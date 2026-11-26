Θανάσης Πάτρας για τη σύζυγό του: Στην αγάπη ένα και ένα κάνει ένα
Θανάσης Πάτρας για τη σύζυγό του: Στην αγάπη ένα και ένα κάνει ένα
Tο άλλο μου μισό σήμερα γιορτάζει, έγραψε ο παρουσιαστής
Τη φιλοσοφία του για την αγάπη και το πώς λειτουργεί στη σχέση με τη σύζυγό του μοιράστηκε ο Θανάσης Πάτρας, τονίζοντας πως όταν δύο άνθρωποι είναι μαζί «είναι ένα».
Ο παρουσιαστής έκανε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στέλνοντας δημόσια τις ευχές του στη σύζυγό του, Κατερίνα Παγώνη, για την ονομαστική της εορτή.
Ο Θανάσης Πάτρας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μία εικόνα στην οποία η σύζυγός του πόζαρε δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, χαρακτηρίζοντάς την άλλο του μισό. Συγκεκριμένα έγραψε στη λεζάντα: «Στην αγάπη ένα και ένα κάνει ένα. Tο άλλο μου μισό σήμερα γιορτάζει. Χρόνια σου πολλά ψυχή μου. Χρόνια πολλά Κατερίνες, να σας χαιρόμαστε».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο παρουσιαστής έκανε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στέλνοντας δημόσια τις ευχές του στη σύζυγό του, Κατερίνα Παγώνη, για την ονομαστική της εορτή.
Ο Θανάσης Πάτρας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μία εικόνα στην οποία η σύζυγός του πόζαρε δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, χαρακτηρίζοντάς την άλλο του μισό. Συγκεκριμένα έγραψε στη λεζάντα: «Στην αγάπη ένα και ένα κάνει ένα. Tο άλλο μου μισό σήμερα γιορτάζει. Χρόνια σου πολλά ψυχή μου. Χρόνια πολλά Κατερίνες, να σας χαιρόμαστε».
Δείτε την ανάρτησή του
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