτακτου οικονομικού οφέλους για τη Lukoil από τη συναλλαγή.
Οι εταίροι της κοινοπραξίας και οι αποχωρήσειςΟ Μπόελι εκτίμησε ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής μπορεί να χρειαστεί έως έναν χρόνο και πρόσθεσε ότι το νέο επιχειρηματικό σχήμα θα μετονομαστεί. Δεν αποκάλυψε τα ποσοστά των τεσσάρων εταίρων της κοινοπραξίας, στους οποίους συγκαταλέγονται η αμερικανική τράπεζα Xtellus Partners και η Catena Investment Holding, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Την περασμένη εβδομάδα αποχώρησαν από την κοινοπραξία δύο άλλοι εταίροι, οι Συροκαταριανοί αδελφοί αλ Χαγιάτ και η International Holding Company (IHC), με έδρα το Άμπου Ντάμπι.
Οι επιχειρηματικοί δεσμοί των αποχωρησάντων επενδυτών με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσαν να προσελκύσουν τον έλεγχο των Δημοκρατικών, οι οποίοι θα έχουν τον έλεγχο του Κογκρέσου την επόμενη χρονιά. Ο DFC έχει πρόσφατα αποστασιοποιηθεί από άλλες συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται οι γιοι του Τραμπ.
Η αποχώρηση των αδελφών αλ Χαγιάτ επιβεβαιώθηκε, ενώ η IHC δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Ερωτηθείς για τις αποχωρήσεις, ο Μπόελι είπε ότι η σύνθεση της κοινοπραξίας είχε αλλάξει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και ότι η συναλλαγή θα προχωρήσει με το σημερινό σχήμα.
Ο Μπόελι, ο οποίος κατέχει μερίδια στους Λος Άντζελες Λέικερς και στους Λος Άντζελες Ντότζερς και μέχρι πρόσφατα κατείχε μειοψηφικό ποσοστό στην ποδοσφαιρική ομάδα της Τσέλσι, έδωσε πέρυσι 1 εκατ. δολάρια στη MAGA Inc, πολιτική επιτροπή που συνδέεται με τον Τραμπ. Φέτος έκανε μικρότερες δωρεές στις προεκλογικές εκστρατείες τεσσάρων Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, ενώ στο παρελθόν είχε κάνει μικρότερες δωρεές και σε υποψηφίους των Δημοκρατικών.
Ο ρόλος του DFC και οι προηγούμενες προσφορέςΚατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, ο DFC έχει δώσει μεγαλύτερο βάρος στην ενέργεια, στα κρίσιμα ορυκτά και στις τηλεπικοινωνίες. Η συμμετοχή του στη συμφωνία δείχνει πώς η αμερικανική κυβέρνηση παρεμβαίνει σε στρατηγικούς κλάδους αποκτώντας μερίδια σε σημαντικές επιχειρήσεις. Ο οργανισμός είχε πραγματοποιήσει ορισμένες επενδύσεις με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.
Ο DFC είχε συνομιλήσει με διάφορους ενδιαφερομένους, μεταξύ των οποίων η Chevron, η Γκλένκορ και ο όμιλος Κάρλαϊλ, για την πιθανή εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της Lukoil. Σύμφωνα με αξιωματούχο του οργανισμού, οι ιδιώτες επενδυτές επιζητούσαν την κάλυψη που θα τους παρείχε η συμμετοχή της αμερικανικής κυβέρνησης ως εταίρου.
Άλλοι διεκδικητές είχαν προηγουμένως υπογράψει συμφωνίες με τη Lukoil για το χαρτοφυλάκιο, χωρίς να ολοκληρώσουν την εξαγορά. Η Γκάνβορ, η οποία μετονομάστηκε σε Σεντάλιον, ανακοίνωσε το 2025 ότι η Lukoil είχε αποδεχθεί την προσφορά της, αλλά την απέσυρε όταν ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ τη χαρακτήρισε «μαριονέτα του Κρεμλίνου». Ο όμιλος Κάρλαϊλ ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι είχε υπογράψει συμφωνία, αλλά δεν έλαβε άδεια από το OFAC.
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