Οι U2 τίμησαν την Ντόλι Πάρτον: Η συγκινητική αφιέρωση στο ημίχρονο αγώνα του NFL, δείτε βίντεο
Οι U2 τίμησαν την Ντόλι Πάρτον: Η συγκινητική αφιέρωση στο ημίχρονο αγώνα του NFL, δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Μπόνο ερμήνευσε το ντουέτο «Torn» μαζί με την ηχογραφημένη φωνή της αείμνηστης καλλιτέχνιδας
Ένα συγκινητικό αφιέρωμα στην Ντόλι Πάρτον παρουσίασαν οι U2 κατά τη διάρκεια του σόου τους στο ημίχρονο του πρώτου αγώνα του NFL.
Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Μπόνο ερμήνευσε την παραμονή της Ημέρας των Ευχαριστιών, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου το ντουέτο «Torn» μαζί με την ηχογραφημένη φωνή της αείμνηστης καλλιτέχνιδας, ενώ μια φωτογραφία της προβαλλόταν σε υφάσματα που περιέβαλλαν τη σκηνή. Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στους Ραμς και τους Γκριν Μπέι Πάκερς.
Δείτε βίντεο
Οι U2 παρουσίασαν επίσης δύο από τις μεγάλες επιτυχίες τους, τα «Sunday Bloody Sunday» και «Pride (in the Name of Love)». Σύμφωνα με το Variety, το «Torn» ήταν το μοναδικό τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ τους που συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα της εμφάνισης.
Ακούστε το «Torn»
Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που το ιρλανδικό συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή του ημιχρόνου αγώνα του NFL, καθώς είχε εμφανιστεί και στο σόου του Super Bowl το 2002.
Η country εκδοχή του «Torn», στην οποία συμμετέχει η Πάρτον, περιλαμβάνεται στο «Carnaval De Luz», το 16ο στούντιο άλμπουμ των U2. Το τραγούδι γράφτηκε από τα μέλη του συγκροτήματος, την Πάρτον και τον Τζόνι ΜακΝτέιντ των Snow Patrol, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Τζάκναϊφ Λι. Στην ηχογράφηση συμμετέχει επίσης ο Ντάνιελ Λανουά, παίζοντας pedal steel.
Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία μιας οικογένειας που διχάζεται εξαιτίας διαφορετικών πεποιθήσεων, αλλά και την προσπάθεια να βρεθεί η δύναμη για να γεφυρωθεί το χάσμα γενεών. Η τραγουδίστρια του «Jolene» ηχογράφησε το κομμάτι στο Νάσβιλ τον Ιούνιο, στην τελευταία της ηχογραφημένη ερμηνεία πριν από τον θάνατό της, σε ηλικία 80 ετών, τον Αύγουστο.
Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Μπόνο ερμήνευσε την παραμονή της Ημέρας των Ευχαριστιών, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου το ντουέτο «Torn» μαζί με την ηχογραφημένη φωνή της αείμνηστης καλλιτέχνιδας, ενώ μια φωτογραφία της προβαλλόταν σε υφάσματα που περιέβαλλαν τη σκηνή. Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στους Ραμς και τους Γκριν Μπέι Πάκερς.
Δείτε βίντεο
A beautiful tribute from U2 honoring the legendary Dolly Parton ❤ pic.twitter.com/YqTFl3FxiH— Bussin' With The Boys (@BussinWTB) November 26, 2026
Οι U2 παρουσίασαν επίσης δύο από τις μεγάλες επιτυχίες τους, τα «Sunday Bloody Sunday» και «Pride (in the Name of Love)». Σύμφωνα με το Variety, το «Torn» ήταν το μοναδικό τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ τους που συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα της εμφάνισης.
Ακούστε το «Torn»
Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που το ιρλανδικό συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή του ημιχρόνου αγώνα του NFL, καθώς είχε εμφανιστεί και στο σόου του Super Bowl το 2002.
Η country εκδοχή του «Torn», στην οποία συμμετέχει η Πάρτον, περιλαμβάνεται στο «Carnaval De Luz», το 16ο στούντιο άλμπουμ των U2. Το τραγούδι γράφτηκε από τα μέλη του συγκροτήματος, την Πάρτον και τον Τζόνι ΜακΝτέιντ των Snow Patrol, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Τζάκναϊφ Λι. Στην ηχογράφηση συμμετέχει επίσης ο Ντάνιελ Λανουά, παίζοντας pedal steel.
Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία μιας οικογένειας που διχάζεται εξαιτίας διαφορετικών πεποιθήσεων, αλλά και την προσπάθεια να βρεθεί η δύναμη για να γεφυρωθεί το χάσμα γενεών. Η τραγουδίστρια του «Jolene» ηχογράφησε το κομμάτι στο Νάσβιλ τον Ιούνιο, στην τελευταία της ηχογραφημένη ερμηνεία πριν από τον θάνατό της, σε ηλικία 80 ετών, τον Αύγουστο.
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