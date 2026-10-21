«Dune: Part Three»: Κυκλοφόρησε νέο teaser για το φινάλε της τριλογίας του Ντενί Βιλνέβ
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Dune Teaser Ντενί Βιλνέβ

«Dune: Part Three»: Κυκλοφόρησε νέο teaser για το φινάλε της τριλογίας του Ντενί Βιλνέβ

Το βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων αποκαλύπτει νέες σκηνές από την τρίτη και τελευταία ταινία

«Dune: Part Three»: Κυκλοφόρησε νέο teaser για το φινάλε της τριλογίας του Ντενί Βιλνέβ
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Κυκλοφόρησε νέο teaser για το φινάλε της τριλογίας,«Dune» του Ντενί Βιλνέβ.

Το βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Warner Bros. Pictures και Legendary Pictures, αποκαλύπτει νέες σκηνές από την τρίτη και τελευταία ταινία, που εκτυλίσσεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Dune: Part Two».

Το σύντομο βίντεο προετοιμάζει το έδαφος για την ολοκλήρωση της ιστορίας που σκηνοθετεί ο Βιλνέβ, με τον Πολ Ατρείδη να βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες της ανόδου του στην εξουσία. Το «Dune: Part Three» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Δεκεμβρίου.

Δείτε το teaser 

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Το teaser προσφέρει μια νέα ματιά στην πολυαναμενόμενη συνέχεια, η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ. Το σενάριο συνυπογράφουν ο Βιλνέβ και ο Μπράιαν Κ. Βον, ενώ η πλοκή εστιάζει στις σκοτεινές συνέπειες της κυριαρχίας του Πολ Ατρείδη και στις απειλές που αντιμετωπίζει η αυτοκρατορία του.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους επιστρέφουν ο Τιμοτέ Σαλαμέ, η Ζεντάγια, ο Τζέισον Μομόα, η Φλόρενς Πιου, η Ρεμπέκα Φέργκιουσον, ο Ισάακ ντε Μπανκολέ, η Σαρλότ Ράμπλινγκ, η Άνια Τέιλορ-Τζόι και ο βραβευμένος με Όσκαρ Χαβιέ Μπαρδέμ. Στο καστ συμμετέχει επίσης ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας «ως αδίστακτος πλέον Αυτοκράτορας, ο Paul Atreides καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της βασιλείας του καθώς παλιοί σύμμαχοι επιστρέφουν, νέες τρομακτικές απειλές αναδύονται και η προδοσία παραμονεύει σε κάθε σκιά. Στοιχειωμένος από οράματα για την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας και την επανεμφάνιση της χαμένης του αγάπης, εμπλέκεται σε μια τεράστια συνωμοσία, με την Chani να βρίσκεται στο επίκεντρο του μυστηρίου. Καθώς οι εχθροί πλησιάζουν, ο Paul πρέπει να αντιμετωπίσει το πραγματικό κόστος της εξουσίας και τη μοίρα όσων αγαπά».
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