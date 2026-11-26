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Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό ζουν τον έρωτά τους στην Ευρώπη: Το ταξίδι με τρένο, η selfie με τον Μακρόν και το... τάβλι, δείτε φωτογραφίες
Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό ζουν τον έρωτά τους στην Ευρώπη: Το ταξίδι με τρένο, η selfie με τον Μακρόν και το... τάβλι, δείτε φωτογραφίες
«Η πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση του καρέ», έγραψε η Κέιτι Πέρι στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram
Τον έρωτά τους ανά τον κόσμο συνεχίζουν να ζουν Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό.
Αυτή τη φορά το ζευγάρι βρέθηκε στην Ιταλία με την 42χρονη τραγουδίστρια να δημοσιεύει φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι της με τον 54χρονο πρώην πρωθυπουργό του Καναδά.
Πέρι και Τριντό ταξίδεψαν με τρένο από Παρίσι προς Βενετία, έπαιξαν παιχνίδια με χαρτιά αλλά και... τάβλι.
Η Κέιτι Πέρι χαλάρωσε σε μια μπανιέρα, μπροστά από έναν περίτεχνο πράσινο και κίτρινο τοίχο ενώ το ζευγάρι έβγαλε και selfie με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν
«Η πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση του καρέ», έγραψε στη λεζάντα η Πέρι αναφερόμενη στο νέο της κούρεμα ενώ επέλεξε το χριστουγεννιάτικο τραγούδι της «Cozy Little Christmas» ως μουσική υπόκρουση της ανάρτησης στο Instagram.
Αυτή τη φορά το ζευγάρι βρέθηκε στην Ιταλία με την 42χρονη τραγουδίστρια να δημοσιεύει φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι της με τον 54χρονο πρώην πρωθυπουργό του Καναδά.
Πέρι και Τριντό ταξίδεψαν με τρένο από Παρίσι προς Βενετία, έπαιξαν παιχνίδια με χαρτιά αλλά και... τάβλι.
Η Κέιτι Πέρι χαλάρωσε σε μια μπανιέρα, μπροστά από έναν περίτεχνο πράσινο και κίτρινο τοίχο ενώ το ζευγάρι έβγαλε και selfie με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν
«Η πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση του καρέ», έγραψε στη λεζάντα η Πέρι αναφερόμενη στο νέο της κούρεμα ενώ επέλεξε το χριστουγεννιάτικο τραγούδι της «Cozy Little Christmas» ως μουσική υπόκρουση της ανάρτησης στο Instagram.
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