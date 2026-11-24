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Τεράστια κύματα πλημμύρισαν το λιμάνι της Τήνου την ώρα που έδενε το «Andros Queen», δείτε βίντεο
Τεράστια κύματα πλημμύρισαν το λιμάνι της Τήνου την ώρα που έδενε το «Andros Queen», δείτε βίντεο
Οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ δημιούργησαν επικίνδυνες συνθήκες κατά τον κατάπλου του πλοίου - Μέσα στα νερά κινούνταν αυτοκίνητα και λεωφορεία
Αντιμέτωποι με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες βρέθηκαν οι καβοδέτες στο λιμάνι της Τήνου το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11), καθώς τα ισχυρά κύματα που προκάλεσαν οι νοτιοδυτικοί άνεμοι κάλυψαν την προβλήτα κατά την άφιξη του επιβατηγού πλοίου «Andros Queen».
Τα νερά της θάλασσας κατέκλυσαν τον χώρο πρόσδεσης των πλοίων, φτάνοντας μέχρι τα προστατευτικά κιγκλιδώματα, τη διάβαση πεζών και τις θέσεις στάθμευσης των οχημάτων.
Σε βίντεο που κατέγραψε το Tinos LIVE TV αποτυπώνονται οι δυσκολίες κατά την πρόσδεση του πλοίου, με την πρύμνη του να ανεβοκατεβαίνει εξαιτίας του έντονου κυματισμού και τους κάβους να τεντώνονται, την ώρα που οι καβοδέτες εργάζονταν μέσα στα νερά.
Την ίδια στιγμή, αυτοκίνητα και τουριστικά λεωφορεία διέρχονταν από την πλημμυρισμένη προβλήτα, με τις εικόνες να αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το λιμάνι της Τήνου όταν πνέουν ισχυροί νοτιάδες.
Τα νερά της θάλασσας κατέκλυσαν τον χώρο πρόσδεσης των πλοίων, φτάνοντας μέχρι τα προστατευτικά κιγκλιδώματα, τη διάβαση πεζών και τις θέσεις στάθμευσης των οχημάτων.
Σε βίντεο που κατέγραψε το Tinos LIVE TV αποτυπώνονται οι δυσκολίες κατά την πρόσδεση του πλοίου, με την πρύμνη του να ανεβοκατεβαίνει εξαιτίας του έντονου κυματισμού και τους κάβους να τεντώνονται, την ώρα που οι καβοδέτες εργάζονταν μέσα στα νερά.
Την ίδια στιγμή, αυτοκίνητα και τουριστικά λεωφορεία διέρχονταν από την πλημμυρισμένη προβλήτα, με τις εικόνες να αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το λιμάνι της Τήνου όταν πνέουν ισχυροί νοτιάδες.
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