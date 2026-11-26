εξέφρασε η Ελένη Μενεγάκη , αποφεύγοντας ωστόσο να απαντήσει αν θα υπάρξει κάποιο πρόσωπο που θα ακολουθήσει την πορεία της.





Η Ελένη Μενεγάκη αναφέρθηκε ακόμη στη σχέση που έχει αναπτύξει με το τηλεοπτικό κοινό, τονίζοντας ότι έχει κρατήσει όμορφες αναμνήσεις από τη μακρά διαδρομή της στην ιδιωτική τηλεόραση.



Παράλληλα, θυμήθηκε τις συνθήκες που επικρατούσαν όταν ξεκίνησε, με λιγότερα κανάλια και περισσότερο χρόνο για τους ανθρώπους της τηλεόρασης να εξελιχθούν και να μάθουν τη δουλειά: «Χαίρομαι που σας λείπω. Σας αγαπώ πολύ, σας σκέφτομαι και εγώ κάποιες στιγμές, κάποιες άλλες στιγμές όχι. Όπως είπα και στον φίλο μου τον Δήμο Βερύκιο, που τον βρήκα τυχαία σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά, του είπα με λίγα λόγια αυτό που θα πω και σε εσάς. Έχω περάσει περάσει φανταστικά μέσα στην τηλεόραση. Την έχω γευτεί, μέσα από την ιδιωτική φυσικά τηλεόραση, από τα γενοφάσκια της και έχω περάσει του ονείρου. Από την άποψη ότι όταν εγώ ξεκίνησα υπήρχε πάρα πολλή υπομονή στην τηλεόραση. Δύο κανάλια ήταν. Οπότε μπορούσες να πάρεις τον χρόνο σου, να μάθεις να ξεπεράσεις τις φοβίες σου, να σε προσέξουν, να μάθεις από τους άλλους, να κάνεις αυτό που έκανα εγώ, τρεις δεκαετίες γεμάτες με πράγματα που μου άρεσαν. Δεν ήρθα ποτέ σε δύσκολη θέση, γιατί την εκπομπή που επέλεξα, επέλεξα και να μείνω μαζί της, χωρίς να δοκιμάσω ποτέ κάτι άλλο, δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος. Αυτό ήθελα, αυτό έπραξα. Η ιστορία θα τα πει τα υπόλοιπα. Έκανα λοιπόν μια εκπομπή που έγινε ένα με μένα. Όλο αυτό με οδήγησε να έχω έναν πολύ ωραίο δρόμο. Έχω γελάσει πολύ. Το ευχαριστιόμασταν, πέρασα από τα αθώα χρόνια της τηλεόρασης».



Σχολιάζοντας τη σημερινή εικόνα της τηλεόρασης, η παρουσιάστρια σημείωσε ότι το μέσο μεταβάλλεται διαρκώς, όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους και τους υπόλοιπους επαγγελματικούς χώρους, εκτιμώντας ότι οι αλλαγές θα συνεχιστούν: «Τι έχει σήμερα η τηλεόραση; Άκου να δεις. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι μέσα στα χρόνια αλλάζουμε, αλλάζει ο χαρακτήρας σε όλους τους χώρους και στην τηλεόραση αλλάζει και εξελίσσεται και αλλάζει και βλέπεις πιο πολύ το ένα, πιο λίγο το άλλο και θα ξανά αλλάξει, ρε παιδιά. Έτσι είναι».



Τέλος, μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει σήμερα την καθημερινότητά της, ανέφερε ότι επιλέγει να ακολουθεί τις επιθυμίες της και να διατηρεί την ανεξαρτησία της, χωρίς να αισθάνεται ότι κάποιος άλλος καθορίζει τις επιλογές της: «Κάνω τα πράγματα έτσι όπως με πάει εμένα το μέσα μου, έχω ανάλαφρη ζωή γιατί δεν έχει μπει ένας άλλος να με καθοδηγεί πώς πρέπει να φέρομαι. Επιλέγω τη ζωή μου να είναι έτσι, άρα δεν έχω κάτι που να με ζορίζει».

Τη νοσταλγία της για την τηλεόρασηΤο απόγευμα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια συντόνισε εκδήλωση που είχε ως θέμα την ολιστική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη, η Ελένη Μενεγάκη εξήγησε ότι δεν είχε άγχος για την παρουσίαση, καθώς πρόκειται για μια δουλειά που κάνει από νεαρή ηλικία.Όπως είπε: «Για την παρουσίαση δεν είχα άγχος, γιατί η παρουσίαση είναι η δουλειά που κάνω από 20 χρονών. Είχα άγχος όμως ξέροντας ότι θα ξαναδώ πάρα πολύ κόσμο που από τη μία χαίρομαι που θα ξαναδώ, αλλά που δεν ξέρω τι μπορεί να θέλει κανείς να μάθει από μένα μετά από δυόμισι χρόνια που είμαι μακριά από την τηλεόραση».Αναφερόμενη στην καθημερινότητά της μακριά από την τηλεόραση, η παρουσιάστρια παραδέχτηκε ότι κάποιες φορές της λείπει η δουλειά της, χωρίς ωστόσο να αποτελεί καθημερινή της σκέψη: «Κάποιες φορές μου λείπει η τηλεόραση, δεν μπορώ να σας πω όμως ότι είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι καθημερινά. Έχει αλλάξει η ισορροπία της ημέρας. Δεν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρωινό μου ελεύθερο. Κάνω αυτά που κάνει κάθε μάνα. Θα ξυπνήσω το πρωί, έχω τη μικρή μου ακόμα στο σπίτι, θα της ετοιμάσω το πρωινό της, φαγητό να πάρει στο σχολείο. Μόλις φύγει το παιδί χαζεύω και βλέπω τα κανάλια. Δεν είναι όμως κάθε μέρα ίδια. Αυτό που έχει αλλάξει πιο πολύ είναι ότι κάνω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Θέλω να ταξιδέψω; Φύγαμε».Σε ερώτηση για το αν θα υπάρξει στο μέλλον κάποια άλλη παρουσιάστρια με αντίστοιχη πορεία και παρουσία στην τηλεόραση, η ίδια απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη ή σύγκριση: «Δεν μπορώ να πω αν θα υπάρξει άλλη Ελένη Μενεγάκη. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα πει κάτι τέτοιο».