Η Μίλα Κούνις εξομολογήθηκε ότι ερωτεύτηκε τον Άστον Κούτσερ, ενώ προσπαθούσε να τη γνωρίσει στον καλύτερό του φίλο
Η Μίλα Κούνις εξομολογήθηκε ότι ερωτεύτηκε τον Άστον Κούτσερ, ενώ προσπαθούσε να τη γνωρίσει στον καλύτερό του φίλο
Η ηθοποιός περιέγραψε τη βραδιά που ήρθε κοντά με τον μετέπειτα σύζυγό της, χρόνια μετά το τέλος της σειράς «That ’70s Show», στην οποία συμπρωταγωνιστούσαν
Τον απρόσμενο τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η σχέση της με τον Άστον Κούτσερ αποκάλυψε η Μίλα Κούνις, εξηγώντας ότι ερωτεύτηκε τον σύζυγό της την περίοδο που εκείνος προσπαθούσε να τη φέρει κοντά με τον καλύτερό του φίλο.
Μιλώντας στο podcast «Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa» του SiriusXM, η 43χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε με χιούμορ στο παράδοξο ξεκίνημα της σχέσης της με τον 48χρονο άντρα της και άλλοτε συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «That ’70s Show».
«Συναντηθήκαμε τυχαία. Μου είπε: “Κάνω ένα πάρτι για το καινούργιο μου σπίτι. Πρέπει να έρθεις. Έχω να σε δω τόσο καιρό. Θα ήταν πολύ ωραίο να τα πούμε”. Με προσκάλεσε λοιπόν στο πάρτι του. Αυτό που δεν γνώριζα ήταν ότι προσπαθούσε να με γνωρίσει στον καλύτερό του φίλο», θυμήθηκε η Μίλα Κούνις.
Μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής σειράς στην οποία συμπρωταγωνιστούσαν το 2006, οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά στην 69η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών. Εκείνη την περίοδο είχαν μόλις βγει και οι δύο από άλλες σχέσεις. Ο Άστον Κούτσερ ήταν παντρεμένος με την Ντέμι Μουρ, ενώ η Μίλα Κούνις διατηρούσε επί οκτώ χρόνια σχέση με τον Μακόλεϊ Κάλκιν.
«Ο καλύτερός του φίλος βρισκόταν στην πόλη για το πάρτι. Παρεμπιπτόντως, πλέον είμαστε όλοι σαν οικογένεια, αλλά μιλάμε για πολλά χρόνια πριν. Του είχε πει: “Θεέ μου, είναι καταπληκτική και ελεύθερη, είσαι κι εσύ καταπληκτικός και ελεύθερος. Πρέπει να γνωριστείτε”», συνέχισε η ηθοποιός.
«Ο φίλος του λοιπόν είπε: “Εντάξει, θα είμαι εγώ στο πάρτι, θα είναι κι εκείνη εκεί και θα δούμε αν υπάρχει χημεία μεταξύ μας”. Εγώ δεν γνώριζα τίποτα από όλα αυτά. Έτσι, πήγα στο πάρτι μαζί με μία φίλη μου», πρόσθεσε.
Ωστόσο, όταν η Μίλα Κούνις έφτασε στο σπίτι του Άστον Κούτσερ, ο φίλος του δεν εμφανίστηκε. Η ηθοποιός, η οποία εκείνη την περίοδο είχε μόλις κόψει το κάπνισμα, θυμήθηκε ότι παρατηρούσε τον Κούτσερ να καπνίζει και σκεφτόταν πόσο πολύ της είχε λείψει το τσιγάρο.
«Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν αυτό. Τον κοιτούσα και έλεγα από μέσα μου: “Θεέ μου, θέλω απλώς να φυσήξεις για λίγο τον καπνό προς το μέρος μου”. Και σας ορκίζομαι, όσο περνούσε η βραδιά, κάθε φορά που κάπνιζε, ερχόταν όλο και πιο κοντά μου, μέχρι που δεν υπήρχε πια χώρος ανάμεσά μας», περιέγραψε.
Πριν από μερικούς μήνες, η Μίλα Κούνις είχε μιλήσει για τον γάμο της με τον Άστον Κούτσερ, με τον οποίο παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2015, εξηγώντας ότι η μακροχρόνια γνωριμία τους έκανε τη σχέση τους ακόμη πιο δυνατή. «Παντρεύτηκα τον καλύτερό μου φίλο. Αλλά για να πάμε λίγο πίσω, όταν ξανασυναντηθήκαμε, ήμουν 27 ετών. Και ήμουν ένας πολύ διαφορετικός άνθρωπος από ό,τι ήμουν στα 25 μου, πόσο μάλλον στα 21 ή στα 19», είχε δηλώσει τον Ιούνιο στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show».
«Περνάς από διάφορες αλλαγές και εξελίσσεσαι. Ελπίζεις ότι ωριμάζεις, ότι γίνεσαι διαφορετικός άνθρωπος. Εκείνος, όμως, με γνώριζε σε όλες αυτές τις φάσεις, όπως κι εγώ γνώριζα εκείνον, στις καλές, στις κακές και στις άσχημες στιγμές. Έτσι, όταν ξαναβρεθήκαμε, δεν χρειαζόταν να γνωριστούμε από την αρχή. Δεν υπήρχε το “άσε με να σου αποκαλύψω όλα αυτά τα κρυμμένα μυστικά μου”», είχε καταλήξει.
Μιλώντας στο podcast «Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa» του SiriusXM, η 43χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε με χιούμορ στο παράδοξο ξεκίνημα της σχέσης της με τον 48χρονο άντρα της και άλλοτε συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «That ’70s Show».
«Συναντηθήκαμε τυχαία. Μου είπε: “Κάνω ένα πάρτι για το καινούργιο μου σπίτι. Πρέπει να έρθεις. Έχω να σε δω τόσο καιρό. Θα ήταν πολύ ωραίο να τα πούμε”. Με προσκάλεσε λοιπόν στο πάρτι του. Αυτό που δεν γνώριζα ήταν ότι προσπαθούσε να με γνωρίσει στον καλύτερό του φίλο», θυμήθηκε η Μίλα Κούνις.
Μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής σειράς στην οποία συμπρωταγωνιστούσαν το 2006, οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά στην 69η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών. Εκείνη την περίοδο είχαν μόλις βγει και οι δύο από άλλες σχέσεις. Ο Άστον Κούτσερ ήταν παντρεμένος με την Ντέμι Μουρ, ενώ η Μίλα Κούνις διατηρούσε επί οκτώ χρόνια σχέση με τον Μακόλεϊ Κάλκιν.
«Ο καλύτερός του φίλος βρισκόταν στην πόλη για το πάρτι. Παρεμπιπτόντως, πλέον είμαστε όλοι σαν οικογένεια, αλλά μιλάμε για πολλά χρόνια πριν. Του είχε πει: “Θεέ μου, είναι καταπληκτική και ελεύθερη, είσαι κι εσύ καταπληκτικός και ελεύθερος. Πρέπει να γνωριστείτε”», συνέχισε η ηθοποιός.
Mila Kunis Remembers Falling for Ashton Kutcher While He Was Trying to Set Her Up with One of His Friends https://t.co/q5NSzuHVxj— People (@people) November 25, 2026
Ωστόσο, όταν η Μίλα Κούνις έφτασε στο σπίτι του Άστον Κούτσερ, ο φίλος του δεν εμφανίστηκε. Η ηθοποιός, η οποία εκείνη την περίοδο είχε μόλις κόψει το κάπνισμα, θυμήθηκε ότι παρατηρούσε τον Κούτσερ να καπνίζει και σκεφτόταν πόσο πολύ της είχε λείψει το τσιγάρο.
«Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν αυτό. Τον κοιτούσα και έλεγα από μέσα μου: “Θεέ μου, θέλω απλώς να φυσήξεις για λίγο τον καπνό προς το μέρος μου”. Και σας ορκίζομαι, όσο περνούσε η βραδιά, κάθε φορά που κάπνιζε, ερχόταν όλο και πιο κοντά μου, μέχρι που δεν υπήρχε πια χώρος ανάμεσά μας», περιέγραψε.
Πριν από μερικούς μήνες, η Μίλα Κούνις είχε μιλήσει για τον γάμο της με τον Άστον Κούτσερ, με τον οποίο παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2015, εξηγώντας ότι η μακροχρόνια γνωριμία τους έκανε τη σχέση τους ακόμη πιο δυνατή. «Παντρεύτηκα τον καλύτερό μου φίλο. Αλλά για να πάμε λίγο πίσω, όταν ξανασυναντηθήκαμε, ήμουν 27 ετών. Και ήμουν ένας πολύ διαφορετικός άνθρωπος από ό,τι ήμουν στα 25 μου, πόσο μάλλον στα 21 ή στα 19», είχε δηλώσει τον Ιούνιο στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show».
«Περνάς από διάφορες αλλαγές και εξελίσσεσαι. Ελπίζεις ότι ωριμάζεις, ότι γίνεσαι διαφορετικός άνθρωπος. Εκείνος, όμως, με γνώριζε σε όλες αυτές τις φάσεις, όπως κι εγώ γνώριζα εκείνον, στις καλές, στις κακές και στις άσχημες στιγμές. Έτσι, όταν ξαναβρεθήκαμε, δεν χρειαζόταν να γνωριστούμε από την αρχή. Δεν υπήρχε το “άσε με να σου αποκαλύψω όλα αυτά τα κρυμμένα μυστικά μου”», είχε καταλήξει.
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