Λήξη συναγερμού στο Blue Star Paros: Αρνητικός ο έλεγχος για εκρηκτικό μηχανισμό, απέπλευσε από το Λαύριο

Το πλοίο είχε ξεκινήσει με 259 επιβάτες και 65 μέλη πληρώματος - μετέφερε 29 Ι.Χ. αυτοκίνητα, οκτώ δίκυκλα και 24 φορτηγά - από τον Πειραιά έχοντας ως τελικό προορισμό την Μύκονο