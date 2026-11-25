Από την αγαπημένη μας μουσική και τις στιγμές χαλάρωσης μέχρι τη βραδινή κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι, η Sonos επαναπροσδιορίζει τον ήχο του σύγχρονου σπιτιού μέσα από ένα ενιαίο, ασύρματο και επεκτάσιμο οικοσύστημα, που αλλάζει τη ζωή μας.
Έβαλαν... νερό στο κρασί τους Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί: Έκλεισε με συμβιβασμό η μακρά διαμάχη του πρώην ζεύγους για το Chateau Miraval στη Γαλλία
Έβαλαν... νερό στο κρασί τους Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί: Έκλεισε με συμβιβασμό η μακρά διαμάχη του πρώην ζεύγους για το Chateau Miraval στη Γαλλία
Οι δύο πλευρές δεν θέλησαν να κάνουν δηλώσεις ούτε έδωσαν στη δημοσιότητα τους όρους της συμφωνίας
Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί έδωσαν συμβιβαστικό τέλος στη μακροχρόνια διαμάχη τους σχετικά με την πώληση ενός οινοποιείου στη Γαλλία, μια δικαστική υπόθεση που έδωσε την ευκαιρία στην ηθοποιό να κατηγορήσει τον πρώην σύζυγό της για κακοποίηση της ίδιας και των παιδιών τους.
Το Hollywood Reporter αναφέρει ότι και οι δύο πλευρές προχώρησαν την Τετάρτη στην απόσυρση των αγωγών που είχαν καταθέσει η μία σε βάρος της άλλης. Οι όροι του διακανονισμού δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ενώ και οι εκπρόσωποί τους δεν θέλησαν να σχολιάσουν τη συμφωνία.
Το λαμπερό χολιγουντιανό ζευγάρι είχε αγοράσει το 2008 το οινοποιείο Château Miraval, έκτασης 1.200 στρεμμάτων στη νότια Γαλλία, όπου και παντρεύτηκαν. Η Τζολί σχεδίαζε να πουλήσει το μερίδιό της στον Πιτ μετά το διαζύγιό τους, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.
Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν λόγω της επιμονής του να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας που θα της απαγόρευε να δημοσιοποιήσει τους ισχυρισμούς για κακοποίηση που οδήγησαν στο χωρισμό τους. Η Τζολί αρνήθηκε το αίτημα και, αντ’ αυτού, σύναψε συμφωνία ύψους 64 εκατομμυρίων δολαρίων με τον δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα των αλκοολούχων ποτών Γιούρι Σέφλερ για το μερίδιό της στο οινοποιείο.
Το 2022 ο Πιτ κατέθεσε αγωγή ισχυριζόμενος ότι η ηθοποιός αθέτησε άγραφη συμφωνία σύμφωνα με την οποία δεν θα πωλούσαν τα μερίδιά τους στην επιχείρηση χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου.
Αυτό οδήγησε σε νέα αγωγή από την Τζολί, η οποία δημοσιοποίησε για πρώτη φορά ισχυρισμούς κακοποίησης εναντίον του Πιτ. Η ηθοποιός αναφερόταν σε περιστατικό που έλαβε χώρα το 2016 σε ιδιωτικό αεροπλάνο, κατά την οποία ισχυρίστηκε ότι ο ηθοποιός «την άρπαξε από το κεφάλι και την ταρακούνησε», πήγε να πνίξει ένα από τα παιδιά τους και «χτύπησε το άλλο στο πρόσωπο».
Η πλευρά του Πιτ αρνήθηκε τις καταγγελίες και μίλησε για «εντελώς αναληθή γεγονότα».
Το FBI διερεύνησε το περιστατικό 2016, αλλά αρνήθηκε να ασκήσει δίωξη.
Το Hollywood Reporter αναφέρει ότι και οι δύο πλευρές προχώρησαν την Τετάρτη στην απόσυρση των αγωγών που είχαν καταθέσει η μία σε βάρος της άλλης. Οι όροι του διακανονισμού δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ενώ και οι εκπρόσωποί τους δεν θέλησαν να σχολιάσουν τη συμφωνία.
Το λαμπερό χολιγουντιανό ζευγάρι είχε αγοράσει το 2008 το οινοποιείο Château Miraval, έκτασης 1.200 στρεμμάτων στη νότια Γαλλία, όπου και παντρεύτηκαν. Η Τζολί σχεδίαζε να πουλήσει το μερίδιό της στον Πιτ μετά το διαζύγιό τους, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.
Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν λόγω της επιμονής του να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας που θα της απαγόρευε να δημοσιοποιήσει τους ισχυρισμούς για κακοποίηση που οδήγησαν στο χωρισμό τους. Η Τζολί αρνήθηκε το αίτημα και, αντ’ αυτού, σύναψε συμφωνία ύψους 64 εκατομμυρίων δολαρίων με τον δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα των αλκοολούχων ποτών Γιούρι Σέφλερ για το μερίδιό της στο οινοποιείο.
Το 2022 ο Πιτ κατέθεσε αγωγή ισχυριζόμενος ότι η ηθοποιός αθέτησε άγραφη συμφωνία σύμφωνα με την οποία δεν θα πωλούσαν τα μερίδιά τους στην επιχείρηση χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου.
Αυτό οδήγησε σε νέα αγωγή από την Τζολί, η οποία δημοσιοποίησε για πρώτη φορά ισχυρισμούς κακοποίησης εναντίον του Πιτ. Η ηθοποιός αναφερόταν σε περιστατικό που έλαβε χώρα το 2016 σε ιδιωτικό αεροπλάνο, κατά την οποία ισχυρίστηκε ότι ο ηθοποιός «την άρπαξε από το κεφάλι και την ταρακούνησε», πήγε να πνίξει ένα από τα παιδιά τους και «χτύπησε το άλλο στο πρόσωπο».
Η πλευρά του Πιτ αρνήθηκε τις καταγγελίες και μίλησε για «εντελώς αναληθή γεγονότα».
Το FBI διερεύνησε το περιστατικό 2016, αλλά αρνήθηκε να ασκήσει δίωξη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα