Αποστόλης Τότσικας: Μεγάλωσα μέσα σε αυτόν τον χώρο, οπότε δεν είχα καμία ανάγκη να αποδείξω κάτι
Αποστόλης Τότσικας: Μεγάλωσα μέσα σε αυτόν τον χώρο, οπότε δεν είχα καμία ανάγκη να αποδείξω κάτι
Ήθελα απλά να γίνω ηθοποιός, τόσο απλά, τόνισε
Στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την αναγνωρισιμότητα αναφέρθηκε ο Αποστόλης Τότσικας, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιθυμία του να ασχοληθεί με την υποκριτική δεν συνδεόταν με την ανάγκη του για προβολή ή επιβεβαίωση.
Ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το αν ένιωσε ποτέ έπαρση, με τον ίδιο να εξηγεί ότι η επαφή του με τον καλλιτεχνικό χώρο από μικρή ηλικία καθόρισε τη στάση του απέναντι στη δημοσιότητα. Εκείνο που τον ενδιέφερε, όπως είπε, ήταν αποκλειστικά να κάνει χαράξει τη δική του πορεία.
«Θα σου πω, εγώ μεγάλωσα μέσα σε αυτόν τον χώρο, οπότε δεν είχα καμία ανάγκη ούτε να δείξω κάτι ούτε να αποδείξω κάτι. Ήθελα απλά να γίνω ηθοποιός. Τόσο απλά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αποστόλης Τότσικας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το αν ένιωσε ποτέ έπαρση, με τον ίδιο να εξηγεί ότι η επαφή του με τον καλλιτεχνικό χώρο από μικρή ηλικία καθόρισε τη στάση του απέναντι στη δημοσιότητα. Εκείνο που τον ενδιέφερε, όπως είπε, ήταν αποκλειστικά να κάνει χαράξει τη δική του πορεία.
«Θα σου πω, εγώ μεγάλωσα μέσα σε αυτόν τον χώρο, οπότε δεν είχα καμία ανάγκη ούτε να δείξω κάτι ούτε να αποδείξω κάτι. Ήθελα απλά να γίνω ηθοποιός. Τόσο απλά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αποστόλης Τότσικας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
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