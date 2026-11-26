Από την αγαπημένη μας μουσική και τις στιγμές χαλάρωσης μέχρι τη βραδινή κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι, η Sonos επαναπροσδιορίζει τον ήχο του σύγχρονου σπιτιού μέσα από ένα ενιαίο, ασύρματο και επεκτάσιμο οικοσύστημα, που αλλάζει τη ζωή μας.
H δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας για τον αγώνα με τη Γεωργία
H δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας για τον αγώνα με τη Γεωργία
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γεωργίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Βασίλη Σπανούλη να γνωστοποιεί τη δωδεκάδα που θα έχει στη διάθεσή του
Η Εθνική Ανδρών έχει μπροστά της, την πιο σημαντική της αναμέτρηση, μέχρι την επόμενη, αντιμετωπίζοντας απόψε (26/11, 20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) τη Γεωργία, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.
Η ελληνική ομάδα επιθυμεί να συνεχίσει στο δρόμο των επιτυχιών, μετά τη σημαντική νίκη στο ίδιο γήπεδο με 108-106 κόντρα στην Ισπανία στο προηγούμενο «παράθυρο», ώστε να φτάσει ακόμη πιο κοντά στο να πάρει το δρόμο για το Κατάρ, μετρώντας αυτή τη στιγμή 4-4 σε οκτώ αγώνες, ενώ τρεις μέρες αργότερα (29/11, 19:00) θα αγωνιστεί στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα απέναντι στην Ισπανία.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, θα έχει στη διάθεσή του για τη δωδεκάδα της αναμέτρησης, τους Τάιλερ Ντόρσεϊ (Ολυμπιακός), Μιχάλη Λούντζη (Μαρούσι), Βασίλη Τολιόπουλο (Άρη), Νίκο Χουγκάζ (ΠΑΟΚ), Παναγιώτη Καλαϊτζάκη (Παναθηναϊκός), Κώστα Παπανικολάου (Ολυμπιακός), Όμηρο Νετζήπογλου (Ολυμπιακός), Αντώνη Καραγιαννίδη (Ολυμπιακός), Κώστα Αντετοκούνμπο (Άρης), Θανάση Αντετοκούνμπο (Άρης), Ντίνο Μήτογλου (Παναθηναϊκός) και Αλέξανδρο Νικολαΐδη (Περιστέρι).
Η Γεωργία, στην αντίπερα όχθη, θα έχει στη διάθεσή της, τους Αλεξάντρε Μερκβιλάτζε (Γκρόνινγκεν), Μαρκίζ Ριντ (Μπαχτσεσεχίρ), Ράτι Αντρονικασβίλι (Ανδόρα), Κάκαμπερ Τζιντσαράτζε (Μαργκβέτι), Γκιόργκι Κομπακίτζε (VSA), Ουίλι Ισιάνι (Κουτάισι), Ντούντα Σανάτζε (Μαγιόρκα), Γκιόργκι Τζουρτζιλάτζε (Καβκάσια), Γκεόργκε Κορσάντια (Αλικάντε), Αλεξάντρε Πεβάτζε (Τιζόνα), Τορνίκε Σενγκέλια (Ντουμπάι) και Γκιόργκι Οχκικίτζε (Μπατούμι).
Το πρόγραμμα του ομίλου (26/11):
Μαυροβούνιο-Ισπανία 19:00
Ελλάδα-Γεωργία 20:00
Πορτογαλία-Ουκρανία 21:00
Βαθμολογία
1. Ουκρανία 6-2
Η ελληνική ομάδα επιθυμεί να συνεχίσει στο δρόμο των επιτυχιών, μετά τη σημαντική νίκη στο ίδιο γήπεδο με 108-106 κόντρα στην Ισπανία στο προηγούμενο «παράθυρο», ώστε να φτάσει ακόμη πιο κοντά στο να πάρει το δρόμο για το Κατάρ, μετρώντας αυτή τη στιγμή 4-4 σε οκτώ αγώνες, ενώ τρεις μέρες αργότερα (29/11, 19:00) θα αγωνιστεί στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα απέναντι στην Ισπανία.
𝗚𝗮𝗺𝗲𝗗𝗮𝘆 FIBA World Cup 2027 Qualifiers 🇬🇷 🆚 🇬🇪 🕗 20:00 📍 Telekom Center Athens 🖥️ ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ 🎫 Εισιτήρια εδώ: https://t.co/zxHhssWy4G #FIBAWC #StepItUpHellas @FIBAWC #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 https://t.co/aYVvg6AeRV— HellenicBF (@HellenicBF) November 26, 2026
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, θα έχει στη διάθεσή του για τη δωδεκάδα της αναμέτρησης, τους Τάιλερ Ντόρσεϊ (Ολυμπιακός), Μιχάλη Λούντζη (Μαρούσι), Βασίλη Τολιόπουλο (Άρη), Νίκο Χουγκάζ (ΠΑΟΚ), Παναγιώτη Καλαϊτζάκη (Παναθηναϊκός), Κώστα Παπανικολάου (Ολυμπιακός), Όμηρο Νετζήπογλου (Ολυμπιακός), Αντώνη Καραγιαννίδη (Ολυμπιακός), Κώστα Αντετοκούνμπο (Άρης), Θανάση Αντετοκούνμπο (Άρης), Ντίνο Μήτογλου (Παναθηναϊκός) και Αλέξανδρο Νικολαΐδη (Περιστέρι).
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Γεωργία, στην αντίπερα όχθη, θα έχει στη διάθεσή της, τους Αλεξάντρε Μερκβιλάτζε (Γκρόνινγκεν), Μαρκίζ Ριντ (Μπαχτσεσεχίρ), Ράτι Αντρονικασβίλι (Ανδόρα), Κάκαμπερ Τζιντσαράτζε (Μαργκβέτι), Γκιόργκι Κομπακίτζε (VSA), Ουίλι Ισιάνι (Κουτάισι), Ντούντα Σανάτζε (Μαγιόρκα), Γκιόργκι Τζουρτζιλάτζε (Καβκάσια), Γκεόργκε Κορσάντια (Αλικάντε), Αλεξάντρε Πεβάτζε (Τιζόνα), Τορνίκε Σενγκέλια (Ντουμπάι) και Γκιόργκι Οχκικίτζε (Μπατούμι).
Το πρόγραμμα του ομίλου (26/11):
Μαυροβούνιο-Ισπανία 19:00
Ελλάδα-Γεωργία 20:00
Πορτογαλία-Ουκρανία 21:00
Βαθμολογία
1. Ουκρανία 6-2
2. Ισπανία 5-3
3. Γεωργία 5-3
4. Πορτογαλία 4-4
5. Ελλάδα 4-4
6. Μαυροβούνιο 4-4
3. Γεωργία 5-3
4. Πορτογαλία 4-4
5. Ελλάδα 4-4
6. Μαυροβούνιο 4-4
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα