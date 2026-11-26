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Συγκινεί ο Γκάρι Σινίζ για τον γιο του που πέθανε από καρκίνο: Το σώμα του κατέρρεε αλλά μας έδινε δύναμη με το πως το αντιμετώπιζε
Συγκινεί ο Γκάρι Σινίζ για τον γιο του που πέθανε από καρκίνο: Το σώμα του κατέρρεε αλλά μας έδινε δύναμη με το πως το αντιμετώπιζε
Ο ΜακΚάνα Άντονι Σινίζ διαγνώστηκε με χόρδωμα το 2018 και έφυγε από τη ζωή μετά από 4,5 χρόνια σε ηλικία 33 ετών
Για τον τρόπο με τον οποίο ο γιος του ΜακΚάνα Άντονι Σινίζ έδωσε τη μάχη με τον καρκίνο πριν τελικά να φύγει από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών μίλησε ο πατέρας του Γκάρι Σινίζ.
Μιλώντας στην Page Six ο διάσημος ηθοποιός έκανε λόγο για «έναν πολεμιστή με αξιοπρέπεια γιατί δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται» παρά το γεγονός ότι είχε χάσει την ικανότητά του να περπατάει.
«Ήθελε πάντα να συνεχίσει. Το σώμα του κατέρρεε, ήταν πραγματικά καταστροφικό αυτό που του συνέβαινε, κι όμως το πνεύμα του συνέχιζε να βρίσκεται ψηλά. Μας ενέπνεε καθημερινά με τον τρόπο που αντιμετώπιζε όλη αυτή την κατάσταση. Και αυτό με βοηθούσε, ως βασικό φροντιστή του, να συνεχίσω κι εγώ, γιατί ήταν απλώς τόσο... ξέρετε, υπέροχος. Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια πόσο θαυμαστός ήταν στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την ασθένειά του» συμπλήρωσε ο 71χρονος σήμερα Σινίζ.
Ο γιος του Σινίζ διαγνώστηκε το 2018 με χορδώμα, μια σπάνια μορφή καρκίνου της σπονδυλικής στήλης. Κατά τη διάρκεια των τεσσεράμισι ετών που έδωσε μάχη με τον καρκίνο, ο ΜακΚάνα δοκίμασε 25 διαφορετικά φάρμακα για να αντιμετωπίσει τη νόσο. «Δεν έχασα ποτέ την ελπίδα ότι θα βρίσκαμε τον ιδανικό συνδυασμό θεραπείας», είχε δηλώσει ο Σινίζε σε προηγούμενη συνέντευξή του.
Όπως είπε ο Γκάρι Σινίζ, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο για τον γιο του με τίτλο «Graceful Warrior» («Πολεμιστής με αξιοπρέπεια»), ήταν «όμορφο να το βλέπεις», αλλά ταυτόχρονα «δύσκολο να το παρακολουθείς», εξαιτίας όσων συνέβαιναν στο σώμα του γιου του.
«Ελπίζω ότι το βιβλίο θα ενθαρρύνει και άλλους ανθρώπους. Ξέρετε, όλοι πρέπει να δώσουμε τις δικές μας μάχες και μερικές φορές, όταν διαβάζουμε όσα περνούν οι άλλοι και τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζουν, μπορούμε να αντλήσουμε δύναμη και θάρρος για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Ελπίζω ότι το “Graceful Warrior” θα προσφέρει αυτή τη δύναμη σε κάποιον», πρόσθεσε ο Σινίζ εξηγώντας ότι το βιβλίο δεν αφορά στην πραγματικότητα τον καρκίνο, αλλά την πίστη και την οικογένεια.
Στην ερώτηση πώς κατάφερε να διατηρήσει την πίστη του, ο Σινίζ απάντησε: «Πώς θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω χωρίς πίστη και πεποίθηση; Αυτά ήταν που μας κράτησαν δυνατούς σε όλη τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας. Πάντα ελπίζαμε ότι θα βρίσκαμε κάτι. Ο Μακ μας έδωσε αυτή την πίστη και αυτή τη δύναμη με τον τρόπο που αντιμετώπισε την ασθένειά του και ήταν πραγματικά κάτι όμορφο να το βλέπεις».
Μιλώντας στην Page Six ο διάσημος ηθοποιός έκανε λόγο για «έναν πολεμιστή με αξιοπρέπεια γιατί δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται» παρά το γεγονός ότι είχε χάσει την ικανότητά του να περπατάει.
«Ήθελε πάντα να συνεχίσει. Το σώμα του κατέρρεε, ήταν πραγματικά καταστροφικό αυτό που του συνέβαινε, κι όμως το πνεύμα του συνέχιζε να βρίσκεται ψηλά. Μας ενέπνεε καθημερινά με τον τρόπο που αντιμετώπιζε όλη αυτή την κατάσταση. Και αυτό με βοηθούσε, ως βασικό φροντιστή του, να συνεχίσω κι εγώ, γιατί ήταν απλώς τόσο... ξέρετε, υπέροχος. Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια πόσο θαυμαστός ήταν στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την ασθένειά του» συμπλήρωσε ο 71χρονος σήμερα Σινίζ.
Ο γιος του Σινίζ διαγνώστηκε το 2018 με χορδώμα, μια σπάνια μορφή καρκίνου της σπονδυλικής στήλης. Κατά τη διάρκεια των τεσσεράμισι ετών που έδωσε μάχη με τον καρκίνο, ο ΜακΚάνα δοκίμασε 25 διαφορετικά φάρμακα για να αντιμετωπίσει τη νόσο. «Δεν έχασα ποτέ την ελπίδα ότι θα βρίσκαμε τον ιδανικό συνδυασμό θεραπείας», είχε δηλώσει ο Σινίζε σε προηγούμενη συνέντευξή του.
Όπως είπε ο Γκάρι Σινίζ, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο για τον γιο του με τίτλο «Graceful Warrior» («Πολεμιστής με αξιοπρέπεια»), ήταν «όμορφο να το βλέπεις», αλλά ταυτόχρονα «δύσκολο να το παρακολουθείς», εξαιτίας όσων συνέβαιναν στο σώμα του γιου του.
«Ελπίζω ότι το βιβλίο θα ενθαρρύνει και άλλους ανθρώπους. Ξέρετε, όλοι πρέπει να δώσουμε τις δικές μας μάχες και μερικές φορές, όταν διαβάζουμε όσα περνούν οι άλλοι και τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζουν, μπορούμε να αντλήσουμε δύναμη και θάρρος για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Ελπίζω ότι το “Graceful Warrior” θα προσφέρει αυτή τη δύναμη σε κάποιον», πρόσθεσε ο Σινίζ εξηγώντας ότι το βιβλίο δεν αφορά στην πραγματικότητα τον καρκίνο, αλλά την πίστη και την οικογένεια.
Στην ερώτηση πώς κατάφερε να διατηρήσει την πίστη του, ο Σινίζ απάντησε: «Πώς θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω χωρίς πίστη και πεποίθηση; Αυτά ήταν που μας κράτησαν δυνατούς σε όλη τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας. Πάντα ελπίζαμε ότι θα βρίσκαμε κάτι. Ο Μακ μας έδωσε αυτή την πίστη και αυτή τη δύναμη με τον τρόπο που αντιμετώπισε την ασθένειά του και ήταν πραγματικά κάτι όμορφο να το βλέπεις».
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