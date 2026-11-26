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Λήξη συναγερμού στο Blue Star Paros: Αρνητικός ο έλεγχος για εκρηκτικό μηχανισμό, απέπλευσε από το Λαύριο
Λήξη συναγερμού στο Blue Star Paros: Αρνητικός ο έλεγχος για εκρηκτικό μηχανισμό, απέπλευσε από το Λαύριο
Το πλοίο είχε ξεκινήσει με 259 επιβάτες και 65 μέλη πληρώματος - μετέφερε 29 Ι.Χ. αυτοκίνητα, οκτώ δίκυκλα και 24 φορτηγά - από τον Πειραιά έχοντας ως τελικό προορισμό την Μύκονο
UPD:
Απέπλευσε από το λιμάνι του Λαυρίου το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Paros, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων που διενεργήθηκαν, έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.
Το «Blue Star Paros» εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο, με 259 επιβάτες και 65 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 29 Ι.Χ. αυτοκίνητα, οκτώ δίκυκλα και 24 φορτηγά.
Το «Blue Star Paros» εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο, με 259 επιβάτες και 65 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 29 Ι.Χ. αυτοκίνητα, οκτώ δίκυκλα και 24 φορτηγά.
UPD:
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