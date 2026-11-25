Σοφία Παθέκα: Ο κόσμος δεν με αναγνωρίζει όταν με βλέπει, μόνο όταν πω το επώνυμό μου
Σοφία Παθέκα: Ο κόσμος δεν με αναγνωρίζει όταν με βλέπει, μόνο όταν πω το επώνυμό μου
Η γνωστή γυμνάστρια μίλησε επίσης για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση
Στη σχέση της με τη δημοσιότητα και στο κατά πόσο ο κόσμος εξακολουθεί να τη θυμάται από την τηλεοπτική της παρουσία αναφέρθηκε η Σοφία Παθέκα. Η γνωστή γυμνάστρια εξήγησε ότι, αν και το πρόσωπό της δεν είναι πάντα αναγνωρίσιμο, το επώνυμό της παραμένει οικείο στο κοινό.
«Συνήθως ο κόσμος δεν με αναγνωρίζει όταν με βλέπει, αλλά όταν πω το επώνυμό μου κάτι κάνει κλικ», είπε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.
Σχετικά με το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση, εξήγησε ότι πλέον δεν θα την ενδιέφερε να παρουσιάζει προγράμματα γυμναστικής, αλλά θα δεχόταν να ασχοληθεί με θέματα που αφορούν την ευεξία, τον υγιεινό τρόπο ζωής και τη φροντίδα του εαυτού μας. «Ξεκίνησα την καριέρα μου μέσα από την τηλεόραση τελείως ξαφνικά και αναπάντεχα, έχω να πω. Με βοήθησε πάρα πολύ στην επαγγελματική μου πορεία. Μετά από τόσα χρόνια, το να βγω να κάνω γυμναστική δεν νομίζω ότι θα το έκανα. Το να μιλήσω γενικότερα για το πώς θα ζούμε καλύτερα, πιο υγιεινά, πώς θα φροντίσουμε τον εαυτό μας, πώς θα δίνουμε tips, αυτό θα το έκανα ευχαρίστως», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στη συνεργασία της με την Ελένη Μενεγάκη, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για την παρουσιάστρια: «Τη θαυμάζω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η εμπειρία μου στην εκπομπή της», συμπλήρωσε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Σοφία Παθέκα και στους δύο γιους της, εστιάζοντας στη σχέση της μαζί τους. Όπως είπε: «Για μένα ήταν αυτό σκοπός. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω παιδιά και ήθελα πολύ να κάνω γιους. Και έγινε τελικά. Ο μικρός θέλει να φύγει στο εξωτερικό. Θέλει να πάει συγκεκριμένα στη Μαδρίτη και του το εύχομαι ολόψυχα να το πετύχει, να κάνει νομική. Ο μεγάλος έχει βρει τον δρόμο του, είναι αθλητής, παίζει μπάσκετ, σπουδάζει και είναι στην Αμερική. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία σχέση. Μου εμπιστεύονται άλλα πράγματα, τα όνειρά τους, τις σπουδές, τις βόλτες τους. Τα προσωπικά τους όχι τόσο».
«Συνήθως ο κόσμος δεν με αναγνωρίζει όταν με βλέπει, αλλά όταν πω το επώνυμό μου κάτι κάνει κλικ», είπε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.
Σχετικά με το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση, εξήγησε ότι πλέον δεν θα την ενδιέφερε να παρουσιάζει προγράμματα γυμναστικής, αλλά θα δεχόταν να ασχοληθεί με θέματα που αφορούν την ευεξία, τον υγιεινό τρόπο ζωής και τη φροντίδα του εαυτού μας. «Ξεκίνησα την καριέρα μου μέσα από την τηλεόραση τελείως ξαφνικά και αναπάντεχα, έχω να πω. Με βοήθησε πάρα πολύ στην επαγγελματική μου πορεία. Μετά από τόσα χρόνια, το να βγω να κάνω γυμναστική δεν νομίζω ότι θα το έκανα. Το να μιλήσω γενικότερα για το πώς θα ζούμε καλύτερα, πιο υγιεινά, πώς θα φροντίσουμε τον εαυτό μας, πώς θα δίνουμε tips, αυτό θα το έκανα ευχαρίστως», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στη συνεργασία της με την Ελένη Μενεγάκη, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για την παρουσιάστρια: «Τη θαυμάζω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η εμπειρία μου στην εκπομπή της», συμπλήρωσε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Σοφία Παθέκα και στους δύο γιους της, εστιάζοντας στη σχέση της μαζί τους. Όπως είπε: «Για μένα ήταν αυτό σκοπός. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω παιδιά και ήθελα πολύ να κάνω γιους. Και έγινε τελικά. Ο μικρός θέλει να φύγει στο εξωτερικό. Θέλει να πάει συγκεκριμένα στη Μαδρίτη και του το εύχομαι ολόψυχα να το πετύχει, να κάνει νομική. Ο μεγάλος έχει βρει τον δρόμο του, είναι αθλητής, παίζει μπάσκετ, σπουδάζει και είναι στην Αμερική. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία σχέση. Μου εμπιστεύονται άλλα πράγματα, τα όνειρά τους, τις σπουδές, τις βόλτες τους. Τα προσωπικά τους όχι τόσο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα