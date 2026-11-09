Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ετοιμάζει το πρώτο του γουέστερν
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ετοιμάζει το πρώτο του γουέστερν
Τα γυρίσματα ενδέχεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2027
Την πρώτη του μεγάλη απόπειρα στο είδος του γουέστερν ετοιμάζει ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, με τα γυρίσματα να ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και μέσα στο 2027.
Ο βετεράνος και πολυβραβευμένος διευθυντής φωτογραφίας Γιάνους Καμίνσκι, ο οποίος συνεργάστηκε πρόσφατα με τον Σπίλμπεργκ στο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Disclosure Day», αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter ότι η επόμενη κοινή τους δουλειά θα είναι μια ταινία γουέστερν, η παραγωγή της οποίας θα μπορούσε να ξεκινήσει την επόμενη χρονιά.
«Η επόμενη δουλειά του είναι μια ακόμη συνεργασία με τον Σπίλμπεργκ, σε ένα γουέστερν χωρίς ακόμη τίτλο, το πρώτο του σκηνοθέτη, το οποίο ελπίζει να γυρίσει την επόμενη χρονιά», ανέφερε το αμερικανικό περιοδικό στο πλαίσιο της συνέντευξης με τον Καμίνσκι.
Προς το παρόν, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για την υπόθεση ή τους συντελεστές της ταινίας. Ωστόσο, ο Σπίλμπεργκ είχε αναφερθεί στο εγχείρημα νωρίτερα μέσα στη χρονιά, χαρακτηρίζοντάς το «δυναμικό» και υπογραμμίζοντας ότι θα απέχει από τα συνηθισμένα στερεότυπα του είδους.
Ο Καμίνσκι μίλησε επίσης για τις πιθανές τοποθεσίες των γυρισμάτων και για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος και ο Σπίλμπεργκ προσεγγίζουν την κινηματογραφική εικόνα. «Πηγαίναμε παλαιότερα σε μια περιοχή στα Όρη της Σουδητίας, όπου το τοπίο ήταν πραγματικά πανέμορφο, με κυματιστούς λόφους που θύμιζαν περιοχές της Μοντάνα. Η μορφολογία του εδάφους, το χιόνι, η ομίχλη... Όσοι γυρίζουμε αμερικανικές ταινίες συχνά προερχόμαστε από άλλες χώρες και βλέπουμε τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό υπάρχει χώρος σε αυτό το επάγγελμα για άνδρες και γυναίκες από διαφορετικές χώρες, που φέρνουν τη δική τους αισθητική στον αμερικανικό κινηματογράφο», εξήγησε.
Αν και ο Σπίλμπεργκ δεν έχει σκηνοθετήσει μέχρι σήμερα ένα αυθεντικό γουέστερν, τα άλογα και οι σκηνές ιππασίας δεν είναι άγνωστα στοιχεία στη φιλμογραφία του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η πολεμική ταινία «Το Άλογο του Πολέμου», με φόντο τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και οι ταινίες του «Ιντιάνα Τζόουνς».
Η συνεργασία του με τον Καμίνσκι ξεκίνησε με τη «Λίστα του Σίντλερ» και συνεχίστηκε αδιάλειπτα σε κινηματογραφικές παραγωγές από τη δεκαετία του 1990 έως και τη δεκαετία του 2020. Επομένως, η προοπτική μιας νέας συνεργασίας τους δεν αποτελεί έκπληξη.
Το επόμενο σημαντικό βήμα για το γουέστερν, που παραμένει χωρίς επίσημο τίτλο, θα είναι η επιλογή των ηθοποιών. Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι θα αναλάβουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον γύρω από τις επιλογές του σκηνοθέτη.
Παράλληλα, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει στα σχέδιά του και άλλες κινηματογραφικές παραγωγές, αυτή τη φορά με την ιδιότητα του παραγωγού. Ανάμεσά τους βρίσκεται η ταινία επιστημονικής φαντασίας «The Flood» του Ζακ Κρέγκερ, που αναπτύσσεται από τις Amblin και New Line Cinema, καθώς και η επόμενη μεγάλη ταινία «Transformers» με ηθοποιούς, για λογαριασμό της Paramount. Για τη σκηνοθεσία της τελευταίας φέρεται να εξετάζεται η επιστροφή του Μάικλ Μπέι.
Ο βετεράνος και πολυβραβευμένος διευθυντής φωτογραφίας Γιάνους Καμίνσκι, ο οποίος συνεργάστηκε πρόσφατα με τον Σπίλμπεργκ στο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Disclosure Day», αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter ότι η επόμενη κοινή τους δουλειά θα είναι μια ταινία γουέστερν, η παραγωγή της οποίας θα μπορούσε να ξεκινήσει την επόμενη χρονιά.
«Η επόμενη δουλειά του είναι μια ακόμη συνεργασία με τον Σπίλμπεργκ, σε ένα γουέστερν χωρίς ακόμη τίτλο, το πρώτο του σκηνοθέτη, το οποίο ελπίζει να γυρίσει την επόμενη χρονιά», ανέφερε το αμερικανικό περιοδικό στο πλαίσιο της συνέντευξης με τον Καμίνσκι.
Προς το παρόν, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για την υπόθεση ή τους συντελεστές της ταινίας. Ωστόσο, ο Σπίλμπεργκ είχε αναφερθεί στο εγχείρημα νωρίτερα μέσα στη χρονιά, χαρακτηρίζοντάς το «δυναμικό» και υπογραμμίζοντας ότι θα απέχει από τα συνηθισμένα στερεότυπα του είδους.
Steven Spielberg's next film will be a Western that he hopes to shoot next year.— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 8, 2026
(Source: https://t.co/7UiUJH2HC4) pic.twitter.com/LItV0BajF6
Αν και ο Σπίλμπεργκ δεν έχει σκηνοθετήσει μέχρι σήμερα ένα αυθεντικό γουέστερν, τα άλογα και οι σκηνές ιππασίας δεν είναι άγνωστα στοιχεία στη φιλμογραφία του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η πολεμική ταινία «Το Άλογο του Πολέμου», με φόντο τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και οι ταινίες του «Ιντιάνα Τζόουνς».
Η συνεργασία του με τον Καμίνσκι ξεκίνησε με τη «Λίστα του Σίντλερ» και συνεχίστηκε αδιάλειπτα σε κινηματογραφικές παραγωγές από τη δεκαετία του 1990 έως και τη δεκαετία του 2020. Επομένως, η προοπτική μιας νέας συνεργασίας τους δεν αποτελεί έκπληξη.
Cinematographer Janusz Kamiński says that Steven Spielberg’s next film will be a Western. They hope to shoot next year.— ComicBook.com (@ComicBook) November 8, 2026
(Source: @THR) pic.twitter.com/6TT2jBwQgw
Παράλληλα, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει στα σχέδιά του και άλλες κινηματογραφικές παραγωγές, αυτή τη φορά με την ιδιότητα του παραγωγού. Ανάμεσά τους βρίσκεται η ταινία επιστημονικής φαντασίας «The Flood» του Ζακ Κρέγκερ, που αναπτύσσεται από τις Amblin και New Line Cinema, καθώς και η επόμενη μεγάλη ταινία «Transformers» με ηθοποιούς, για λογαριασμό της Paramount. Για τη σκηνοθεσία της τελευταίας φέρεται να εξετάζεται η επιστροφή του Μάικλ Μπέι.
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